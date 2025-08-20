Το Ισραήλ επιστρατεύει 60.000 εφέδρους για να σαρώσει την πόλη της Γάζας

“Πράσινο φως” του Ισραήλ για τη μαζική κινητοποίηση 60.000 εφέδρων από τον Σεπτέμβριο για την κατάληψη της πόλης της Γάζας. Στους 130.000 οι στρατιώτες που θα βρίσκονται σε υπηρεσία.

Περίπου 60.000 Ισραηλινοί έφεδροι πρόκειται να λάβουν φύλλα πορείας που ο στρατός θα εκδώσει από την Τετάρτη (20/08) για επίθεση στη Γάζα, σε μια νέα κλιμάκωση της σφαγής που διαδραματίζεται στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Το Ισραήλ εντείνει το σφυροκόπημα στον παλαιστινιακό θύλακα, με ισραηλινά drones και πολεμικά αεροσκάφη να κατακλύζουν τον ουρανό, να εξαπολύουν επιθέσεις και να καταστρέφουν σπίτια και πρόχειρους καταυλισμούς, ενώ σειρές σπιτιών έχουν ισοπεδωθεί από τα βαριά ισραηλινά πυροβόλα στα ανατολικά τμήματα της πόλης της Γάζας.

Το Ισραήλ κινητοποιεί ήδη επιπλέον δυνάμεις και προσπαθεί να επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στην Πόλη της Γάζας, φτάνοντας έως τη συνοικία Σάμπρα, όπου έχουν καταστραφεί περισσότερα από 450 σπίτια, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Σε αυτή τη συγκυρία, ο ακροδεξιός υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ ενέκρινε τα σχέδια του στρατού, όπως μετέδωσαν οι Times of Israel, ενώ στη συνέχεια, εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας επιβεβαίωσε την παραπάνω είδηση στο AFP.

Οι εντολές δεν θα είναι άμεσες, αλλά θα υλοποιηθούν σε αρκετά κύματα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα. Η πλειονότητα — περίπου 40.000-50.000 — θα κληθούν να παρουσιαστούν για υπηρεσία στις 2 Σεπτεμβρίου. Ένα δεύτερο κύμα θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο και ένα τρίτο τον Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2026, σύμφωνα με τον IDF.

Ο αριθμός των εφέδρων που καλούνται προστεθεί σε δεκάδες χιλιάδες εφέδρους που υπηρετούν ήδη στα στρατεύματα.

Οι IDF ανακοίνωσαν επίσης ότι παρατείνουν τη θητεία για πολλούς από τους εφέδρους που υπηρετούν ήδη κατά 30-40 ημέρες. Αυτό θα ανεβάσει τον συνολικό αριθμό των εφέδρων που θα βρίσκονται ταυτόχρονα σε υπηρεσία κατά τη διάρκεια της επίθεσης σε περίπου 130.000.

Οι έφεδροι περιλαμβάνουν τρεις ταξιαρχίες και αρκετά ακόμη τάγματα, καθώς και πολλούς στρατιώτες υποστήριξης μάχης, μεταξύ των οποίων σε τομείς όπως οι πληροφορίες και ο εφοδιασμός.

Δεν αναμένεται όλοι οι έφεδροι να συμμετάσχουν στην επιχείρηση για την κατάληψη της Γάζας, καθώς κάποιοι θα αντικαταστήσουν στρατεύματα του τακτικού στρατού σε άλλα μέτωπα.

Συνολικά, πέντε μεραρχίες του IDF, αποτελούμενες από δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες, επρόκειτο να συμμετάσχουν στη σχεδιαζόμενη στρατιωτική επίθεση εναντίον της Χαμάς στη Γάζα, σύμφωνα με τον στρατό.

Οι δυνάμεις περιλάμβαναν 12 ταξιαρχίες, καθένα από τα οποία διέθετε πεζικό, τεθωρακισμένα, πυροβολικό και μηχανικό μάχης, καθώς και δυνάμεις υποστήριξης. Επιπλέον, οι βόρειες και νότιες ταξιαρχίες της Μεραρχίας Γάζας — που κανονικά είναι υπεύθυνες για τα σύνορα — επρόκειτο να συμμετάσχουν στην επίθεση, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των ταξιαρχιών σε 14.

Το Ισραήλ βάζει μπροστά το φονικό του σχέδιο

Οι εντολές επιστράτευσης εφέδρων στάλθηκαν αφού ο Κατζ συναντήθηκε την Τρίτη με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου του IDF, αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, άλλους ανώτερους αξιωματικούς και εκπροσώπους της Σιν Μπετ, προκειμένου να εγκρίνουν τα στρατιωτικά σχέδια για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας, σύμφωνα με το γραφείο του.

Η επιχείρηση στην Πόλη της Γάζας — την οποία ενέκρινε ο Κατζ — ονομάστηκε «Άρματα του Γεδεών Β΄», ακολουθώντας προηγούμενη επιχείρηση με το ίδιο όνομα, κατά την οποία ο IDF είχε καταλάβει το 75% της Λωρίδας, ισχυριζόμενο ότι έτσι πιέζει τη Χαμάς σε συμφωνία για τους ομήρους.

Πηγή ασφαλείας ανέφερε ότι ο Κατζ επαίνεσε το σχέδιο και τις προετοιμασίες του IDF κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε έπειτα από εντολή της κυβέρνησης προς τον στρατό να καταλάβει την Πόλη της Γάζας.

