Τα “αστεία” και οι “μπηχτές” του Τραμπ στον ΟΗΕ για τον χαλασμένο υποβολέα και την κυλιόμενη σκάλα

Τα τεχνικά προβλήματα κατά την παρουσία του Τραμπ στην 80η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και τα “αστεία” του Αμερικανού προέδρου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χρησιμοποίησε κάποια τεχνικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την άφιξη και την έναρξη της ομιλίας του στον ΟΗΕ για να “υπογραμμίσει” τα βαθύτερα παράπονά του για τα Ηνωμένα Έθνη.

Όταν ο Ντοναλντ Τραμπ και η Μελάνια Τραμπ έφτασαν στο κτίριο του ΟΗΕ, στις όχθες του East River στη Νέα Υόρκη, η κυλιόμενη σκάλα σταμάτησε ενώ ανέβαιναν.

Στιγμιότυπο από την ομιλία Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ . (AP Photo/Stefan Jeremiah)

Αργότερα, κατά την έναρξη της ομιλίας του διαπίστωσε ότι δεν λειτουργούσε το ότο-κιου. Τότε αστειεύτηκε ότι ίσως είναι καλύτερα καθώς με αυτόν τον τρόπο «μιλάς περισσότερο από καρδιάς». «Όποιος χειρίζεται αυτόν τον τηλεπροβολέα έχει μεγάλο πρόβλημα», είπε.

Στιγμιότυπο από την ομιλία Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ (AP Photo/Yuki Iwamura)

Αργότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε πως «αυτά είναι τα δύο πράγματα που πήρα από τα Ηνωμένα Έθνη — μια χαλασμένη κυλιόμενη σκάλα και ένα χαλασμένο τηλεπροβολέα».

«Αν η Πρώτη Κυρία δεν ήταν σε εξαιρετική φυσική κατάσταση, θα είχε πέσει — αλλά είναι σε εξαιρετική φόρμα», ανέφερε.