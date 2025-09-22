Στη Νέα Υόρκη στραμμένα τα βλέμματα – Τι περιλαμβάνει η Διακήρυξη για τη Γάζα

Πιο έντονη από ποτέ η ανάγκη δράσης της διεθνούς κοινότητας για τη γενοκτονία στη Γάζα. Στο τραπέζι η προοπτική λύσης δύο κρατών.

Λίγο πριν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου θα κυριαρχήσει το ζήτημα της αναγνώρισης του κράτους της Παλαιστίνης, πραγματοποιείται απόψε Σύνοδος κορυφής του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη για τη λύση δύο κρατών, μια πρωτοβουλία υπό τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία.

Ηνωμένο Βασίλειο, Πορτογαλία, Αυστραλία και Καναδάς αναγνώρισαν χθες, Κυριακή, το κράτος της Παλαιστίνης και στη σημερινή διάσκεψη του ΟΗΕ αναμένεται να ακολουθήσουν κι άλλες χώρες. Μεταξύ αυτών η Γαλλία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Ανδόρα, το Σαν Μαρίνο και η Μάλτα.

Από την άλλη, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ θα μποϊκοτάρουν τη σύνοδο, όπως δήλωσε ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντάνον, χαρακτηρίζοντάς τη «τσίρκο». «Δεν πιστεύουμε ότι είναι χρήσιμη. Πιστεύουμε ότι στην πραγματικότητα επιβραβεύει την τρομοκρατία», είπε την Πέμπτη σε δημοσιογράφους, υπενθυμίζει το Reuters.

Το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο προσάρτησης μέρους της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης ως πιθανή απάντηση, καθώς και συγκεκριμένα διμερή μέτρα κατά του Παρισιού, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει, επίσης, προειδοποιήσει για πιθανές συνέπειες σε όσους λάβουν μέτρα κατά του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας.

Η σύνοδος λαμβάνει χώρα μετά τη χερσαία επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ στη Γάζα και εν μέσω ελάχιστων προοπτικών για εκεχειρία. Η συνεχιζόμενη ισραηλινή επίθεση στη Γάζα εντείνει την ανάγκη δράσης της διεθνούς κοινότητας πριν εξαφανιστεί οριστικά η προοπτική της λύσης των δύο κρατών.

«Η Διακήρυξη της Νέας Υόρκης δεν είναι μια αόριστη υπόσχεση για το μακρινό μέλλον, αλλά ένας οδικός χάρτης που ξεκινά με τις εξής προτεραιότητες: εκεχειρία, απελευθέρωση των ομήρων και απρόσκοπτη είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα», δήλωσε την Πέμπτη ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό. «Μόλις επιτευχθεί η εκεχειρία και η απελευθέρωση των ομήρων, το επόμενο βήμα είναι ένα σχέδιο για την επόμενη μέρα, το οποίο θα συζητηθεί τη Δευτέρα» πρόσθεσε.

Τι περιλαμβάνει η Διακήρυξη της Νέας Υόρκης

«Η Σύνοδος θα επαναβεβαιώσει τις διεθνείς δεσμεύσεις για τη λύση των δύο κρατών, υπό τη συμπροεδρία Γαλλίας και Σαουδικής Αραβίας, και θα επιδιώξει να κινητοποιήσει υποστήριξη για την υλοποίησή της», ανέφερε ο ΟΗΕ.

Το ψήφισμα, με τίτλο «Διακήρυξη της Νέας Υόρκης για την Ειρηνική Επίλυση του Ζητήματος της Παλαιστίνης και την Εφαρμογή της Λύσης των Δύο Κρατών», είχε ήδη συνυπογραφεί από 17 κράτη-μέλη σε διεθνές συνέδριο που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο στα κεντρικά του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση στις 12 Σεπτεμβρίου με 142 ψήφους υπέρ, 10 κατά και 12 αποχές. Το Ισραήλ — με την υποστήριξη του στενότερου συμμάχου του, των ΗΠΑ — ψήφισε κατά.

Το κείμενο ζητά λογοδοσία για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και απαιτεί επίσης «την απελευθέρωση όλων των ομήρων, την ανταλλαγή παλαιστινίων κρατουμένων, την επιστροφή όλων των σορών και την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα.

Βασικές διατάξεις της συμφωνίας περιλαμβάνουν ένα όραμα για το μέλλον της Γάζας: «Στο πλαίσιο της λήξης του πολέμου στη Γάζα, η Χαμάς πρέπει να τερματίσει την κυριαρχία της στη Γάζα και να παραδώσει τα όπλα της στην Παλαιστινιακή Αρχή, με διεθνή συμμετοχή και υποστήριξη, σύμφωνα με τον στόχο ενός κυρίαρχου και ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους» αναφέρεται στο κείμενο της Διακήρυξης.

