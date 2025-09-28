Το Ιράν καταδικάζει την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ

Οι κυρώσεις του ΟΗΕ σε βάρος του Ιράν, για μη τήρηση των δεσμεύσεων της Τεχεράνης σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα, τέθηκαν εκ νέου σε ισχύ στις 3 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος), δέκα χρόνια μετά την άρση τους.

Το Ιράν καταδίκασε σήμερα την επαναφορά των κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών σε βάρος του, δέκα χρόνια μετά την άρση τους, εν μέσω διαφωνιών με τις χώρες της Δύσης για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Οι βαριές κυρώσεις, που περιλαμβάνουν από εμπάργκο όπλων έως οικονομικά μέτρα, τέθηκαν και πάλι σε ισχύ στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας ύστερα από την αποτυχία των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, Ευρωπαίοι και Αμερικάνοι τόνισαν στη συνέχεια ότι αυτό δεν σηματοδοτεί το τέλος της διπλωματίας.

Το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα “δηλητηριάζει” εδώ και καιρό τις σχέσεις του Ιράν με τις χώρες της Δύσης οι οποίες, μαζί με το Ισραήλ, τον ορκισμένο εχθρό του, υποψιάζονται ότι η Τεχεράνη θέλει να κατασκευάσει ατομική βόμβα. Το Ιράν αρνείται σθεναρά ότι επιδιώκει κάτι τέτοιο και επιμένει στο δικαίωμά του στην πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα υπερασπιστεί αποφασιστικά τα δικαιώματα και τα εθνικά της συμφέροντα και κάθε ενέργεια που έχει στόχο να υπονομεύσει τα συμφέροντα και τα δικαιώματα του λαού της θα αντιμετωπιστεί με την κατάλληλη απάντηση», ανέφερε σε ανακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών.

Παράλληλα, κατήγγειλε την «αδικαιολόγητη» επαναφορά των «παράνομων» κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών και κάλεσε τις χώρες να μην τις εφαρμόσουν.

Νωρίτερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κάλεσε τον γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να αποτρέψει την αναβίωση μηχανισμών για την εφαρμογή κυρώσεων. «Σας καλούμε να αποτρέψετε την όποια προσπάθεια να αναβιώσουν οι μηχανισμοί κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Κυρώσεων και της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων», ανέφερε ο Αραγτσί σε επιστολή που αναρτήθηκε στο Χ, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αναγνωρίσει καμία προσπάθεια για την παράταση, αναβίωση ή εφαρμογή των κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών.

Κάλας: Οι κυρώσεις “δεν πρέπει να είναι το τέλος της διπλωματίας”

Η επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ στην Τεχεράνη δεν πρέπει να σημαίνει το «τέλος της διπλωματίας με το Ιράν», δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

«Ο ΟΗΕ επανέφερε τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν…λόγω του πυρηνικού του προγράμματος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ακολουθήσει» χωρίς καθυστέρηση, όπως παραδοσιακά κάνει «αλλά μια βιώσιμη λύση στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω των διαπραγματεύσεων και της διπλωματίας», τόνισε η Κάλας σε ανακοίνωση.