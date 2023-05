Tina Turner: 10 τραγούδια της βασίλισσας του "Rock 'n' Roll" που έγραψαν ιστορία

Δύσκολα θα βρεθεί κάποιος να μην έχει χορέψει στον ρυθμό τραγουδιών της, όπως το «The Best» ή το «What’s Love Got To Do With It». Η μουσική της αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για πολλές γενιές καλλιτεχνών, ενώ λατρεύτηκε από τους θαυμαστές της. Έζησε μία ζωή που δεν ήθελε να θυμάται, μία ζωή αντιφατική, καθώς από τη μία είχε προικιστεί με μία θεϊκή φωνή και από την άλλη βίωσε έντονα τη μοναξιά και την κακοποίηση.

Ο λόγος για την Tina Turner, κατά κόσμον Anna Mae Bullock που “έφυγε” από τη ζωή στα 83 της χρόνια μετά από μακρά ασθένεια, σκορπίζοντας θλίψη στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα.

Η Tina Turner και ο Mick Jagger ASSOCIATED PRESS

Το ξεκίνημα και ο κακοποιητικός συνεργάτης και σύζυγος

Η καριέρα της ξεκίνησε τη δεκαετία του '50, ενώ το 1960, παντρεύτηκε με τον συνεργάτη της Ike Turner (Άικ Τέρνερ) που άλλαξε το όνομά της σε Tina Turner. Αν και μαζί έκαναν μία σειρά επιτυχιών, όπως τα «A fool in love», «River Deep Μountain Ηigh» (1966), «Proud Mary» (1971), αλλά και το «Nutbush city limits» (1973), δεν τον αγάπησε ποτέ.

Στην αυτοβιογραφία της αποκάλυψε πως ο Ike ήταν βίαιος και την κακοποιούσε συχνά. Μάλιστα στο ντοκιμαντέρ Tina των Dan Lindsay και T.J. Martin περιγράφει πώς τη χτυπούσε πριν κάνουν σεξ και πώς στη συνέχεια την ανάγκαζε να βγει στη σκηνή και να τραγουδήσει. Πήραν διαζύγιό το 1978. «Ξημέρωνε μια σημαδιακή μέρα. ήταν 4η Ιουλίου όταν κέρδισα την ελευθερία μου», «Και δεν πήρα τίποτα από το διαζύγιο, ούτε σπίτι, ούτε λεφτά, ούτε αυτοκίνητο, ο Άικ κράτησε και όλα τα δικαιώματα από τα τραγούδια. Ήθελε να του ανήκω, αλλά του είπα “δεν σου ανήκω. Το μόνο που ζήτησα από τον δικαστή ήταν κάτι που ήθελα, κι αυτό ήταν το όνομά μου – Tina» εξομολογείται.

Η Tina Turner και ο Lionel Richie ASSOCIATED PRESS

Μεγαλωμένη ως βαπτίστρια, είχε ασπαστεί τον βουδισμό από το 1971 χάρη στον ψαλμό Nam Myoho Renge Kyo, για τον οποίο έχει αναφέρει ότι την έχει βοηθήσει να ξεπεράσει τις δύσκολες στιγμές.

Ένα restart μετά τα 40 και ο Bowie

Τη δεκαετία του 1980, η Τurner μολονότι είχε περάσει τα 40 της χρόνια, έκανε μια ηχηρή επιστροφή στην δισκογραφία με αρκετά hits, ξεκινώντας στα τέλη του 1983 με το single "Let's Stay Together" και ακολούθησε tο 1984 η κυκλοφορία του πέμπτου σόλο δίσκου της με τίτλο Private Dancer, το οποίο έγινε παγκόσμια επιτυχία. Ο δίσκος περιλάμβανε το τραγούδι "What's Love Got to Do with It", που έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία της Turner και κέρδισε τέσσερα βραβεία Γκράμι, μεταξύ των οποίων του Δίσκου της Χρονιάς.

Σημειώστε πως η βραδιά στην οποία εκτοξεύθηκε η καριέρα της ήρθε τον Ιανουάριο του 1983, χάρη στον David Bowie! Όταν τα αφεντικά μεγάλης δισκογραφικής ήθελαν ένα βράδυ να του κάνουν το τραπέζι στη Νέα Υόρκη, ο Bowie τους είπε ότι είχε κανονίσει εκείνο το βράδυ. Θα πήγαινε ν’ ακούσει την αγαπημένη του τραγουδίστρια στο Ritz. Και τους είπε ότι και αυτοί θα έκαναν το ίδιο. Η αγαπημένη τραγουδίστριά του δεν ήταν άλλη από την Tina Turner.

Η σόλο επιτυχία της συνεχίστηκε καθ'όλη την δεκαετία του 1980 και του 1990 με πλατινένιους δίσκους συμπεριλαμβανομένων των Break Every Rule και Foreign Affair αλλά και με singles όπως τα "We Don't Need Another Hero (Thunderdome)", "Typical Male", "The Best", "I Don't Wanna Fight" και "GoldenEye", παράλληλα με το ομώνυμο τραγούδι για την ταινία James Bond (1995).

