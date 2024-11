Θερμή υποδοχή του Σταλόνε στον Τραμπ σε γκαλά – “Ο δεύτερος Τζορτζ Ουάσινγκτον”

Αφού συνέκρινε τον Ιησού Χριστό με τον Ρόκι Μπαλμπόα και τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Σιλβέστερ Σταλόνε υποδέχθηκε τον νέο αμερικανό πρόεδρο σε γκαλά στο Mar-a-Lago

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ στη σκηνή κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Mar-a-Lago, αποκαλώντας τον μάλιστα «δεύτερο Τζορτζ Ουάσινγκτον».

Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν χειραψία πριν από την κύρια ομιλία του Τραμπ στο γκαλά του America First Policy Institute, που πραγματοποιήθηκε στο θέρετρο του εκλεγμένου προέδρου στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης αρκετά από τα πρόσωπα που ο Τραμπ έχει επιλέξει για το υπουργικό του συμβούλιο, όπως ο Ματ Γκαίτς. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ανακοινώθηκε ότι ο κυβερνήτης της Βόρειας Ντακότα, Νταγκ Μπέργκαμ, επιλέχθηκε για τη θέση του Υπουργού Εσωτερικών.

«Βρισκόμαστε παρουσία ενός πραγματικά μυθικού χαρακτήρα. Αγαπώ τη μυθολογία», δήλωσε ο Σταλόνε στην ομιλία του όπως αναφέρει το Variety, ενώ παράλληλα προχώρησε σε μια εκτενή σύγκριση μεταξύ του Ιησού Χριστού, του χαρακτήρα του Ρόκι Μπαλμπόα και του ίδιου του Τραμπ.

«Όταν έκανα το Rocky, αν θυμάστε η πρώτη εικόνα ήταν μια εικόνα του Ιησού και έγραφε “Ανάσταση, AC Club”», είπε ο Σταλόνε στο κοινό πριν από την άφιξη του Τραμπ στη σκηνή.

«Βρήκα μια εκκλησία που είχε μετατραπεί σε ρινγκ πυγμαχίας. Έτσι, η εικόνα μεταφέρεται από τον Ιησού στον Ρόκι[…]» πρόσθεσε και συνέχισε:

«Κάτι επρόκειτο να συμβεί, αυτός ο άνθρωπος θα περνούσε μια μεταμόρφωση και θα άλλαζε ζωές. Ακριβώς όπως ο πρόεδρος Τραμπ»

«Βρισκόμαστε μπροστά σε έναν πραγματικά μυθικό χαρακτήρα», συνέχισε ο Σταλόνε. «Λατρεύω τη μυθολογία. Αυτό το άτομο δεν υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη. Κανείς στον κόσμο δεν θα μπορούσε να καταφέρει αυτό που κατάφερε αυτός, γι’ αυτό και τρέφω δέος».

«Θα πω μόνο αυτό – και το εννοώ», συνέχισε ο Σταλόνε. «Όταν ο Τζορτζ Ουάσινγκτον υπερασπιζόταν τη χώρα του, δεν είχε ιδέα ότι θα άλλαζε τον κόσμο. Γιατί χωρίς εκείνον, μπορείτε να φανταστείτε πώς θα ήταν ο κόσμος. Ξέρετε κάτι; Έχουμε τον δεύτερο Τζορτζ Ουάσινγκτον. Συγχαρητήρια!»

Ο Σταλόνε δεν ήταν πάντα τόσο θερμός υποστηρικτής του Τραμπ

Σε συνέντευξή του το 2016, όταν ο Τραμπ είχε πλέον γίνει το φαβορί για το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, ο Σιλβέστερ Σταλόνε δήλωσε στο Variety: «Αγαπώ τον Ντόναλντ Τραμπ. Είναι ένας εξαιρετικός χαρακτήρας, λες και βγήκε από μυθιστόρημα του Ντίκενς. Καταλαβαίνετε τι εννοώ;… Αλλά δεν ξέρω πώς αυτό μεταφράζεται σε…», γέλιο, «…να διοικεί τον κόσμο».

Μιλώντας σε πάνελ του Mipcom τον Οκτώβριο, μετά την έκδοση του βιβλίου του «Apprentice in Wonderland: How Donald Trump and Mark Burnett Took America Through the Looking Glass», ο συν-αρχισυντάκτης του Variety, Ραμίν Σετουδέ, ανέφερε ότι ο Τραμπ εξέφρασε ζήλια προς τον Σταλόνε κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεών τους. Ενώ ο Τραμπ παρουσίαζε το «The Apprentice» στο NBC, ο παραγωγός του, Μαρκ Μπέρνετ, εργαζόταν επίσης στο «The Contender» με τον Σταλόνε ως παρουσιαστή. Ο Σετουδέ αποκάλυψε ότι ο Τραμπ ισχυριζόταν πως «ο Σιλβέστερ Σταλόνε δεν ήταν τόσο καλός στην τηλεόραση» και ότι «δεν μπορούσε να θυμηθεί τις ατάκες του, δεν μπορούσε να διαβάσει από το προτρόμπτερ».

«Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε: ο Ντόναλντ Τραμπ υπήρξε πρόεδρος για τέσσερα χρόνια, ηγέτης του ελεύθερου κόσμου για αυτά τα τέσσερα χρόνια», δήλωσε ο Σετουδέ. «Και όμως, εξακολουθεί να είναι εμμονικός με το γεγονός ότι ήταν καλύτερος ριάλιτι σταρ από τον Σιλβέστερ Σταλόνε».