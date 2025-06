Το Ισραήλ στοχεύει σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Ό,τι κάνει το Ισραήλ αυτή τη στιγμή στο Ιράν το έχει κάνει στο παρελθόν με τη Χεζμπολάχ και τη Χαμάς. Και ο απώτερος στόχος είναι πολύ μεγαλύτερος από την καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος.

Όσο η παγκόσμια κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα όσα διαδραματίζονται μεταξύ Ισραήλ και Ιράν και περιμένει πώς θα εξελιχθεί η ήδη τεταμένη γεωπολιτική κρίση που έχει ξεσπάσει, αυτό που διαφαίνεται είναι πως οι επιθέσεις του Ισραήλ δεν στοχεύουν απλά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Στοχεύουν στο να παραλύσουν την Τεχεράνη.

Το Ιράν εκτόξευσε νέο κύμα πυραύλων προς το Ισραήλ νωρίς το Σάββατο, επισφραγίζοντας μια νύχτα επιθέσεων μεταξύ των δύο πλευρών που προκάλεσε πολλαπλές εκρήξεις και καταστροφές στο Τελ Αβίβ, την Ιερουσαλήμ και την Τεχεράνη.

Ο διοικητής της Επαναστατικής Φρουράς του Ιράν, ο στρατηγός Χοσεΐν Σαλαμί, εμφανίστηκε την Πέμπτη σίγουρος ότι η χώρα του είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ισραηλινή επίθεση. “Είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι για κάθε σενάριο, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες“, δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μέχρι το πρωί της Παρασκευής ήταν νεκρός, θύμα μιας ισραηλινής αεροπορικής επιχείρησης που φαίνεται να είναι μόνο η αρχή μιας ευρείας στρατηγικής, με στόχο όχι μόνο την καταστροφή της ικανότητας του Ιράν να κατασκευάζει πυρηνικά όπλα, αλλά και τη γεωπολιτική και στρατιωτική εξασθένηση της χώρας, αναφέρει σε εκτενές άρθρο της η World Street Journal.

Πρόκειται για μια προσέγγιση παρόμοια με αυτή που έχει χρησιμοποιήσει το Ισραήλ με καταστροφικά αποτελέσματα κατά της Χαμάς και της Χεζμπολάχ, όπου μυστικές ενέργειες μετατρέπονται γρήγορα σε ισχυρές επιθέσεις με εξελιγμένα όπλα.

Ήδη από τις πρώτες ώρες της επίθεσης, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξόντωσε υψηλόβαθμους στρατιωτικούς ηγέτες με στόχο να διαταράξει την ιεραρχία του Ιράν, να απομονώσει τον Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και να καταστήσει πιο δύσκολη την άμυνα της χώρας απέναντι σε περαιτέρω επιθέσεις.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε επίσης ότι προκάλεσε σημαντικές ζημιές στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Νατάνζ, μια βασική τοποθεσία για την παραγωγή του υλικού που απαιτείται για την κατασκευή πυρηνικής βόμβας, καθώς και σε εγκαταστάσεις αεράμυνας και τμήματα του τεράστιου πυραυλικού οπλοστασίου του Ιράν. Τα πλήγματα έπληξαν όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων και των συνοικιών της βόρειας Τεχεράνης, όπου κατοικούν πολλά μέλη της ιρανικής ελίτ. Το Ισραήλ στόχευσε επίσης Ιρανούς πυρηνικούς επιστήμονες, με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης να κατονομάζουν τουλάχιστον πέντε άτομα που σκοτώθηκαν.

Από την πλευρά του το Ιράν είπε ότι το Ισραήλ “θα πρέπει να αναμένει σκληρή τιμωρία” και το πρωί του Σαββάτου δήλωσε ότι η απάντησή του δεν έχει ολοκληρωθεί και δεσμεύτηκε για εκδίκηση, χαρακτηρίζοντας την ισραηλινή επίθεση πράξη πολέμου.

“Αυτό δεν είναι ένα συμβολικό χτύπημα”, δήλωσε ο Mark Dubowitz, ο οποίος είναι επικεφαλής του think tank “Foundation for Defense of Democracies”. “Είναι μια εκστρατεία αποκεφαλισμού με στόχο την καρδιά της πυρηνικής ομάδας του Ιράν και την υποδομή της διοίκησης”.

Η συνθετότητα των στόχων στους οποίους επιτέθηκε το Ισραήλ, αναφέρει η WSJ, ξεπέρασε κατά πολύ τις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν και άλλες στρατηγικές τοποθεσίες, καθώς περιλάμβανε και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων που θα μπορούσαν να κατευθύνουν επιθέσεις αντιποίνων στο Ισραήλ αλλά και εκείνους που στηρίζουν το θεοκρατικό καθεστώς της χώρας.

