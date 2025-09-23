Στον ΟΗΕ όλα τα βλέμματα – Όσα πρέπει να ξέρετε για τη Γενική Συνέλευση

Η 80η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ξεκινά σήμερα, Τρίτη (23/9), με τη συμμετοχή τουλάχιστον 140 ηγετών. Αναλυτικά οι ομιλίες και οι συζητήσεις της εβδομάδας.

Σήμερα, Τρίτη (23/9), ξεκινά στη Νέα Υόρκη η 80η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Περισσότεροι από 140 παγκόσμιοι ηγέτες, πρόκειται να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι, σε μια συγκυρία όπου τα πιο κρίσιμα διεθνή ζητήματα απαιτούν απαντήσεις και δράση.

Η φετινή Συνέλευση πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για τον Οργανισμό, με πολεμικές συγκρούσεις να μαίνονται από τη Γάζα μέχρι την Ουκρανία και με μια σοβαρή εσωτερική δημοσιονομική κρίση να βααραίνει τον ΟΗΕ.

Πέρα, όμως, από τη Γενική Συνέλευση, το ενδιαφέρον στρέφεται και σε μια σειρά παράλληλων γεγονότων. Συγκεκριμένα:

Δευτέρα: Στο επίκεντρο μπήκε το παλαιστινιακό κράτος , σε διάσκεψη που συνδιοργάνωσαν Γαλλία και Σαουδική Αραβία. Επίσης, από την Κυριακή, Αυστραλία, Βρετανία, Καναδάς, Πορτογαλία και Γαλλία ανακοίνωσαν επίσημα την αναγνώριση της Παλαιστίνης.

Παράλληλα, το Συμβούλιο Ασφαλείας συνεδριάζει εκτάκτως για την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά μαχητικά.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει στην ατζέντα τον και τη γενικότερη ασφάλεια στη Μέση Ανατολή, ενώ αργότερα θα εξετάσει και τις εξελίξεις στην Τετάρτη: Οι ηγέτες θα συγκεντρωθούν σε Σύνοδο Κορυφής για το Κλίμα , παρουσιάζοντας δεσμεύσεις και λύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Οι ηγέτες θα συγκεντρωθούν σε , παρουσιάζοντας δεσμεύσεις και λύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Πέμπτη: Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στις προκλήσεις που φέρνει για τις κοινωνίες.

Όπως επισημαίνουν οι New York Times σε σχετικό δημοσίευμά τους, το υψηλού επιπέδου ραντεβού δίνει επίσης την ευκαιρία για κατ’ ιδίαν επαφές.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, έχει εκφράσει την πρόθεσή του να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ στο παρασκήνιο «παίζει» και πιθανή συνάντηση του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών με τον Αμερικανό ομόλογό του, μετά τις άκαρπες διπλωματικές προσπάθειες του περασμένου μήνα για την Ουκρανία.

Ακολουθεί μια ημερήσια ανάλυση μερικών ομιλητών που πρέπει να προσέξετε.

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

Ακολουθώντας μια παράδοση δεκαετιών, ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, πρόκειται να ανοίξει τον κύκλο των τοποθετήσεων των κρατών μελών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι ο επόμενος ομιλητής, μιλώντας εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά από μια συνέλευση για τη χώρα υποδοχής που θα μιλήσει δεύτερη.

Δεν είναι γνωστό τι θα πει, αλλά θα μπορούσε να θίξει θέματα όπως οι πόλεμοι στη Γάζα και την Ουκρανία, -δύο συγκρούσεις που έχει δεσμευτεί να τερματίσει μέχρι στιγμής χωρίς επιτυχία-, το μεταναστευτικό και τους δασμούς που αποσκοπούν στην προστασία των αμερικανικών βιομηχανιών και έχουν ανησυχήσει τους εμπορικούς εταίρους σε όλο τον κόσμο.

Η Γενική Συνέλευση αναμένεται να ακούσει στη συνέχεια τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς και τους ηγέτες της Ιορδανίας, του Κατάρ και της Αιγύπτου ενώ θα ακολουθήσει ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ηγείται μιας διπλωματικής προσπάθειας για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους.

Ο πρόεδρος της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, του οποίου η χώρα έχει σημάνει συναγερμό για την πρόσφατη εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, πρόκειται να μιλήσει το απόγευμα. Το ίδιο θα κάνει και η Κλαούντια Σάινμπαουμ, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Μεξικού.

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου

Την Τετάρτη (24/9), έχει προγραμματιστεί να μιλήσει ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος, όπως είναι αναμενόμενο, θα αναφερθεί στον πόλεμο με τη Ρωσία. Υπενθυμίζεται ότι ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ τον Αύγουστο, αλλά η προοπτική συνάντησης με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, παραμένει ασαφής και η Μόσχα έχει εντείνει τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, θα παραστεί επίσης ενώ αναμένεται ακόμα να κάνει το ντεμπούτο του στον ΟΗΕ ο νέος πρόεδρος της Συρίας, Άχμεντ αλ-Σάρα.

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση Τραμπ αρνήθηκε βίζα στον Μαχμούντ Αμπάς, τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, και την αντιπροσωπεία του, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ψήφισε με συντριπτική πλειοψηφία να επιτρέψει στους Παλαιστίνιους εκπροσώπους να συμμετάσχουν εικονικά, συμπεριλαμβανομένης μιας προηχογραφημένης δήλωσης του Αμπάς, η οποία και θα ακουστεί στην αίθουσα της συνεδρίασης την Πέμπτη (25/9).

Ο πρωθυπουργός του Σουδάν, Καμίλ Ιντρίς, σύμφωνα με τα σουδανικά μέσα ενημέρωσης, αναμένεται επίσης να εκφωνήσει λόγο την Πέμπτη.

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου

Τον κύκλο ομιλιών την Παρασκευή (26/9) αναμένεται να ανοίξει ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος βρίσκεται σε ρήξη με τη στρατιωτική ηγεσία της χώρας του, σχετικά με την στρατηγική στη Γάζα ενώ την ίδια στιγμή το αδιάκοπο σφυροκόπημα στην περιοχή, έχει εμβαθύνει την απομόνωσή του σε διεθνές επίπεδο.

Την ίδια μέρα θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος στην ομιλία του αναμένεται να αναφερθεί στο ρευστό διεθνές και περιφερειακό γεωπολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται, στη θέση της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας μέσα σε αυτό, καθώς και στις προκλήσεις και στους κινδύνους από την Ουκρανία μέχρι τη Μέση Ανατολή.

Το πρωί της ίδιας μέρας θα έχει συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουντέρες, στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών.

Θα ακολουθήσουν ο πρωθυπουργός Λι Τσιάνγκ της Κίνας, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ της Βρετανίας και ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας, Σ. Τζαϊσανκάρ.

Ενδέχεται να υπάρξουν σχόλια από έναν εκπρόσωπο του Νεπάλ, όπου οι ημέρες βίαιων διαμαρτυριών αυτόν τον μήνα ανέτρεψαν την κυβέρνηση. Η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας και νυν ηγέτης, η Σούσιλα Κάρκι, ανέλαβε τον ρόλο της προσωρινής πρωθυπουργού αλλά δεν είναι σαφές αν θα παραστεί η ίδια στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, αναμένεται να μιλήσει το Σάββατο (22/9), όπως και ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος προβλέπεται να κάνει δηλώσεις κατά το πρώτο μισό της ημέρας.

Στη συνέχεια πρόκειται να ακολουθήσει ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας, Ιβάν Χιλ, εν μέσω μιας σημαντικής συγκέντρωσης ναυτικών δυνάμεων των ΗΠΑ έξω από τα χωρικά ύδατα της χώρας. Η Ουάσινγκτον έχει οξύνει τη ρητορική της σχετικά με την καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών, έχει πραγματοποιήσει θανατηφόρα πλήγματα σε σκάφη που μετέφεραν άτομα που κατηγορούνται ως λαθρέμποροι ναρκωτικών και έχει χαρακτηρίσει τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο της Βενεζουέλας ηγέτη καρτέλ τρομοκρατών. Ο Μαδούρο, από την πλευρά του έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τις ΗΠΑ ότι προσπαθούν να τον ανατρέψουν.

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

Οι δηλώσεις εκπροσώπων του Αφγανιστάν, όπου οι Ταλιμπάν επέστρεψαν στην εξουσία πριν από τέσσερα χρόνια, και του Νότιου Σουδάν αναμένεται να γίνουν στο τέλος της εβδομάδας. Δεν είναι σαφές ποιος θα εκπροσωπήσει κάθε χώρα.

Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη

Σήμερα, Τρίτη (23/9), ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην δεξίωση που παραθέτει στη Νέα Υόρκη προς τιμήν των ηγετών ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ.

Την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός θα έχει δύο παρεμβάσεις στον ΟΗΕ που αφορούν, πρώτον, στην προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο και, δεύτερον, στην τεχνητή νοημοσύνη και τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.

Η πρώτη θα γίνει το πρωί της Τετάρτης, σε εκδήλωση της Αυστραλίας για την Προστασία των Παιδιών στην Ψηφιακή Εποχή και η δεύτερη το μεσημέρι της ίδιας μέρας στην κεντρική εκδήλωση της Κορεατικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Διεθνής Ειρήνη και Ασφάλεια».

Το μεσημέρι της Τετάρτης, 24 Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει χαιρετισμό σε ομογενειακό γεύμα που συνδιοργανώνουν 28 ομογενειακές οργανώσεις -μεταξύ άλλων, θα παρευρεθούν εκπρόσωποι των AHEPA, HALC PSEKA, AHI, HANC, HACC. Στην εκδήλωση θα παρασημοφορηθούν επιφανείς ομογενείς.

Το βράδυ της Τετάρτης, 24 Σεπτεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί και θα απευθύνει σύντομο μήνυμα στην τελετή βράβευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με το Βραβείο Templeton. Ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντηθεί νωρίτερα με τον κ. Βαρθολομαίο.

Επαφές Μητσοτάκη με Χριστοδουλίδη, Ερντογάν και άλλους ηγέτες

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με ηγέτες, μεταξύ των οποίων: με τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη (Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου), με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν (Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου), με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ (Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου), με τον Πρόεδρο της Υεμένης Ρασάντ Αλ-Αλίμι (Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου), με τον Πρίγκιπα-Διάδοχο του Κουβέιτ, Σεΐχη Sabah Khlaed Al-Hamad Al-Sabah (Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου), με τον μεταβατικό Πρόεδρο της Συρίας Ahmed Αl-Sharaa (Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου).

Ο Πρωθυπουργός, θα έχει ακόμα, όπως κάθε χρόνο, συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων αμερικανο-εβραϊκών οργανώσεων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει ακόμα επαφές με μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, είναι προσκεκλημένος στον κύκλο ειδικών συζητήσεων της «Wall Street Journal» με αφορμή τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ (Journal House UNGA). «Is Greece back?”, είναι ο τίτλος της συζήτησης που θα έχει ο Πρωθυπουργός με την αρχισυντάκτρια της WSJ, Emma Tucker.

Την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου, θα παραχωρήσει ζωντανή συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg.