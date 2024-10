SpaceX: Τα ιστορικά 7 λεπτά που μπορούν να κάνουν την αποίκιση στον Άρη παιχνιδάκι

Η SpaceX εκτόξευσε με επιτυχία την πέμπτη δοκιμαστική πτήση του πυραύλου Starship και πραγματοποίησε μια δραματική πρώτη πτήση με τον πύραυλο ύψους 71 μέτρων.

Με κομμένη την ανάσα παρακολούθησε σήμερα, Κυριακή (13/10) ο πλανήτης την εκτόξευση του γιγαντιαίου πυραύλου Starship της SpaceX, για την πέμπτη δοκιμαστική πτήση του.

Σκοπός η παρουσίαση της πρώτης προσπάθειας που θα κάνει η εταιρία του Έλον Μασκ για την επιστροφή του πρώτου ορόφου του προωθητή πυραύλου, με τη χρήση μεγάλων ρομποτικών βραχιόνων.

Ο προωθητής του πρώτου επιπέδου του πυραύλου Super Heavy εκτοξεύτηκε στις 15:25 (ώρα Ελλάδας) από τις εγκαταστάσεις εκτόξευσης της SpaceX στην περιοχή Μπόκα Τσίκα του Τέξας, στέλνοντας τον δεύτερο όροφο του πυραύλου Starship σε μία διαστημική τροχιά, με προορισμό τον Ινδικό ωκεανό στα δυτικά της Αυστραλίας, με στόχο την είσοδό του στην ατμόσφαιρα και στη συνέχεια την προσεδάφιση του σε μία πλωτή εξέδρα.

Ο εκτοξευτήρας Super Heavy του πυραύλου, μετά τον διαχωρισμό του από τον κεντρικό προωθητή του Starship, επέστρεψε από ύψος 74 χιλιομέτρων στο σημείο της εκτόξευσης του, για να προσγειωθεί στους βραχίονες του πύργου εκτόξευσης της εταιρείας σχεδόν 7 λεπτά μετά την εκτόξευση.

Το επίτευγμα αυτό σηματοδοτεί άλλη μια ιστορική τεχνολογική ανακάλυψη για τον μεγαλύτερο πύραυλο της εταιρείας και ένα σημαντικό ορόσημο προς τον στόχο της SpaceX να καταστήσει το Starship ένα πλήρως επαναχρησιμοποιήσιμο πυραυλικό σύστημα.

Ο ριψοκίνδυνος ελιγμός ήταν ένα βήμα προς τον στόχο της SpaceX για “πλήρη και ταχεία επαναχρησιμοποίηση” του Starship, το οποίο είναι ο μεγαλύτερος και ισχυρότερος πύραυλος στον κόσμο και ο άξονας των ελπίδων του ιδρυτή Έλον Μασκ να αποικίσει τελικά τον Άρη. Ο Μασκ έχει δηλώσει ότι σχεδιάζει να εκτοξεύσει περίπου πέντε μη επανδρωμένες αποστολές του Starship στον Άρη μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, ενώ θα ακολουθήσουν πιθανές επανδρωμένες αποστολές.

Το Starship αποχωρίστηκε και συνέχισε την πορεία του στο διάστημα, με στόχο να κάνει το μισό γύρο της Γης πριν επανέλθει στην ατμόσφαιρα και πέσει στον Ινδικό Ωκεανό.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας χορήγησε στην SpaceX άδεια για την εκτόξευση της πέμπτης πτήσης του Starship το Σάββατο, νωρίτερα από ό,τι είχε εκτιμήσει προηγουμένως η ρυθμιστική αρχή.

Η πτήση της Κυριακής ήταν η πέμπτη δοκιμαστική πτήση για το πλήρως ολοκληρωμένο διαστημόπλοιο Starship, το οποίο έχει ύψος σχεδόν 121 μέτρα και αποτελείται από τον εκτοξευτήρα Super Heavy και το διαστημόπλοιο Starship. Με κάθε δοκιμή πτήσης, η εταιρεία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο και η NASA ελπίζει ότι θα συνεχίσει να το κάνει. Η διαστημική υπηρεσία επενδύει περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια στο πρόγραμμα και σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το Starship για την επιστροφή των αστροναυτών της στη σεληνιακή επιφάνεια στο πλαίσιο του προγράμματός της Artemis.

Δείτε φωτογραφίες από την εκτόξευση του Starship:

