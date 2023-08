Τέρας του Λοχ Νες: Σε εξέλιξη η μεγαλύτερη έρευνα εδώ και μισό αιώνα - Τι περιμένουν να βρουν

Ο μύθος γύρω από το τέρας του Λοχ Νες εξακολουθεί να απασχολεί τη Σκωτία και παρότι έχουν περάσει 90 χρόνια ο θρύλος της Nessie εξακολουθεί να συντηρείται.

Για αυτό τον λόγο εκατοντάδες ερευνητές και κυνηγοί μυστηρίων επιστράτευσαν τις γνώσεις τους, πήραν τα απαραίτητα εξαρτήματα παρακολουθήσης, από drones μέχρι υπέρυθρες κάμερες θερμότητας για να αναζητήσουν σημάδια του μυθικού τέρατος του Λοχ Νες, συμμετέχοντας στη μεγαλύτερη έρευνα επιφανειακών υδάτων από τότε που το Γραφείο Έρευνας του Λοχ Νες μελέτησε την περιοχή για ίχνη του τέρατος το 1972.

Το Loch Ness Center είπε ότι οι ερευνητές θα προσπαθήσουν να αναζητήσουν αποδείξεις της Nessie χρησιμοποιώντας drones με κάμερες θερμικής απεικόνισης, υπέρυθρες κάμερες και υδρόφωνο που θα ανιχνεύσει πιθανόν υποβρύχιους ήχους στα νερά της λίμνης.

Η διήμερη εκδήλωση θεωρείται η μεγαλύτερη έρευνα τα τελευταία 50 χρόνια στην οποία συμμετέχουν εθελοντές που σκανάρουν τα νερά με βάρκες, ενώ άλλοι παρακολουθούν διαδικτυακά με κάμερες web.

Ο γενικός διευθυντής του Loch Ness Center, Paul Nixon, επέμεινε ότι η διήμερη επιχείρηση ήταν κάτι περισσότερο από ένα κόλπο δημοσίων σχέσεων.

"Υπάρχουν εκατοντάδες εθελοντές στις όχθες του Λοχ Νες σήμερα, όλοι σε μια αναζήτηση να βρουν κάποιες απαντήσεις στο τι είναι το τέρας του Λοχ Νες. Ορισμένες από τις πιο πρόσφατες θεάσεις που έχω δει είναι επαφές σόναρ - που δείχνουν αντικείμενα στο νερό σε βάθος. Το μεγαλύτερο που έχω δει είναι ένα αντικείμενο στο μέγεθος ενός φορτηγού μεταφοράς, το οποίο δεν έχει εξηγηθεί τι ήταν. Δεν ήταν εκεί όταν επιστρέψαμε", είπε χαρακτηριστικά.

Ο Alan McKenna, από το Loch Ness Exploration, μιλώντας στην εκπομπή "Good Morning Scotland" του ραδιοφώνου του BBC, ανέφερε πως στόχος της έρευνας ήταν "να εμπνεύσει μια νέα γενιά από λάτρεις του Λοχ Νες" και δήλωσε: "Ψάχνουμε για κινήσεις στην επιφάνεια και ζητάμε από τους εθελοντές να καταγράψουν κάθε είδους φυσική συμπεριφορά στη λίμνη".

Ξεκαθάρισε βέβαια πως δεν σημαίνει ότι πίσω από κάθε κυματισμό ή κίνηση στο νερό κρύβεται η Nessie, σημειώνοντας παράλληλα πως τα νερά της λίμνης θα μπορούσε να "παίξει" με τα μάτια και το μυαλό των ανθρώπων. "Μερικά από αυτά μπορούν να εξηγηθούν, αλλά υπάρχουν μερικά που δεν μπορούν", ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο σύγχρονος θρύλος

Ο σύγχρονος θρύλος του τέρατος του Λοχ Νες γεννιέται στις 2 Μαΐου 1933, όταν η τοπική εφημερίδα Inverness Courier αναφέρει στο ρεπορτάζ της μια αφήγηση ενός ντόπιου ζευγαριού που ισχυρίζεται ότι έχει δει "ένα τεράστιο ζώο να κυλά και να βυθίζεται στην επιφάνεια" της λίμνης.

