Τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι με Ερντογάν – “Η Τουρκία έτοιμη να φιλοξενήσει σύνοδο ηγετών”

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Ζελένσκι με τον Ερντογάν, ενόψει της συνάντησης Τραμπ – Πούτιν. Τι δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εν όψει και της συνάντησης των Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, στις 15 Αυγούστου, όπου θα τεθεί μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας το θέμα του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει μια συνάντηση σε επίπεδο ηγετών και ότι πιστεύει ότι η σύσταση ομάδων εργασίας στους τομείς της στρατιωτικής, ανθρωπιστικής και πολιτικής συνεργασίας θα ανοίξει τον δρόμο για μία τέτοια σύνοδο.

Ο πρόεδρος Ερντογάν επισήμανε, επίσης, ότι θεωρεί σημαντική την πρόοδο που επιτεύχθηκε στις απευθείας συνομιλίες μεταξύ αντιπροσωπειών της Ουκρανίας και της Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη και εξέφρασε την ελπίδα ότι στους επόμενες γύρους θα επιτευχθούν σημαντικά αποτελέσματα για μία συμφωνία εκεχειρίας, που θα οδηγήσει σε μόνιμη ειρήνη.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία συνεχίζει να υποστηρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο προέδρων πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος του Ζελένσκι.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Ζελένσκι έγραψε για την επικοινωνία τους:

“Μίλησα με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Οι συνομιλίες μας είναι πάντα φιλικές και ουσιαστικές, και αισθανόμαστε και εκτιμούμε ιδιαίτερα την ειλικρινή και θερμή στάση της Τουρκίας και ολόκληρου του τουρκικού λαού προς το έθνος μας.

Τον ευχαρίστησα για την υποστήριξή του στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, καθώς και για τον μεσολαβητικό ρόλο της Τουρκίας κατά τις συναντήσεις με τη ρωσική πλευρά στην Κωνσταντινούπολη.

Συζητήσαμε την τρέχουσα διπλωματική κατάσταση και τις επιλογές που παρουσιάζει αυτή τη στιγμή. Ο Πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ξεκάθαρα ότι οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις χωρίς την Ουκρανία δεν θα φέρουν βιώσιμη ειρήνη. Κατανοούμε εξίσου όλους τους κινδύνους και τις απειλές. Μια απομίμηση αντί για γνήσια ειρήνη δεν θα διαρκέσει για πολύ και θα ενθαρρύνει μόνο τη Ρωσία να καταλάβει ακόμα περισσότερα εδάφη.

Ανέφερα ότι είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε μορφή συνάντησης που αποσκοπεί στη διακοπή των δολοφονιών και στον τερματισμό του πολέμου. Ο Πρόεδρος Ερντογάν επιβεβαίωσε την ετοιμότητα της χώρας του να διοργανώσει μια σύνοδο κορυφής των ηγετών της Ουκρανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας και της Τουρκίας.

Συζητήσαμε επίσης για εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου που προετοιμάζει η Ουκρανία κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Συνεργαζόμαστε για τη συμμετοχή της Τουρκίας. Σας ευχαριστώ!”.