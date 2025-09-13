Τι θα κάνει το ΝΑΤΟ με το “τελεσίγραφο” Τραμπ για τη Ρωσία;

Ο Τραμπ δήλωσε στους συμμάχους του ΝΑΤΟ ότι θα επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία, αν το κάνουν και οι ίδιοι. Πώς θα απαντήσουν;

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε ένα είδος… τελεσίγραφου το Σάββατο (13/09) στους συμμάχους του ΝΑΤΟ, με σχετική επιστολή που απέστειλε, στην οποία έλεγε ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν «σημαντικές» κυρώσεις στη Ρωσία μόνο όταν συμφωνήσουν να κάνουν το ίδιο και όταν σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία.

Η ικανοποίηση των απαιτήσεων του Τραμπ θα σήμαινε μια σημαντική αλλαγή για τη Συμμαχία και υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες για το αν θα υπάρξει συλλογικό ενδιαφέρον για την υιοθέτηση αυτών των μέτρων.

«Είμαι έτοιμος να επιβάλω σημαντικές κυρώσεις στη Ρωσία όταν όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ συμφωνήσουν και αρχίσουν να κάνουν το ίδιο και όταν όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΑ», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social, υπογραμμίζοντας πως όσα γράφει ήταν σε επιστολή που στάλθηκε στις χώρες του ΝΑΤΟ.

Συνέχισε λέγοντας: «Όπως ξέρετε, η δέσμευση του ΝΑΤΟ για ΝΙΚΗ δεν έχει φτάσει ποτέ το 100%, και η αγορά ρωσικού πετρελαίου από ορισμένα κράτη-μέλη είναι απογοητευτική! Αδυνατίζει σημαντικά τη διαπραγματευτική σας θέση και τη διαπραγματευτική σας δύναμη απέναντι στη Ρωσία. Ούτως ή άλλως, είμαι έτοιμος να προχωρήσω όταν εσείς είστε. Απλώς πείτε πότε».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε, επίσης, από τις χώρες του ΝΑΤΟ να αυξήσουν σημαντικά τους δασμούς στην Κίνα ως επίδειξη δύναμης.

«Πιστεύω ότι αυτό, μαζί με το ΝΑΤΟ, ως ομάδα, να επιβάλει δασμούς 50% έως 100% ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ, που θα αποσυρθούν πλήρως μετά την ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ, θα βοηθήσει πολύ στο ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ, ΑΛΛΑ ΑΝΟΗΤΟΣ, ΠΟΛΕΜΟΣ», είπε.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία θα τελειώσει «γρήγορα» αν ληφθούν αυτά τα μέτρα.

Το CNN ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε απαγόρευση στις θαλάσσιες εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και επεξεργασμένων προϊόντων πετρελαίου, όπως το ντίζελ, αλλά πολλές χώρες συνεχίζουν να εισάγουν ρωσικά ορυκτά καύσιμα και υγροποιημένο φυσικό αέριο.

Ο πρόεδρος έχει επανειλημμένα προαναγγείλει την πιθανότητα επιβολής επιπλέον κυρώσεων στη Ρωσία, λέγοντας στην εκπομπή “Fox & Friends” την Παρασκευή ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να «χτυπήσει πολύ σκληρά με κυρώσεις στις τράπεζες και να επιβάλει κυρώσεις στο πετρέλαιο και τους δασμούς».

Έχει ήδη διπλασιάσει τους δασμούς στο 50% στην Ινδία, η οποία αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία, και παραδέχτηκε την Παρασκευή ότι αυτή η κίνηση «προκάλεσε ρήξη» με τη χώρα.

Η Ινδία υποστηρίζει ότι στοχοποιείται άδικα με την αύξηση των δασμών, χαρακτηρίζοντάς την «αδικαιολόγητη» δεδομένου ότι και άλλες χώρες κάνουν εμπόριο με τη Μόσχα.

Δεν είναι σαφές αν οι χώρες του ΝΑΤΟ θα λάβουν αυτά τα μέτρα, τα οποία θα σήμαιναν μια δραματική αλλαγή από τις υπάρχουσες πολιτικές δασμών τους.

