Το GhatGPT βοήθησε στην έρευνα και τη σύλληψη του 29χρονου Τζόναθαν Ρίντερκνεχτ, ως υπόπτου για τις δολοφονικές πυρκαγιές στο Λος Άντζελες.

Αθώος δήλωσε ο 29χρονος άνδρας που συνελήφθη, ως ύποπτος για την έναρξη της πυρκαγιάς, σε μονοπάτι πεζοπορίας του Pacific Palisades στο Λος Άντζελες.

Η πύρινη λαίλαπα ξέσπασε την Πρωτοχρονιά του 2025 και σκότωσε 16 ανθρώπους και κατέστρεψε περισσότερα από 6.000 σπίτια.

Στα στοιχεία που συνέλλεξαν οι αρχές, κατά την έρευνα του Τζόναθαν Ρίντερκνεχτ ήταν μια φωτογραφία που είχε δημιουργήσει στο ChatGPT.

Τα στοιχεία που έδωσε το ChatGPT για τον Ρίντερκνεχτ

Όπως αναφέρει το BBC, πέντε μήνες πριν την πυρκαγιά, ο κατηγορούμενος είχε ζητήσει από το LLM να δημιουργήσει μια εικόνα που «στη μέση του θα υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε συνθήκες φτώχειας, να προσπαθούν να περάσουν από μια γιγαντιαία πύλη με ένα μεγάλο σύμβολο δολαρίου πάνω της.

Από την άλλη πλευρά της πύλης και σε ολόκληρο τον τοίχο να βρίσκεται ένα συνονθύλευμα πλουσιότερων ανθρώπων, οι οποίοι χαλαρώνουν, παρακολουθούν τον κόσμο να καίγεται και παρακολουθούν τους ανθρώπους να αγωνίζονται. Γελούν, διασκεδάζουν και χορεύουν».

Το δυστοπικό αποτέλεσμα απεικόνιζε από τη μια πλευρά ένα καμένο δάσος, με πλήθη να προσπαθούν να σωθούν από τις φλόγες και από την άλλη, ένα μεγάλο φράχτη με τη σημαία του δολαρίου και πλούσιους να παρακολουθούν με ευχαρίστηση το χάος.

Στο chat που είχε με το ChatGPT ρώτησε και το εξής: «Θεωρείσαι υπεύθυνος εάν ξεσπάσει πυρκαγιά [sic] λόγω των τσιγάρων σου;».

Ένα μήνα πριν το συμβάν, έδωσε στο ChatGPT εντολή, στην οποία σημείωνε ότι είχε κάνει τη Βίβλο που είχε και ένιωθε απελευθερωμένος.

Τι στοιχεία έδωσαν οι συσκευές του Ρίντερκνεχτ

Οι ερευνητές εξήγησαν και ότι ήταν εξοικειωμένος με την περιοχή, στην οποία ζούσε πριν μετακομίσει στη Φλόριντα. Για την ακρίβεια, ένα τετράγωνο μακριά από την αρχή του μονοπατιού Skull Rock, όπου σύμφωνα με τις έρευνες άρχισε η φωτιά.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, την άναψε αφού ολοκλήρωσε μια διαδρομή ως οδηγός Uber, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Ένας από τους επιβάτες αυτής της κούρσας δήλωσε πως θυμάται ότι ο οδηγός φαινόταν ταραγμένος και θυμωμένος.

Στην έρευνα που έγινε στις ηλεκτρονικές συσκευές του Ρίντερκνεχτ, βρέθηκε βίντεο που είχε “τραβήξει” με πυροσβέστες να προσπαθούν να σβήσουν τις φλόγες και διαδοχικές κλήσεις στο 100 των ΗΠΑ (911), λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Δεν κατάφερε όμως, να επικοινωνήσει. Εικάζεται πως η αδυναμία σχετιζόταν με την προβληματική λήψη σήματος στην αρχή του μονοπατιού.

Στην ανάκριση ο κατηγορούμενος φαινόταν νευρικός «και η καρωτίδα του πάλλονταν κάθε φορά που τον ρωτούσαν ποιος είχε ξεκινήσει τη φωτιά».