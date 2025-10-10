Το Κρεμλίνο λέει ότι θα στήριζε τον Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης

Θετική στο ενδεχόμενο να λάβει ο Ντόναλντ Τραμπ Νόμπελ Ειρήνης είναι η Ρωσία.

Η Ρωσία θα στήριζε την υποψηφιότητα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης, δήλωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο νικητής του βραβείου για το 2025 θα ανακοινωθεί στις 12:00, αλλά έμπειροι παρατηρητές του θεσμού λένε ότι είναι πολύ απίθανο να βραβευτεί ο Τραμπ.

Η Ρωσία έχει επανειλημμένως δηλώσει ευγνώμων για τις προσπάθειες του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε δηλώσεις του που δημοσιοποιήθηκαν χθες, δήλωσε ότι το Κίεβο θα πρότεινε τον Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο ο ίδιος επιθυμεί διακαώς, αν κατάφερνε να επιτύχει εκεχειρία.