Η υπηρεσία πληροφοριών Mossad είχε, επίσης, διακινήσει λαθραία drones και άλλα κατευθυνόμενα όπλα στο Ιράν πριν από την εκστρατεία, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Καθώς οι επιθέσεις άρχισαν να διεξάγονται, πράκτορες της Mossad χρησιμοποίησαν τα όπλα για να επιτεθούν στην ιρανική αεράμυνα και στους εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων, βοηθώντας να ανοίξει ο δρόμος για την παρουσία πολεμικών αεροσκαφών, μειώνοντας έτσι την ικανότητα του Ιράν να αντιδράσει.

Εκτός από τον θάνατο του Σαλαμί, το Ισραήλ εξόντωσε ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματικούς, όπως τον στρατηγό Μοχάμαντ Μπαγκέρι και τον στρατηγό Γκολάμ Αλί Ρασίντ, σύμφωνα με την Επαναστατική Φρουρά. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι σκότωσε το μεγαλύτερο μέρος της ηγεσίας της αεροπορίας της Φρουράς, συμπεριλαμβανομένου του διοικητή της και του επικεφαλής των επιχειρήσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

“Είναι σημαντικό να τονίσουμε το εξής: βρισκόμαστε μόλις στην αρχή ενός γεγονότος που αναμένεται να είναι πολύ διαφορετικό από τις προηγούμενες άμεσες συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν”, δήλωσε ο Ντάνι Σιτρινόβιτς, ανώτερος ερευνητής του Ινστιτούτου Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ. “Αυτή τη φορά, φαίνεται ότι πρόκειται για μια εκστρατεία ‘όλα ή τίποτα’, οι συνέπειες της οποίας θα είναι μακροχρόνιες και σημαντικές για το μέλλον του Ιράν και τη σταθερότητα της περιοχής”.

Οι χθεσινές επιθέσεις αιφνιδίασαν την ηγεσία του Ιράν και θυμίζουν την προσέγγιση που ακολούθησε το Ισραήλ το περασμένο φθινόπωρο κατά της λιβανέζικης πολιτοφυλακής και συμμάχου του Ιράν, Χεζμπολάχ. Κατά τη διάρκεια της δίμηνης εκστρατείας, το Ισραήλ έπληξε τις τάξεις της Χεζμπολάχ, εξάλειψε μεγάλο μέρος του οπλοστασίου της και εξόντωσε τους περισσότερους από τους κορυφαίους ηγέτες της σε επιθέσεις.

Αντίστοιχα ήταν τα αποτελέσματα και από τον πόλεμο του Ισραήλ με τη Χαμάς, αφήνοντας ζωντανούς μερικούς μόνο από τους ανώτερους ηγέτες της.

Επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν AP Photo/Vahid Salemi

“Αν παραλύσεις τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, μπορείς να πετύχεις πολλά. Το είδαμε με τη Χεζμπολάχ”, δήλωσε ο Γιάακοβ Αμίντρορ, πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ και συνεργάτης του Ινστιτούτου Εθνικής Ασφάλειας της Αμερικής που εδρεύει στην Ουάσινγκτον.

Η επίθεση του Ισραήλ πιθανότατα δεν θα εμποδίσει το Ιράν να συνεχίσει προς την ανασυγκρότηση του πυρηνικού του προγράμματος, ωστόσο θα μπορούσε να το καθυστερήσει σε τέτοιο σημείο που η απειλή δεν θα είναι πλέον σημαντική. Ο Αμίντρορ ανέφερε ότι όταν το Ισραήλ κατέστρεψε τον πυρηνικό αντιδραστήρα του Ιράκ το 1981, οι επικριτές της κίνησης αυτής ισχυρίστηκαν ότι το Ιράκ θα ξαναχτίσει τον αντιδραστήρα, αλλά τελικά δεν κατάφερε ποτέ να το κάνει.

Οι επιθέσεις κατά της ηγεσίας θα μπορούσαν επίσης να έχουν βαθύ αντίκτυπο. Το σφυροκόπημα του Ισραήλ “σίγησε” τις επιθέσεις με πυραύλους από τη Χεζμπολάχ για πάνω από έναν χρόνο και ανάγκασε την οργάνωση να συμφωνήσει σε μια εκεχειρία που αποδομεί τις θέσεις της στο νότιο Λίβανο, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ.

Το Ιράν όμως δεν είναι Χεζμπολάχ. Ενώ η οργάνωση παρέλυσε σχετικά γρήγορα, το Ιράν μπορεί να αναπληρώσει τις απώλειές του και το Ισραήλ έχει δρόμο μπροστά του πριν αισθανθεί σίγουρο ότι έχει όντως καθυστερήσει το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν παραδέχθηκε τα κενά που άφησαν πίσω οι επιθέσεις, ωστόσο η χώρα έχει ήδη ορίσει αντικαταστάτες για τους κορυφαίους στρατιωτικούς ηγέτες που σκοτώθηκαν.

“Πολλοί διοικητές και επιστήμονες μαρτύρησαν από τις επιθέσεις του εχθρού” δήλωσε ο Χαμενεΐ. “Οι διάδοχοί τους και οι συνάδελφοί τους θα αναλάβουν άμεσα τα καθήκοντά τους, αν το θέλει ο Θεός” τόνισε.