Μετά την αναφορά στην εφημερίδα στις 2 Μαΐου, το ενδιαφέρον του κόσμου αυξανόταν σταθερά, ειδικά αφού ένα άλλο ζευγάρι ισχυρίστηκε ότι και αυτό είχε δει το ζώο στη στεριά. Οι ερασιτέχνες ερευνητές κρατούσαν για δεκαετίες σχεδόν συνεχή επαγρύπνηση και τη δεκαετία του 1960 αρκετά βρετανικά πανεπιστήμια ξεκίνησαν αποστολές σόναρ στη λίμνη. Δεν βρέθηκε τίποτα πειστικό, αλλά σε κάθε αποστολή οι χειριστές σόναρ εντόπισαν κάποιο είδος μεγάλων, κινούμενων υποβρύχιων αντικειμένων.

Το 1975, μια άλλη αποστολή συνδύασε σόναρ και υποβρύχια φωτογραφία στο Λοχ Νες. Προέκυψε μια φωτογραφία που, μετά από βελτίωση, φάνηκε να δείχνει τι έμοιαζε αόριστα με το γιγάντιο πτερύγιο ενός υδρόβιου ζώου. Περαιτέρω αποστολές σόναρ στις δεκαετίες του 1980 και του 1990 κατέληξαν σε πιο ασαφείς αναγνώσεις.

Οι αποκαλύψεις το 1994 ότι η διάσημη φωτογραφία του 1934 ήταν μια πλήρης φάρσα μείωσαν ελαφρώς τον ενθουσιασμό των τουριστών και των ερευνητών για το θρυλικό θηρίο του Λοχ Νες.

Γεγονός είναι ότι οι "συνωμοσίες" που έχουν γραφτεί γύρω από τη Nessie, όπως χαϊδευτικά αποκαλούν οι Σκωτσέζοι, το τέρας είναι πολλές. Χρηματοδοτήσεις έχουν δοθεί πολλές για την εξεύρεση της αλήθειας, καθώς ακόμη και η βρετανική κυβέρνηση, την περίοδο της Margaret Thatcher, είχε εγκρίνει κονδύλια για να διερευνήσει το θέμα σε βάθος. Κάτι που αντίστοιχα έκανε και το BBC το 2003 χρησιμοποιώντας το Google Earth. Το 2003, το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο BBC χρηματοδότησε μια έρευνα στη λίμνη χρησιμοποιώντας 600 δέσμες σόναρ και δορυφορική παρακολούθηση. Η έρευνα είχε επαρκή ανάλυση για να εντοπίσει μια μικρή σημαδούρα. Δεν βρέθηκε κανένα ίχνος από ζώο σημαντικού μεγέθους και, παρά τις αναφερόμενες ελπίδες τους, οι εμπλεκόμενοι επιστήμονες παραδέχθηκαν ότι αυτό απέδειξε ότι το τέρας του Λοχ Νες ήταν μύθος. Το ντοκιμαντέρ "Searching for the Loch Ness Monster" μεταδόθηκε στο BBC One.

Έρευνα του 2022 που δημοσιεύτηκε στην nypost.com αναφέρει ότι ερευνητές από τα Πανεπιστήμια Bath και Portsmouth της Βρετανίας δημοσίευσαν στον επιστημονικό ιστότοπο Cretaceous Research μια καινούργια έρευνα, που αφορά απολιθώματα πλησιόσαυρων που εντοπίστηκαν σε τμήματα της Σαχάρας στο Μαρόκο.

Όπως αναφέρουν οι επιστήμονες, οι πλησιόσαυροι ήταν πλάσματα που ζούσαν στα νερά της θάλασσας και όχι σε γλυκά νερά, όπως είναι το οικοσύστημα της λίμνης Νες στην Σκωτία. Παρόλα αυτά, τα απολιθώματα στη Σαχάρα, έδειξαν ότι η συγκεκριμένη περιοχή στην αρχαιότητα ήταν μια λίμνη του γλυκού νερού, οπότε οι πλησιόσαυροι λογικά μπορούσαν να ζήσουν σε όλα τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Έτσι, οι ειδικοί θεωρούν ότι στην πραγματικότητα η Nessie μπορεί να υπήρξε στη λίμνη Νες, αλλά μόνο στην αρχαιότητα και όχι από την περίοδο που εμφανίστηκε ο άνθρωπος.

