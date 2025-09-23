Τι συνέβη με τις ομιλίες στον ΟΗΕ για τη Γάζα – O Ερντογάν και τα κλειστά μικρόφωνα

Μία σύντομη διακοπή στα μικρόφωνα ηγετών κατά τη διάρκεια της ομιλίας τους στη Σύνοδο Κορυφής του ΟΗΕ για τη Γάζα κίνησαν υποψίες, με ορισμένους να κάνουν λόγο για σαμποτάζ. Τι συνέβη.

Προβλήματα καταγγέλλεται ότι προέκυψαν κατά τις ομιλίες ορισμένων παγκόσμιων ηγετών στη Σύνοδο Κορυφής του ΟΗΕ για το παλαιστινιακό και τη λύση των δύο κρατών, που διεξήχθη τη Δευτέρα (22/9), υπό τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία, και στην οποία ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε και επισήμως την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης.

Συγκεκριμένα, υπήρξαν αναφορές ότι τα μικρόφωνα ομιλητών σίγησαν κατά τη διάρκεια της ομιλίας τους, με ορισμένα μάλιστα δημοσιεύματα να υποννοούν πως υπήρξε “εσκεμμένη προσπάθεια φίμωσης” των ηγετών, την ώρα που οι ίδιοι αναφέρονταν στη γενοκτονία στη Γάζα και στο παλαιστινιακό κράτος.

Όπως αναφέρεται, τόσο ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όσο και ο Καναδός πρωθυπουργός, Μαρκ Κάρνεϊ, και ο Ινδονήσιος ομόλογός του, Πραμπόβο Σουμπιάντο, αντιμετώπισαν πρόβλημα με το μικρόφωνό τους, την ώρα που εκφωνούσαν τον λόγο τους ενώπιον των υπόλοιπων ηγετών.

Τι συνέβη όμως πραγματικά;

Οι επίμαχες ομιλίες

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο πρόεδρος της Ινδονησίας, Πραμπόου Σουμπιάντο, διακόπηκε απότομα, όταν έκανε λόγο για το σχέδιο ειρηνευτικής αποστολής στη Γάζα.

Το μικρόφωνό του σταμάτησε να λειτουργεί, με αποτέλεσμα ο διερμηνέας να πασχίζει να τον ακούσει. Ο ήχος αποκαταστάθηκε μετά από αρκετά δευτερόλεπτα, αλλά η διακοπή λέγεται ότι συνέβη σε κρίσιμο σημείο της ομιλίας του.

Νωρίτερα την ίδια μέρα, ο Πρόεδρος της Τουρκίας αντιμετώπισε παρόμοιο πρόβλημα. Συγκεκριμένα, όταν καταδίκαζε, στην ομιλία του, τη συνεχιζόμενη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού στη Γάζα και έκανε έκκληση του για άμεση αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, ο διερμηνέας ακούστηκε να λέει: “δεν ακούμε τον Πρόεδρο, η φωνή του εξαφανίστηκε”. Η διακοπή διορθώθηκε επίσης γρήγορα, αλλά δημιούργησε σύγχυση στην αίθουσα.

Την πιο άβολη στιγμή στο πόντιουμ φαίνεται, όμως, πως την έζησε ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος αμέσως μετά την επίσημη αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, το μικρόφωνό του έκλεισε.

“Στο πλαίσιο αυτό, ο Καναδάς αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης” είπε, καταχειροκροτούμενος από τους παρευρισκόμενους, αλλά λίγα δευτερόλεπτα μετά, το μικρόφωνό του σίγησε.

Οι ξαφνικές διακοπές στα μικρόφωνα των ομιλητών δεν άργησαν να κινήσουν τις υποψίες ορισμένων αντιπροσώπων, οι οποίοι τις συσχέτισαν με το περιεχόμενο των ομιλιών των τριών ηγετών.

Τι συνέβη

Το προσωπικό του ΟΗΕ, σύμφωνα με δημοσίευμα του TRT, παραδέχτηκε το πρόβλημα που υπήρξε στον ήχο, αποδίδοντάς, τον, όμως, σε τεχνικό πρόβλημα, τονίζοντας πως “δεν υπήρχαν ενδείξεις σκόπιμης παρέμβασης”. Ωστόσο, δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση.

Από την πλευρά της, η Διεύθυνση Επικοινωνίας της Τουρκίας, με ανακοίνωση που εξέδωσε προκειμένου να απαντήσει στις εικασίες περί σαμποτάζ, εξήγησε ότι ο Τούρκος πρόεδρος ξεπέρασε το προβλεπόμενο όριο των 5 λεπτών, και η σίγαση του μικροφώνου προέκυψε λόγω της διαδικασίας του ΟΗΕ, η οποία προβλέπει την απενεργοποίησή του μετά το πέρας του πέμπτου λεπτού.

