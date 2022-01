Τo μέγεθος μετράει περισσότερο από ό,τι πιστεύαμε - Τι συμβαίνει με τη μνήμη

Μελέτη που έκανε ερευνητική ομάδα από το Ισραήλ κατέληξε στο ότι το μέγεθος μετράει, περισσότερο από όσο πιστεύαμε. Η επικεφαλής της μελέτης, ανώτερη λέκτορας στη Σχολή Οπτομετρίας και Επιστήμης της Όρασης του Πανεπιστημίου Bar-Ilan και στο Πολυεπιστημονικό Κέντρο Έρευνας Εγκεφάλου Gonda (Goldschmied), Dr Sharon Gilaie-Dotan ήθελε να προσδιορίσει εάν οι μεγάλες εικόνες απομνημονεύονται καλύτερα από τις μικρές, στην καθημερινή -φυσική- συμπεριφορά.

Όπως εξήγησε στο Media Line “επρόκειτο για έρευνα σχηματισμού μνήμης που ανέτρεψε όσα θεωρούσαμε μέχρι σήμερα, ως προς την επιρροή του μεγέθους των αντικειμένων στην 'καταγραφή' τους στη μνήμη μας. Μέχρι σήμερα οι επιστήμονες πίστευαν ότι συνήθως κατανοούμε ό,τι βλέπουμε σε μια εικόνα, ανεξάρτητα από το μέγεθος του”. Η νέα έρευνα ωστόσο, η οποία δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences, δείχνει ότι οι άνθρωποι έχουμε την τάση να θυμόμαστε μεγαλύτερα αντικείμενα καλύτερα, από ό,τι τα μικρότερα.

ADVERTISING

Εκατόν ογδόντα άτομα, ηλικίας από 18 έως 40 χρόνων (των οποίων η όραση ήταν πλήρως αναπτυγμένη, αλλά δεν άρχισε να 'γερνάει'), πήρα μέρος σε επτά διαφορετικά πειράματα, στο πλαίσιο των οποίων είδαν διάφορες στατικές εικόνες, χωρίς να γνωρίσουν ότι θα ακολουθούσε εργασία μνήμης. Τα πειράματα αυτά είχαν σχεδιαστεί για να εξετάσουν και να ελέγξουν διάφορους παράγοντες που θα μπορούσαν να εξηγήσουν τη σχέση μεταξύ μνήμης και μεγέθους.

“Διαπιστώθηκε ότι το μέγεθος είναι ο κυρίαρχος παράγοντας. Υποθέσαμε ότι αυτό συμβαίνει επειδή στα αρχικά στάδια επεξεργασίας οπτικής εικόνας, μια μεγαλύτερη εικόνα καταλαμβάνει μεγαλύτερη περιοχή στον αμφιβληστροειδή και αυτό αντανακλάται στις περιοχές του εγκεφάλου, που επεξεργάζεται τις πληροφορίες που λαμβάνει αυτός”. Σε απλά ελληνικά, η μεγαλύτερη εικόνα φάνηκε να ενεργοποιεί περισσότερους νευρώνες στον εγκέφαλο, αλλάζοντας σειρά πραγμάτων στον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τις οπτικές εικόνες και δημιουργούμε αναμνήσεις.

Όπως λέει η Dr. Gilaie-Dotan αυτά που ανακάλυψε η μελέτη “μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη 'γενιά της οθόνης' που καταναλώνει μεγάλο μέρος των πληροφοριών της σε μικρές ηλεκτρονικές συσκευές. Είναι πιθανό, ακόμα και σε δυναμικές εικόνες -όπως τα βίντεο- να θυμούνται καλύτερα όσα είδαν στη μεγάλη οθόνη. Ενώ η οθόνη του smartphone είναι εύχρηστη και προσβάσιμη, στην πράξη η ποιότητα της μάθησης μπορεί να είναι καλύτερη σε μεγαλύτερη οθόνη”.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις