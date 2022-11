Συναγερμός στη Γαλλία: Κατέρρευσε κτίριο στη Λιλ - Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

Κτίριο κατέρρευσε στην καρδιά του κέντρου της πόλης Λιλ στη Γαλλία, σημάνοντας συναγερμό στις αρχές της πόλης, αναφέρουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Pierre Mauroy στους αριθμούς 40 και 4, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να έχουν σπεύσει άμεσα στο σημείο, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί πληροφορίες για πιθανά θύματα ή τι προκάλεσε το ατύχημα.

"Σημαντική επιχείρηση διάσωσης στη Λιλ, στην οδό Pierre Mauroy μετά την κατάρρευση ενός κτιρίου. Αποφύγετε την περιοχή. Αναγνωρίσεις σε εξέλιξη", ανέφερε σε ανάρτησή του το SDIS (υπουργείο Πυροσβεστικής και Διάσωσης) του Βορρά στο Twitter.

Σύμφωνα με το "The voice of the North" η κατάρρευση σημειώθηκε γύρω στις 9:15 π.μ. σε υπό κατασκευή κτίριο, την ίδια στιγμή που τον γύρο του διαδικτύου κάνουν εικόνες και βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης. Αναφορές μάλιστα κάνουν λόγο για κατάρρευση δύο κτιρίων στη συγκεκριμένη οδό.