Το έγγραφο ασχολείται και με την πολιτική διάσταση της λύσης: «Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις μεταξύ των πλευρών και ότι οι παράνομες μονομερείς ενέργειες αποτελούν υπαρξιακή απειλή για την υλοποίηση του ανεξάρτητου Κράτους της Παλαιστίνης, επαναλαμβάνουμε ότι η αναγνώριση και η υλοποίηση του Κράτους της Παλαιστίνης είναι ουσιώδες και αναπόσπαστο στοιχείο για την επίτευξη της λύσης των δύο κρατών, υπενθυμίζοντας ότι η αναγνώριση αποτελεί κυρίαρχη απόφαση κάθε κράτους ξεχωριστά».

Προσθέτει επίσης ότι «η πλήρης ένταξη του Κράτους της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ είναι αναπόσπαστο στοιχείο της πολιτικής λύσης για τον τερματισμό της σύγκρουσης, που θα επιτρέψει την πλήρη περιφερειακή ενσωμάτωση».

Συναντήσεις Τραμπ με Άραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες

Ενόψει της σημερινής διάσκεψης και της αυριανής γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, πρόκειται να συναντηθεί με Άραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες για να συζητήσουν το σχέδιο για μια διεθνή δύναμη σταθεροποίησης στη Γάζα υπό εντολή του ΟΗΕ.

Η συνάντηση με τον Τραμπ είναι η πιο άμεση εμπλοκή του Λευκού Οίκου με αραβικά κράτη στα σχέδια για τη Γάζα μετά την εκεχειρία, από τότε που εξελέγη πρόεδρος για δεύτερη φορά. Αναμένεται να συναντήσει ηγέτες από την Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο, το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία. Ωστόσο, τίποτα από όσα έχει κάνει μέχρι στιγμής ο Τραμπ, δεν δείχνει ότι συμμερίζεται την άποψη των κρατών του Κόλπου ότι η Παλαιστινιακή Αρχή (ΠA) είναι μια βιώσιμη εναλλακτική λύση απέναντι στη Χαμάς ή ότι θα έπρεπε να θεωρείται εταίρος για την ειρήνη. Έχει επιβάλει κυρώσεις σε αξιωματούχους της Παλαιστινιακής Αρχής και έχει απαγορεύσει στον 89χρονο ηγέτη της, Μαχμούντ Αμπάς, να μεταβεί στη Νέα Υόρκη για να μιλήσει στον ΟΗΕ

Οι Άραβες ηγέτες βλέπουν τη συνάντηση ως ευκαιρία να αποσπάσουν από τον Τραμπ μια σαφή τοποθέτηση για το αν υποστηρίζει τις προτάσεις του Αραβικού Συνδέσμου για το μέλλον της Γάζας ή έστω μια παραλλαγή που έχει παρουσιαστεί από μια ομάδα εργασίας με επικεφαλής τον Τόνι Μπλερ, πρώην πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του προέδρου. Καμία από τις προτάσεις ανοικοδόμησης δεν περιλαμβάνει τη μαζική εκδίωξη Παλαιστινίων, πρόταση που κατά καιρούς έχει φανεί να υποστηρίζει ο Τραμπ.

Τα αραβικά κράτη αναμένεται να επιμείνουν ότι δεν θα συμμετάσχουν σε καμία διεθνή δύναμη αν δεν δοθεί στην αναμορφωμένη ΠΑ μελλοντικός ρόλος. Θέλουν επίσης έναν οδικό χάρτη προς μια λύση δύο κρατών που θα αποκλείει νέους ισραηλινούς εποικισμούς ή προσάρτηση της Δυτικής Όχθης.

«Τσίρκο» και «επικοινωνιακό τέχνασμα» λένε Ισραήλ και ΗΠΑ

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού ΥΠΕΞ, Όρεν Μαρμορστάιν, κατέκρινε την υιοθέτηση του ψηφίσματος. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έχει μετατραπεί σε «πολιτικό τσίρκο αποκομμένο από την πραγματικότητα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ «απορρίπτει πλήρως τη διακήρυξη».

Οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν το ψήφισμα «ένα ακόμη παραπλανητικό και κακοχρονισμένο επικοινωνιακό τέχνασμα», λέγοντας ότι αποτελεί «δώρο στη Χαμάς».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα συμμετάσχουν σε αυτήν την προσβολή προς τα θύματα της 7ης Οκτωβρίου, αλλά θα συνεχίσουμε να ηγούμε πραγματικών προσπαθειών για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την επίτευξη μιας μόνιμης ειρήνης», δήλωσε η σύμβουλος των ΗΠΑ Μόργκαν Όρταγκους σε ομιλία της στη Συνέλευση.