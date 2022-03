Taylor Hawkins: Βρέθηκαν 10 ψυχοδραστικές ουσίες στο αίμα του ντράμερ των Foo Fighters

Συνολικά 10 ψυχοδραστικές ουσίες βρέθηκαν στο αίμα του Taylor Hawkins, του επί σειρά ετών ντράμερ των Foo Fighters που έφυγε την Παρασκευή από τη ζωή σε ηλικία 50 ετών, σε δωμάτιο ξενοδοχείου της πρωτεύουσας της Κολομβίας.

Αυτό ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας, λέγοντας πως μεταξύ των ουσιών που "έδειξαν" οι τοξικολογικές ήταν οπιούχα, αντικαταθλιπτικά και άλλα, με τις έρευνες για τα ακριβή αίτια του θανάτου του ωστόσο να συνεχίζονται.

"Η τοξικολογική εξέταση εντόπισε 10 ουσίες μέχρι στιγμής στον οργανισμό του Taylor Hawkins, συμπεριλαμβανομένων των THC (μαριχουάνα), αντικαταθλιπτικών, βενζοδιαζεπινών και οπιούχων", ανακοίνωσαν οι κολομβιανές αρχές.

Τονίζεται, ωστόσο, πως πρόκειται για μία προκαταρκτική έκθεση και όχι για επίσημο πόρισμα σχετικά με την αιτία του θανάτου του, χωρίς να αναφερθεί επίσης η ποσότητα αυτών των ουσιών.

"Το Ινστιτούτο Νομικής Ιατρικής και Εγκληματολογικών Επιστημών συνεχίζει την εξέτασή του για να παρέχει πλήρη κατανόηση των συνθηκών που οδήγησαν στο θάνατο του Taylor Hawkins", αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Νωρίτερα, η κυβέρνηση της Μπογκοτά εξέδωσε ανακοίνωση λέγοντας ότι το κέντρο έκτακτης ανάγκης της πόλης είχε λάβει τηλεφώνημα για έναν ασθενή με "πόνο στο στήθος".

Υπενθυμίζεται πως, ο 50χρονος ντράμερ, μαζί με τους Foo Fighters είχαν βρεθεί στην Μπογκοτά όπου επρόκειτο να εμφανιστούν live για το Φεστιβάλ Estéreo Picnic.

Ο Τέιλορ ήταν μέλος των Foo Fighters από το 1997 και συμμετείχε σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, όπως το "Learn to Fly" ή το "Best of You". Είχε παίξει προηγουμένως ντραμς για την ανεξάρτητη Καναδή τραγουδίστρια Αλάνις Μορισέτ.