Ο στρατός ανέφερε ότι οι φάσεις προετοιμασίας της επιχείρησης έχουν ήδη ξεκινήσει, με συνεχιζόμενες επιχειρήσεις στα περίχωρα της Γάζας. Η ταξιαρχία πεζικού Nahal και η 7η τεθωρακισμένη ταξιαρχία επιχειρούν στη συνοικία Ζεϊτούν, ενώ η ταξιαρχία πεζικού Givati ξεκίνησε νέα επιχείρηση στην Τζαμπάλια, βόρεια της πόλης.

Ένα εκατομμύριο εκτοπισμένους υπολογίζουν οι IDF

Ο IDF υποστήριξε επίσης ότι έχουν αρχίσει προσπάθειες για τη δημιουργία ανθρωπιστικών υποδομών στο νότιο τμήμα της Λωρίδας, για το περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστινίους αμάχους που αναμένεται να εκτοπιστούν από την Πόλη της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της εισόδου σκηνών και εξοπλισμού στέγασης τις τελευταίες ημέρες. Βέβαια, το Ισραήλ έχει πολλάκις προχωρήσει στον ισχυρισμό ότι φροντίζει για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, γεγονός που διαψεύδεται από διεθνείς οργανισμούς που διαπιστώνουν ότι η Γάζα βρίσκεται αντιμέτωπη με λιμό, ο οποίος προκαλείται από τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ. Ο Κατζ, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ενέκρινε τις «ανθρωπιστικές προετοιμασίες» για την επιχείρηση, σύμφωνα με το γραφείο του.

Ο στρατός ανέφερε ότι πρόκειται να δημιουργηθούν περισσότερα σημεία διανομής βοήθειας και τουλάχιστον δύο ακόμη πρόχειρα νοσοκομεία. Το Ευρωπαϊκό Νοσοκομείο στη Χαν Γιουνίς, το οποίο είχε κλείσει μετά από επιδρομή του IDF, επρόκειτο επίσης να επαναλειτουργήσει.

«Στο πλαίσιο των προετοιμασιών για τη μετακίνηση του πληθυσμού από την Πόλη της Γάζας στο νότιο τμήμα της Λωρίδας, έχουν ξεκινήσει συνομιλίες με διεθνείς οργανισμούς ώστε να στρατολογηθούν για τη δημιουργία επιπλέον πρόχειρων νοσοκομείων στο νότο, και υπάρχει θετική ανταπόκριση σε αυτό», δήλωσε την Τετάρτη ένας αξιωματούχος ασφαλείας.

Ο αξιωματούχος είπε ότι «υπάρχουν επίσης σχέδια για την ενίσχυση της υπάρχουσας ιατρικής υποδομής στο νότο σε συνεργασία με τους οργανισμούς και, επιπλέον, εξετάζονται επιλογές για το άνοιγμα δρόμων πρόσβασης σε πρόσθετες ιατρικές εγκαταστάσεις».

«Ο ΟΗΕ και οι οργανισμοί έχουν αρχίσει να διαμορφώνουν ένα σχέδιο για την επανεκκίνηση του Ευρωπαϊκού Νοσοκομείου ως πρόσθετη ιατρική ανταπόκριση», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Σε στάδια η επίθεση στην Πόλη της Γάζας – Την Πέμπτη ενημερώνεται ο Νετανιάχου

Η επίθεση του IDF στην Πόλη της Γάζας πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε διάφορα στάδια, ξεκινώντας με προειδοποίηση εκκένωσης για τους αμάχους της περιοχής, αναφέρει το δημοσίευμα. Ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει προηγουμένως ότι οι Παλαιστίνιοι θα έχουν περιθώριο μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 2025 να εκκενώσουν την Πόλη της Γάζας, ημερομηνία που συμπίπτει με τη δεύτερη επέτειο της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ.

Στη συνέχεια, ο IDF θα περικυκλώσει την Πόλη της Γάζας πριν εισχωρήσει βαθύτερα μέσα σε αυτήν, φτάνοντας σε περιοχές που προηγουμένως δεν είχαν «εκκαθαριστεί πλήρως από την υποδομή της Χαμάς», ανέφεραν στρατιωτικοί αξιωματούχοι.

Σημειώνεται ότι η συνάντηση και η παρουσίαση των σχεδίων του στρατού στον Κατζ πραγματοποιήθηκαν παρά το γεγονός ότι η Χαμάς είχε δηλώσει τη Δευτέρα ότι συμφώνησε σε πρόταση εκεχειρίας. Σε περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία για ομήρους και κατάπαυση του πυρός, τα σχέδια για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας είναι πιθανό να ακυρωθούν.

Τα σχέδια, που εγκρίθηκαν από τον Κατζ το βράδυ της Τρίτης, αναμένεται να παρουσιαστούν στον Μπενιαμίν Νετανιάχου την Πέμπτη.

Αν και ο Νετανιάχου φαίνεται να απορρίπτει την αποδοχή της πρότασης από τη Χαμάς, αφού μετακινήθηκε από την αρχική του θέση για σταδιακή απελευθέρωση ομήρων και συμφωνία εκεχειρίας προς την απελευθέρωση όλων των αιχμαλώτων ταυτόχρονα, πηγές ανέφεραν την Τρίτη ότι η Ιερουσαλήμ εξετάζει την πρόταση.