Το ανοιχτό μικρόφωνο πρόδωσε τον Τραμπ για “συμφωνία” με τον Πούτιν

Τι καταγράφηκε να λέει ο Ντόναλντ Τραμπ στον Εμανουέλ Μακρόν σχετικά με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φιλοξένησε στον Λευκό Οίκο επτά Ευρωπαίους ηγέτες –τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, τον Φινλανδό πρόεδρο Αλεξάντερ Στουμπ, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε– σε μια κεκλεισμένων των θυρών πολυμερή συνάντηση για να συντονίσουν τις εγγυήσεις ασφάλειας προς το Κίεβο.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ένα μικρόφωνο που έμεινε ανοιχτό κατέγραψε τον Τραμπ να λέει στον Μακρόν ότι θεωρεί πως ο Πούτιν «θέλει να κάνει συμφωνία». «Νομίζω ότι [ο Πούτιν] θέλει να κάνει συμφωνία… νομίζω ότι θέλει να κάνει συμφωνία μαζί μου, το καταλαβαίνεις; Όσο τρελό κι αν ακούγεται» είπε, δίνοντας μια γεύση από τις πρόσφατες συνομιλίες του με τον Ρώσο πρόεδρο στο Άνκορατζ της Αλάσκας.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι διατεθειμένος να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Ρώσο πρόεδρο, ενώ από τη Μόσχα συνεργάτης του Πούτιν ανέφερε ότι ο Ρώσος ηγέτης είναι «ανοιχτός» στην ιδέα απευθείας συνομιλιών με την Ουκρανία.

Ο πόλεμος έχει φτάσει σε τέλμα, παρά τις πρόσφατες μικρές ρωσικές προελάσεις, ενώ η σύνοδος κορυφής Τραμπ–Πούτιν την περασμένη Παρασκευή δεν απέφερε κατάπαυση του πυρός. Ακολούθως, ο Ζελένσκι μετέβη εσπευσμένα στον Λευκό Οίκο, με τον Τραμπ να τον πιέζει ολοένα και περισσότερο για παραχωρήσεις προς τη Ρωσία.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έσπευσαν να ενωθούν στη συνάντηση σε ένδειξη στήριξης προς την Ουκρανία, ενώ ο Ζελένσκι είχε και τετ α τετ συνάντηση με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο – την πρώτη τους μετά την έντονη αντιπαράθεση του Φεβρουαρίου. Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη χθεσινή συζήτηση την «καλύτερη» μέχρι σήμερα, καθώς έλειπε η ένταση που είχε προκύψει όταν ο Τραμπ και ο αντιπρόεδρός του, JD Vance, τον είχαν επικρίνει μπροστά στις κάμερες για την έλλειψη «ευγνωμοσύνης» προς τις ΗΠΑ.