Η Tina Turner κρατά ένα βραβείο Grammy το 1985 AP





Το 1993, η ταινία What's Love Got to Do with It, μια βιογραφική ταινία που διασκευάστηκε από την αυτοβιογραφία της, κυκλοφόρησε μαζί με ένα soundtrack album. Το 2008 η Τέρνερ επέστρεψε στη δισκογραφία μετά από ένα σύντομο διάλειμμα με τη σειρά συναυλιών Tina!: 50th Anniversary Tour. Η περιοδεία αυτή έγινε ένα από τα σόου με τον υψηλότερο αριθμό πωληθέντων εισιτηρίων για το 2008–09. Στην Ελλάδα έχει εμφανιστεί μια φορά, στην Αθήνα, στις 28 Αυγούστου 1990, στο κατάμεστο γήπεδο της ΑΕΚ.

Η Tina Turner σε νούμερα:

12 βραβεία Γκράμι

3 βραβεία Grammy Hall of Fame

1 βραβείο Grammy Lifetime Achievement.

Είναι η μόνη γυναίκα καλλιτέχνις που έχει λάβει συνεχόμενες υποψηφιότητες στα βραβεία Γκράμι στις κατηγορίες pop, rock και R&B.

Το 1993, τα World Music Awards αναγνώρισαν τα χρόνια και την προσφορά της στην μουσική βιομηχανία και της απένειμαν το βραβείο Legend Award.

- AP

Το 2000 η Τέρνερ έγινε η γυναίκα καλλιτέχνης με τις περισσότερες συναυλίες μέσα σε έναν χρόνο

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνης της οποίας οι επιτυχίες βρίσκονται στο top 40 επί έξι συνεχόμενες δεκαετίες.

Το περιοδικό Rolling Stone κατέταξε την Τέρνερ στην 63η θέση στην λίστα με τους 100 καλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών και στην 17η θέση στην λίστα με τους 100 καλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών.

Το 1991, η Τέρνερ μπήκε στο Rock and Roll Hall of Fame.

Η Τέρνερ έχει το δικό της αστέρι στην Λεωφόρο της Δόξας του Χόλυγουντ και το δικό της αστέρι στην Λεωφόρο της Δόξας του St. Louis.

Το 2014 έλαβε το βραβείο Soul Music Hall of Fame Lifetime Achievement.

Μπήκε στο Βιβλίο Γκίνες για τον περισσότερο κόσμο σε μία σόλο συναυλία (180.000 το 1988)

Τα 10 τραγούδια της που έγραψαν ιστορία

What's Love Got to Do with It

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιτυχία της, κέρδισε τέσσερα βραβεία Γκράμι, μεταξύ των οποίων του Δίσκου της Χρονιάς.

The Best

Μπορεί το εμβληματικό αυτό τραγούδι να γράφτηκε για την Bonnie Tyler, αλλά η Turner το απογείωσε και έφτασε να γίνει ύμνος της δεκαετίας του ’80.

Proud Mary

Αυτό ήταν το τραγούδι που διάλεξε η Beyonce για να αποτίσει φόρο τιμής στην Tina Turner το 2005 και το 2008 το τραγούδησαν ως ντουέτο στα βραβεία Grammy σε μία αξέχαστη στιγμή.

We dont need another hero

Τραγούδι που συμπεριλαμβάνεται στο soundtrack της ταινίας του 1985 «Mad Max Beyond Thunderdome» και έγινε διεθνής επιτυχία. Η Turner κέρδισε μία υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού και υποψηφιότητα για Grammy Καλύτερης Γυναικείας Ποπ Φωνητικής Ερμηνείας.

Private dancer

Το πέμπτο ομώνυμο solo άλμπουμ της μοναδικής Tina Turner, ήταν το πιο επιτυχημένο σε όλη την καριέρα της, καθώς παρέμεινε στα charts για 150 εβδομάδες σημειώνοντας τεράστια εμπορική επιτυχία σε παγκόσμια κλίμακα.

Typical Male

Οι στίχοι του τραγουδιού αυτού περιγράφουν τη μάχη εξουσίας μεταξύ ανδρών και γυναικών σε μια σχέση. Έφτασε στο Top 10 σε πολλές χώρες και κέρδισε μια υποψηφιότητα για Grammy.

River Deep Mountain High

Ο παραγωγός Phil Spector ζήτησε να συνεργαστεί μαζί με την Turner τον καιρό που ήταν παντρεμένη με τον Ike «αποκλείοντας» όμως τον κακοποιητικό της σύζυγο, που «ήθελε να έχει λόγο στα πάντα» από το στούντιο. Το αποτέλεσμα ήταν αυτό το έξοχο τραγούδι.

Let’s Stay Together

Το τραγούδι αυτό έγινε η πρώτη βρετανική top 10 επιτυχία της

I Don’t Wanna Lose You

Ένα συμβολικό της τραγούδι που οι στίχοι του αναφέροναι σε μία γυναίκα που πασχίζει να μη διαλυθεί η σχέση της. .

Nutbush City Limits

Ένα τραγούδι που έγραψε η ίδια η Turner περιγράφει την πατρίδα της, το Τενεσί. Τρία χρόνια αργότερα, εγκατέλειψε τον Ike.

