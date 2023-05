Tina Turner: Φόρος τιμής στη θρυλική τραγουδίστρια από τον Μικ Τζάγκερ μέχρι τον Ομπάμα

Παγκόσμια θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της θρυλικής Tina Turner που πέθανε την Τετάρτη (25/5) σε ηλικία 83 ετών αφήνοντας πίσω της μια εμβληματική κληρονομιά στη μουσική βιομηχανία, με σημαντικές επιτυχίες που την έκαναν γνωστή σε όλο τον κόσμο.

Άνθρωποι από όλο τον κόσμο εξέφρασαν τη θλίψη τους και θυμήθηκαν τις μεγάλες στιγμές που χάρισε με τις ερμηνείες της η βασίλισσα του "Rock 'n' Roll", από το «The Best» μέχρι το «What’s Love Got To Do With It».

Την σπουδαία τραγουδίστρια αποχαιρέτησαν με αναρτήσεις τους μεγάλες προσωπικότητες του κόσμου του θεάματος, όπως ο Mick Jagger και ο Elton John μέχρι τη Naomi Campbell, ο Μάτζικ Τζόνσον και ο Μπαράκ Ομπάμα.

«Χάσαμε μία από τις πιο ενθουσιώδεις performers. Ένας θρύλος της σκηνής και της δισκογραφίας. Ήταν ανέγγιχτη. Συλλυπητήρια στον Erwin και την οικογένειά της. Αυτά είναι τα πιο θλιβερά νέα» έγραψε ο Elton John.

«Είμαι τόσο στενοχωρημένος με τον θάνατο της αγαπημένης φίλης μου Tina Turner. Ήταν πραγματικά μια εξαιρετικά ταλαντούχα ερμηνεύτρια και τραγουδίστρια. Ήταν εμπνευσμένη, ζεστή, αστεία και γενναιόδωρη. Με βοήθησε τόσο πολύ όταν ήμουν νέος και δεν θα την ξεχάσω ποτέ» έγραψε ο Μικ Τζάγκερ.

Η Άντζελα Μπάσετ, η ηθοποιός που υποδύθηκε την Turner στην ταινία του 1993 «What’s Love Got to Do With It» αποχαιρέτισε την σπουδαία τραγουδίστρια αναφερόμενη στα τελευταία λόγια που της είχε πει.

«Πώς θα αποχαιρετήσουμε μια γυναίκα που έκανε κτήμα της τον πόνο και το τραύμα της και το χρησιμοποίησε ως μέσο για να βοηθήσει να αλλάξει ο κόσμος; Μέσα από το θάρρος της να πει την ιστορία της, τη δέσμευσή της να παραμείνει στην πορεία της ζωής της, ανεξάρτητα από τις θυσίες, και την αποφασιστικότητά της να χαράξει έναν χώρο στο ροκ εν ρολ για την ίδια και για άλλους που της μοιάζουν, η Tina Turner έδειξε σε άλλους που ζούσαν μέσα στο φόβο πώς πρέπει να μοιάζει ένα όμορφο μέλλον γεμάτο αγάπη, συμπόνια και ελευθερία. Τα τελευταία της λόγια προς εμένα -για εμένα- ήταν: «Ποτέ δεν με μιμήθηκες. Αντίθετα, έφτασες βαθιά μέσα στην ψυχή σου, βρήκες την εσωτερική σου Tina και την έδειξες στον κόσμο» Θα κρατήσω αυτά τα λόγια κοντά στην καρδιά μου για το υπόλοιπο των ημερών μου» έγραψε.

Το μοντέλο Ναόμι Κάμπελ δήλωσε ευγνώμων για το χρόνο που πέρασε με την αγαπημένη τραγουδίστρια, γράφοντας στο Instagram: «Αναπαύσου εν ειρήνη και δύναμη βασίλισσα, θρύλε, πρότυπο. Δεν θα υπάρξει ποτέ άλλη. Ανεκτίμητες οι στιγμές που πέρασα μαζί σου».

Ο θρύλος του NBA Μάτζικ Τζόνσον δημοσίευσε μια φωτογραφία με τον ίδιο και την Tina Turner στο Twitter. «Η Τίνα είχε τόση ενέργεια κατά τη διάρκεια των παραστάσεών της, ήταν μια πραγματική entertainer. Δημιούργησε το πρότυπο για άλλες σπουδαίες καλλιτέχνιδες όπως η Janet Jackson και η Beyoncé και η κληρονομιά της θα συνεχιστεί. Η Cookie και εγώ προσευχόμαστε για τον σύζυγό της και όλους τους φίλους και την οικογένειά της.»

«Η Tina Turner ήταν ωμή. Ήταν δυνατή. Ήταν ασταμάτητη. Και ήταν αδιαμαρτύρητα ο εαυτός της -μιλούσε και τραγουδούσε την αλήθεια της μέσα από τη χαρά και τον πόνο, τον θρίαμβο και την τραγωδία. Σήμερα, μαζί με τους θαυμαστές της σε όλο τον κόσμο, τιμούμε τη βασίλισσα του Rock and Roll και ένα αστέρι που το φως του δεν θα σβήσει ποτέ» έγραψε ο Μπαράκ Ομπάμα.

Ανακοίνωση στην οποία εξήρε το έργο της Tina Turner εξέδωσε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν. Η ανακοίνωση ανέφερε:

«Πριν γίνει η βασίλισσα του ροκ εν ρολ, η Tina Turner ήταν κόρη αγρότη στο Τενεσί. Ως παιδί, τραγουδούσε στη χορωδία της εκκλησίας πριν γίνει μία από τις πιο επιτυχημένες καλλιτέχνιδες της δισκογραφίας όλων των εποχών.

Με 12 βραβεία Grammy, ήταν η μόνη γυναίκα που κέρδισε στις κατηγορίες pop, rock και R&B, δείγμα της ευελιξίας, της δημιουργικότητας και της ευρείας απήχησής της. Εκατομμύρια άνθρωποι συνέρρεαν στις συναυλίες της. Οι χορευτικές της παραστάσεις υψηλών οκτανίων ήταν θρυλικές. Και οι εμβληματικές επιτυχίες της – συμπεριλαμβανομένων των Proud Mary, The Best, What’s Love Got to Do with It συνεχίζουν να είναι πολύτιμες και να τραγουδιούνται από γενιές θαυμαστών.

Εκτός του ότι ήταν ένα ταλέντο μιας γενιάς που άλλαξε για πάντα την αμερικανική μουσική, η προσωπική δύναμη της Tina ήταν αξιοσημείωτη. Ξεπερνώντας τις αντιξοότητες, ακόμη και την κακοποίηση, έχτισε μια καριέρα στους αιώνες και μια ζωή και κληρονομιά που ήταν αποκλειστικά δικές της.

Η Jill και εγώ στέλνουμε την αγάπη και τις προσευχές μας στον σύζυγό της Erwin, στην υπόλοιπη οικογένεια Turner και στους θαυμαστές της σε όλο τον κόσμο που θρηνούν σήμερα για τη γυναίκα που συμφωνούν ότι ήταν "απλά η καλύτερη"».

