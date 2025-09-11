Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Θα λάβει “κατάλληλα μέτρα” για τους ξένους που “επαινούν” τη δολοφονία Κερκ

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ προειδοποιεί ότι θα αρνηθεί τη χορήγηση βίζας σε αλλοδαπούς που χλευάζουν ή υποστηρίζουν τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ προειδοποιεί τους αιτούντες και κατόχους βίζας ότι μπορεί να τους αρνηθεί τη χορήγηση βίζας ή να τους απελάσει εάν υποστηρίξουν ή χλευάσουν τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Ειδικότερα, σε μια ανάρτηση στο Χ, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κρίστοφερ Λαντάου, εξέφρασε την αποτροπιασμό του για ορισμένες αναρτήσεις που είδε στα social media μετά τη δολοφονία του Κερκ, προσθέτοντας ότι έχει δώσει εντολή στους αξιωματούχους να «προβούν στις κατάλληλες ενέργειες».

«Υπό το φως της χθεσινής φρικτής δολοφονίας ενός κορυφαίου πολιτικού προσώπου, θέλω να υπογραμμίσω ότι αλλοδαποί που δοξάζουν τη βία και το μίσος δεν είναι ευπρόσδεκτοι επισκέπτες στη χώρα μας», δήλωσε ο Λαντάου.

Ο ίδιος ζήτησε επίσης από χρήστες των social media να τον ενημερώνουν σε περίπτωση που αντιληφθούν αναρτήσεις που εξυμνούν ή δικαιολογούν τη βία και τη δολοφονία.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Λαντάου:

“Με αφορμή τη φρικτή δολοφονία ενός κορυφαίου πολιτικού προσώπου χθες, θέλω να υπογραμμίσω ότι οι ξένοι που εξυμνούν τη βία και το μίσος δεν είναι ευπρόσδεκτοι επισκέπτες στη χώρα μας.

Έχω αισθανθεί αηδία βλέποντας κάποιους στα social media να επαινούν, να δικαιολογούν ή να υποβαθμίζουν το γεγονός, και έχω δώσει εντολή στους προξενικούς αξιωματούχους μας να αναλάβουν τις κατάλληλες ενέργειες. Παρακαλώ, ενημερώστε με αν δείτε τέτοια σχόλια από ξένους, ώστε το @StateDept να μπορέσει να προστατεύσει τον αμερικανικό λαό”.

Στη συνέχεια, ο Λαντάου δημοσίευσε ένα λογότυπο χωρίς κείμενο που έγραφε απλώς «El Quitavisas» — ένα ψευδώνυμο του Λαντάου που σημαίνει «αυτός που αφαιρεί βίζα».

Ο Λαντάου, πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στο Μεξικό, έχει επιβλέψει χιλιάδες ανακλήσεις βίζας από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Μάρτιο. Τον περασμένο μήνα, το Υπουργείο Εξωτερικών ανακάλεσε περισσότερες από 6.000 φοιτητικές βίζες, λέγοντας ότι τα άτομα αυτά είχαν παραβιάσει τον νόμο.