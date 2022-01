Τέσσερις κουταλιές ελαιόλαδο την ημέρα, τον γιατρό τον κάνουν πέρα

To 2015 διαπιστώθηκε πως το "ένα μήλο την ημέρα, τον γιατρό τον κάνει πέρα" που κυκλοφορεί στον πλανήτη από το 1866 ήταν ειλικρινής και έγκυρη τοποθέτηση. Η επιβεβαίωση ήλθε μέσω έρευνας που έκαναν επιστήμονες του University of Michigan. Το 2022 η συνταγή της μακροζωίας αλλάζει και αφορά το κύριο συστατικό της μεσογειακής κουζίνας.

Ερευνητές του Harvard T.H. Chan School of Public Health μελέτησαν την υγεία και τη διατροφή 60.582 γυναικών και 31.801 ανδρών που ζουν στις ΗΠΑ, από το 1990 έως το 2018. Σε αυτά τα 28 χρόνια, μεταξύ άλλων κατέγραφαν και την ποσότητα παρθένου ελαιόλαδου που κατανάλωναν οι μετέχοντες.

Διαπιστώθηκε πως μισό κουτάλι -της σούπας- την ημέρα, μπορεί να μειώσει κατά 19% από αιτίες θανάτου -όπως από καρδιαγγειακές παθήσεις και καρκίνο.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Journal of the American College of Cardiology και αναφέρει ότι όσοι κατανάλωναν ελαιόλαδο καθημερινά, μείωσαν και τον κίνδυνο θανάτου από νευροεκφυλιστικές διαταραχές, όπως η νόσος του Αλτσχάιμερ (19%) και η νόσος του Πάρκινσον (29%). Διαπιστώθηκε ότι σχετίζεται και με 17% μικρότερο ποσοστό θανάτου από καρκίνο, αλλά και με μείωση της τάξεως του 18% των πιθανοτήτων θανάτου από αναπνευστικές παθήσεις.

Ένα μικρό κουτάλι, κάθε μέρα, μειώνει κατά 12% αυτούς τους κινδύνους και εάν αντικαταστήσουμε τα 3/4 ενός κουταλιού βουτύρου, μαργαρίνης, μαγιονέζας και λίπους γαλακτοκομικών με ελαιόλαδο, θα μειώσουμε από 8 έως 34% τον κίνδυνο θνησιμότητας. Δεν διαπιστώθηκαν μικρότερα ποσοστά κινδύνου στη σύγκριση με άλλα φυτικά έλαια -αραβοσιτέλαιο, canola.

Η εκ των συγγραφέων της έρευνας, ερευνήτρια στο τμήμα διατροφής του Harvard T.H. Chan School of Public Health, Marta Guasch-Ferré δήλωσε στη USA Today πως ένας καλός στόχος είναι να καταναλώνουμε 3 με τέσσερις κουταλιές σούπας ελαιόλαδου τη μέρα.

Οι μελετητές θύμισαν πως το ελαιόλαδο έχει υγιή λίπη, θρεπτικά συστατικά και αντιοξειδωτικά και είναι εκ των κυρίων λόγων που η μεσογειακή διατροφή αναδείχθηκε, για πέμπτη διαδοχική χρονιά, ως η καλύτερη όλων.

Η επιδημιολόγος στο Uppsala University της Σουηδίας διευκρίνισε ότι “η συσχέτιση του ελαιόλαδου με το χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης νευροεκφυλιστικών ασθενειών είναι νέο εύρημα. Εφόσον επιβεβαιωθεί θα έχει τεράστια σημασία για τη δημόσια υγεία, καθώς υπάρχουν ελλείψεις στις στρατηγικές πρόληψης νόσων όπως το Αλτσχάιμερ, ενώ υπάρχει υψηλή θνησιμότητα”.