Η ανακοίνωση της Τουρκίας

Η Διεύθυνση Επικοινωνίας της Τουρκίας διευκρίνισε ότι η ομιλία του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη διάσκεψη του ΟΗΕ για την Παλαιστίνη, που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, δεν διακόπηκε, όπως είχε αναφερθεί.

Η Διεύθυνση τόνισε ότι το πρωτόκολλο για τις ομιλίες στον ΟΗΕ προβλέπει 5 λεπτά για τους Αρχηγούς Κρατών και Κυβερνήσεων, ενώ οι υπόλοιποι ομιλητές έχουν 3 λεπτά. Όπως και οι άλλοι ηγέτες, η ομιλία του Ερντογάν υπαγόταν σε αυτό το όριο των 5 λεπτών.

“Δεν είναι ακριβές να υποστηρίζεται ότι ο Πρόεδρος εμποδίστηκε να μιλήσει ή ότι διακόπηκε”, εξήγησε η Διεύθυνση, υπογραμμίζοντας ότι υπήρξαν στιγμές χειροκροτημάτων που προκάλεσαν μικρές παύσεις στην ομιλία. Ωστόσο, το μικρόφωνο διακόπηκε λόγω της διαδικασίας του ΟΗΕ, η οποία προβλέπει την απενεργοποίησή του στο τέλος του πέμπτου λεπτού.

Μετά από αυτό, ο Πρόεδρος ολοκλήρωσε γρήγορα την ομιλία του. Επισημάνθηκε ότι η ίδια διαδικασία εφαρμόστηκε και για τον Πρόεδρο της Ινδονησίας, του οποίου το μικρόφωνο απενεργοποιήθηκε επίσης στο τέλος των 5 λεπτών.

“Η εκπροσώπηση της Τουρκίας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είναι πάντα στο υψηλότερο επίπεδο. Οι ομιλίες του Προέδρου μας παρακολουθούνται στενά σε όλο τον κόσμο, καθώς μεταφέρουν μηνύματα που επηρεάζουν τη διεθνή ατζέντα και δημιουργούν σημαντικό αντίκτυπο”, κατέληξε η Διεύθυνση.

Η ομιλία Ερντογάν

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του επαίνεσε τις πρόσφατες αποφάσεις αρκετών χωρών, μεταξύ των οποίων και μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη ως κράτος, χαρακτηρίζοντας την κίνηση “ιδιαίτερα σημαντική” και “ιστορική”.

Μιλώντας στη διάσκεψη του ΟΗΕ για την Παλαιστίνη, ο Ερντογάν συνεχάρη τις χώρες που έλαβαν αυτήν την αποφασιστική απόφαση και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα επιταχύνει την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών. Καταδίκασε τη συνεχιζόμενη βία από το Ισραήλ στη Γάζα, χαρακτηρίζοντας τη “σφαγή”, και τόνισε ότι “κανείς ευσυνείδητος δεν μπορεί να παραμείνει σιωπηλός μπροστά σε τέτοια εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας”, σημειώνοντας ότι “το παλαιστινιακό ζήτημα έχει πλέον εξελιχθεί σε παγκόσμιο πρόβλημα”.

“Ήρθε η ώρα να γίνει πράξη η εκεχειρία στη Γάζα, να επιτραπεί η ανεμπόδιστη είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας και να αποχωρήσουν οι ισραηλινές δυνάμεις”, πρόσθεσε ο Ερντογάν.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας κάλεσε επίσης την διεθνή κοινότητα να σταματήσει τη διεύρυνση των ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη, τις προσπάθειες επιβολής τετελεσμένων στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και τις προσπάθειες αποσταθεροποίησης στην περιοχή.

Ο Ερντογάν σημείωσε ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει ως στόχο να καταστήσει αδύνατη τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους και να εκτοπίσει όσο το δυνατόν περισσότερους Παλαιστινίους. “Η κυβέρνηση του Νετανιάχου, παρόλο που προέρχεται από μια κοινωνία που υπέφερε από το Ολοκαύτωμα, τώρα διαπράττει γενοκτονία εναντίον των γειτόνων της, με τους οποίους μοιράζεται γη και νερό εδώ και χιλιετίες”, πρόσθεσε.

“Ο ξεκάθαρος στόχος των πολιτικών κατοχής και προσάρτησης του Ισραήλ είναι να θαφτεί το όραμα για τη λύση των δύο κρατών και να εξοριστούν οι Παλαιστίνιοι”, τόνισε ο Ερντογάν, επισημαίνοντας ότι κάτι τέτοιο δεν πρέπει να επιτραπεί ποτέ να συμβεί.

Σε κάθε περίπτωση, παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι ηγέτες κατά τη διάρκεια των ομιλιών τους, και παρά τα μικρόφωνα που σίγησαν για λίγο, το μήνυμα που στάλθηκε από τη Σύνοδο του ΟΗΕ, ήταν ηχηρό και σαφές: Να σταματήσει άμεσα η γενοκτονία στη Γάζα.