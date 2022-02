Super Bowl: Οι 5+1 εμφανίσεις στο Halftime Show που έγραψαν ιστορία

Η ημέρα που όλοι οι Αμερικανοί –και όχι μόνο- περίμεναν, έφτασε. Η αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό του NFL, τη σημαντικότερη αθλητική εκδήλωση στις ΗΠΑ που κάθε χρόνο σπάει ρεκόρ, έχει ξεκινήσει.

Αναμφίβολα, το Super Bowl είναι ένα από τα μεγαλύτερα events κάθε χρονιάς. Μάλιστα, το Super Bowl 2022 ανάμεσα στους Λος Άντζελες Ραμς και Σινσινάτι Μπένγκαλς που θα πραγματοποιηθεί στο SoFi Stadium στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια τα ξημερώματα της Δευτέρας ετοιμάζεται να γράψει ιστορία.

Αυτό που θα κάνει τη διαφορά στο φετινό Halftime Show είναι το γεγονός ότι για πρώτη φορά θα βρεθούν μαζί πέντε θρύλοι της hip-hop μουσικής σκηνής: οι Dr. Dre, Eminem, Mary J. Blige, Snoop Dogg και τον Kendrick Lamar.

Όπως κάθε χρόνο, η αναμονή για το φαντασμαγορικό show που θα παρακολουθήσουμε στο ημίχρονο του μεγάλου τελικού είναι τεράστια. Δεν είναι άλλωστε, μία και δύο οι εμφανίσεις καλλιτεχνών που άφησαν εποχή στη σκηνή του Super Bowl. Αυτές είναι οι 5+1 πιο εντυπωσιακές σύμφωνα με το SPORT 24:

2007: Πρινς

Ίσως το κορυφαίο Halftime Show όλων των εποχών.

Στη Φλόριντα έβρεχε καταρρακτωδώς και ο Πρινς δεν θα μπορούσε να έχει καλύτερο σκηνικό για να κλείσει το show με το Purple Rain, σε μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές στην ιστορία.

2016: Coldplay, Μπρούνο Μαρς, Μπιγιονσέ

Το 50ο Super Bowl με τους Coldplay, Μπρούνο Μαρς και Μπιγιονσέ ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Το εντυπωσιακό μουσικό τρίο, έκλεψε τις εντυπώσεις, με τους τραγουδιστές να προσπαθούν να περάσουν κοινωνικά μηνύματα για την ισότητα και την παγκόσμια ειρήνη.

2020: Τζένιφερ Λόπεζ και Σακίρα

Η Τζένιφερ Λόπεζ και η Σακίρα ήταν το δίδυμο που το 2020 έβαλε φωτιά στο Super Bowl.

Πρώτη στη σκηνή του εμφανίστηκε η Σακίρα, ενώ η Τζένιφερ Λόπεζ ακολούθησε, με το φινάλε να βρίσκει τις δύο τραγουδίστριες μαζί στη σκηνή στο κέντρο του γηπέδου που φωταγωγήθηκε από πυροτεχνήματα. Οι Bad Bunny και J Balvin, συνόδευσαν τις δύο λατίνες σταρ σε διάφορα σημεία του show.

2012: Μαντόνα

Η βασίλισσα της pop μπήκε στο στάδιο σαν Κλεοπάτρα με 30 άντρες να τραβάνε το άρμα της και ξεκίνησε με το επιτυχημένο κομμάτι της, Vogue.

Στη συνέχεια συνάντησε on stage τον RedFoo και τον SkyBlu με τους οποίους ερμήνευσε τις επιτυχίες τους "Party Rock Anthem" και "Sexy And I Know It". Αν μη τι άλλο το performance της Μαντόνα ήταν κάτι περισσότερο από εντυπωσιακό.

1996: Νταϊάνα Ρος

Για τον εορτασμό των 30 χρόνων Super Bowl δεν θα μπορούσε να βρεθεί ιδανικότερη καλλιτέχνιδα στο stage από την Νταϊάνα Ρος, μία από τις θρυλικότερες ερμηνεύτριες όλων των εποχών.

Την παράσταση έκλεψε ολοκληρωτικά στο τέλος του Show, το ελικόπτερο που προσγειώθηκε στο γήπεδο για να αποχωρήσει με αυτό η Νταϊάνα.

2002: U2

Το Super Bowl του 2002 θα ήταν αδύνατον να λείπει από τη λίστα. Ήταν το πρώτο πρωτάθλημα NFL μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, της ημέρας που έμελλε να γίνει μία από τις πιο μαύρες στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Μπόνο και οι Edge αποφάσισαν να αποδώσουν φόρο τιμής στους χιλιάδες Αμερικανούς που έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση των δίδυμων πύργων. Σιγοτραγουδούσαν τη στιγμή που το τεράστιο μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου αποκαλύφθηκε πίσω τους, ενώ στο τέλος του show ο Μπόνο άνοιξε το τζάκετ του από το οποίο ξεπρόβαλε μια αμερικανική σημαία.

