Το αρχικό πλάνο των Μέγκαν Μαρκλ και Πρίγκιπα Χάρι "τσακίστηκε" από τη Βασίλισσα Ελισάβετ

Το αμερικανικό People έχει ως κεντρικό θέμα, στο τελευταίο του τεύχος όσα είχε να αφηγθεί ο Όμιντ Σκόμπι, συγγραφέας του βιβλίου Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family. Το συνυπέγραψε με τη βασιλική ρεπόρτερ, Κάρολιν Ντουράντ.

ADVERTISING

Σύμφωνα με όσα είχε να καταθέσει ο Σκόμπι "η Μέγκαν Μαρκλ και ο Πρίγκιπας Χάρι διαπίστωσαν πως η έξοδος από τη βασιλική ζωή δεν ήταν όσο απλή την είχαν σχεδιάσει στο μυαλό τους. Η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετώπισαν ήταν στο να κάνουν τα πρώτα βήματα μακριά από τους βασιλικούς τους ρόλους. Και ήταν πολύ πιο δύσκολα από ό,τι είχαν φανταστεί. Είχαν σχεδιάσει τα πάντα στο κεφάλι τους, αλλά η αλήθεια αποδείχθηκε διαφορετική".

Το πλάνο που έκανε το ζευγάρι 'στήθηκε' πάνω στο ότι θα έχουν ένα πόδι στο Μπάκιγχαμ και ένα έξω από αυτό. Πως θα διατηρούσαν δηλαδή, και τα βασιλικά καθήκοντα, μαζί με τα ιδιωτικά τους ενδιαφέροντα και εργασίες. Το όνειρο 'τσάκισε' όταν η Βασίλισσα Ελισάβετ τους ζήτησε να διαλέξουν ή το ένα ή το άλλο.

"Ήξεραν πως θα έπρεπε να αλλάξουν πράγματα, αλλά αυτά που είχαν σχεδιάσει δεν αποδείχθηκαν στην πράξη ό,τι καλύτερο. Επιχείρησαν να βρουν έναν τρόπο να συμβιβαστούν, αλλά διαπίστωσαν πως έτσι δεν θα μπορούσαν να ζήσουν το επίπεδο της ευτυχίας και της ασφάλειας που απολαμβάνουν σήμερα. Οι δεσμοί με το θεσμό της μοναρχίας θα ήταν ακόμα δυνατοί και ως εκ τούτου θα προέκυπταν διαρκώς θέματα, με τις επιχειρηματικές αποφάσεις που έχουν πάρει".

Πλέον είναι γνωστό πως το ζευγάρι τριπλασίασε την περιουσία του, μετά τo Megxit "και ως εκ τούτου γνωρίζουν πως όλα έγιναν για καλό. Κατάφεραν να έχουν μια ζωή που στηρίζει τα ενδιαφέροντα τους και τους επιτρέπει να επικεντρώνονται σε ό,τι κρίνουν πως είναι σημαντικό για εκείνους".

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις