Το μήνυμα που έλαβαν οι Πολωνοί στα κινητά τους για τα ρωσικά drones

Το μήνυμα που έλαβαν οι Πολωνοί στα κινητά τους για τα ρωσικά dronesΔιαβάζεται σε 3'
Σε κατάσταση συναγερμού η Πολωνία μετά τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της και την κατάρριψη ρωσικών drones, στη διάρκεια μεγάλης επίθεσης στην Ουκρανία.
- 10 Σεπτεμβρίου 2025 11:28
Νέα τροπή παίρνει ο πόλεμος στην Ουκρανία, καθώς η Πολωνία καταγγέλλει τη Ρωσία για παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου της από drones κάτι που, σύμφωνα με την Βαρσοβία, θεωρείται επίθεση κατά της χώρας.
Ήδη, οι αντιδράσεις σε Βαρσοβία, Ευρωπαϊκή Ενωση και ΝΑΤΟ είναι σφοδρές και τα διεθνή δίκτυα μιλούν για κλιμάκωση εκ μέρους της Μόσχας, η οποία «τεστάρει την αντίδραση της Δύσης», καθώς φαίνεται πως τα drones δεν εισήλθαν εκ παραδρομής στην Πολωνία. Προχώρησαν μάλιστα αρκετά βαθιά, ώστε να κλείσει το αεροδρόμιο της Βαρσοβίας.
Αξίζει να σημειωθεί πως, ρωσικά drones έχουν περάσει τα δυτικά σύνορα της Ουκρανίας και στο παρελθόν. Μια φορά, μάλιστα, ρωσικός πύραυλος προσγειώθηκε σε δάσος, χωρίς ωστόσο να εκραγεί. Το 2022, δύο κάτοικοι ενός χωριού σκοτώθηκαν κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, αφού η ουκρανική αεράμυνα κατέρριψε πύραυλο.
Η πολωνική αεροπορία τίθεται σε ετοιμότητα κάθε φορά που πλησιάζει κάποια απειλή. Ωστόσο, δεν είχε καταρρίψει τίποτα μέχρι στιγμής. Το πρόσφατο περιστατικό με τα drones αποτελεί αχαρτογράφητη περιοχή για την Πολωνία.
Όπως μεταδίδει το BBC, οι κάτοικοι της Πολωνίας έλαβαν τα ακόλουθα SMS στα κινητά τους τηλέφωνα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάρριψης.
«Προσοχή! Λόγω της επιχείρησης εξουδετέρωσης αντικειμένων που έχουν παραβιάσει τα σύνορα της Πολωνικής Δημοκρατίας, ενημερώστε τις υπηρεσίες για τα drones και τις τοποθεσίες όπου πέφτουν. Μην τα πλησιάζετε».
Η προειδοποίηση στάλθηκε από τον λογαριασμό της υπηρεσίας δημόσιας ασφάλειας της πολωνικής κυβέρνησης Alert RCB.
Επτά βασικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε
- Κατά τη διάρκεια της νύχτας, «τεράστιος αριθμός» ρωσικών drones καταρρίφθηκε πάνω από τον πολωνικό εναέριο χώρο, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της χώρας
- Μιλώντας πριν από μια έκτακτη συνάντηση, ο Ντόναλντ Τουσκ είπε ότι ήταν η πρώτη φορά που ρωσικά drones καταρρίφθηκαν πάνω από την Πολωνία
- Η Πολωνία έκλεισε προσωρινά τον εναέριο χώρο της και ξεκίνησε μια στρατιωτική επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν αεροσκάφη του ΝΑΤΟ και της Ολλανδίας. Οι πολίτες σε τρεις πολωνικές περιοχές κατά μήκος των συνόρων με την Ουκρανία κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους
- Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι πρόκειται για «ένα ακόμη βήμα κλιμάκωσης» από τη Ρωσία.
- Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας δήλωσε ότι η επίθεση της Ρωσίας περιελάμβανε 415 drones, έναν βαλλιστικό πύραυλο και 42 πυραύλους κρουζ, και ότι «οκτώ εχθρικά UAV διέσχισαν τα σύνορα της Ουκρανίας πετώντας προς την κατεύθυνση της Πολωνίας».
- Τα πολωνικά αεροδρόμια έχουν πλέον ανοίξει ξανά και η στρατιωτική επιχείρηση έχει τελειώσει.
- Η Ρωσία δεν έχει ακόμη σχολιάσει το θέμα.