Η αντίδραση του ΝΑΤΟ στο τελεσίγραφο του Τραμπ αναμένεται να είναι πολύπλοκη και προσεκτική, δεδομένου του τρέχοντος γεωπολιτικού τοπίου και των διαφορετικών συμφερόντων που υπάρχουν εντός της συμμαχίας. Η απαίτηση του Τραμπ να υιοθετήσουν τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ παρόμοιες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο αποτελεί σημαντική πρόκληση για τη Συμμαχία, ειδικά καθώς τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικά εθνικά συμφέροντα.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όταν ο πρόεδρος μίλησε με μια ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία από την ΕΕ, τους πίεσε να επιβάλουν δασμούς 50-100% τόσο στην Κίνα όσο και στην Ινδία, σύμφωνα με άτομα που ήταν παρόντα στη συνομιλία.

Ωστόσο, είναι αξιοσημείωτο ότι το τελεσίγραφο του Τραμπ στους ομολόγους του στο ΝΑΤΟ το Σάββατο δεν αναφέρει την Ινδία. Η ΕΕ είναι σε τελική φάση διαπραγματεύσεων για μια εμπορική συμφωνία με την Ινδία, οπότε ήταν απίθανο να συμφωνήσουν με αυτό.

Η Ρωσία ήταν ο μεγαλύτερος προμηθευτής πετρελαίου στην ΕΕ πριν από την πλήρη κλίμακα εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία. Από τότε, η ΕΕ έχει επιβάλει απαγόρευση στις θαλάσσιες εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, καθώς και στα επεξεργασμένα προϊόντα πετρελαίου, όπως το ντίζελ. Ως αποτέλεσμα, οι εισαγωγές πετρελαίου στην Ευρώπη μειώθηκαν σε 1,72 δισεκατομμύρια δολάρια (1,48 δισεκατομμύρια ευρώ) για το πρώτο τρίμηνο του 2025, από 16,4 δισεκατομμύρια δολάρια (14,06 δισεκατομμύρια ευρώ) την ίδια περίοδο του 2021, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα από την Eurostat.

Η ΕΕ έχει μειώσει ελαφρώς το μερίδιο αγοράς της Ρωσίας στις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου από το 2021 – από 22% σε 19% το 2025 – ενώ έχει αυξήσει σημαντικά το μερίδιο αγοράς των ΗΠΑ.

Και η ΕΕ – η οποία έχει συνεργαστεί με τους Αμερικανούς στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας – εισήγαγε αγαθά αξίας 41,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων (36 δισεκατομμύρια ευρώ) από τη Ρωσία το 2024, σύμφωνα με δεδομένα από την στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι είπαν την περασμένη εβδομάδα, μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ, ότι οι νέοι δασμοί στην Κίνα ή την Ινδία είναι απίθανοι, καθώς αυτή δεν είναι η προσέγγισή τους στη χρήση των δασμών και οι Ευρωπαίοι γενικά ήταν πιο προσεκτικοί στους εμπορικούς πολέμους, ιδιαίτερα με την Κίνα.

Με την επιβολή του τελεσιγράφου του για το ρωσικό πετρέλαιο στο ΝΑΤΟ αντί για την ΕΕ, ο Τραμπ περιλαμβάνει την Τουρκία, η οποία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού πετρελαίου μετά την Κίνα και την Ινδία, σε αυτές τις απαιτήσεις. Η ΕΕ έχει σε μεγάλο βαθμό σταματήσει τις αγορές πετρελαίου, με εξαιρέσεις για την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, αλλά η Τουρκία εξακολουθεί να είναι πελάτης, υπογραμμίζοντας τις αυστηρές απαιτήσεις.

Η δυναμική για τον τερματισμό του πολέμου γύρω από τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου έχει κυρίως σταματήσει και οι τελευταίες απαιτήσεις του Τραμπ ενδέχεται να παρατείνουν τη σύγκρουση ακόμη περισσότερο. Ο χρόνος είναι πολύτιμο αγαθό για τον Πούτιν, δίνοντάς του τη δυνατότητα να πετύχει περισσότερα στον τομέα της μάχης και να εδραιώσει τον έλεγχο στις κατεχόμενες περιοχές.