Το μήνυμα που έλαβαν οι Πολωνοί στα κινητά τους για τα ρωσικά drones

Σε κατάσταση συναγερμού η Πολωνία μετά τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της και την κατάρριψη ρωσικών drones, στη διάρκεια μεγάλης επίθεσης στην Ουκρανία.

Νέα τροπή παίρνει ο πόλεμος στην Ουκρανία, καθώς η Πολωνία καταγγέλλει τη Ρωσία για παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου της από drones κάτι που, σύμφωνα με την Βαρσοβία, θεωρείται επίθεση κατά της χώρας.

Ήδη, οι αντιδράσεις σε Βαρσοβία, Ευρωπαϊκή Ενωση και ΝΑΤΟ είναι σφοδρές και τα διεθνή δίκτυα μιλούν για κλιμάκωση εκ μέρους της Μόσχας, η οποία «τεστάρει την αντίδραση της Δύσης», καθώς φαίνεται πως τα drones δεν εισήλθαν εκ παραδρομής στην Πολωνία. Προχώρησαν μάλιστα αρκετά βαθιά, ώστε να κλείσει το αεροδρόμιο της Βαρσοβίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως, ρωσικά drones έχουν περάσει τα δυτικά σύνορα της Ουκρανίας και στο παρελθόν. Μια φορά, μάλιστα, ρωσικός πύραυλος προσγειώθηκε σε δάσος, χωρίς ωστόσο να εκραγεί. Το 2022, δύο κάτοικοι ενός χωριού σκοτώθηκαν κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, αφού η ουκρανική αεράμυνα κατέρριψε πύραυλο.

Η πολωνική αεροπορία τίθεται σε ετοιμότητα κάθε φορά που πλησιάζει κάποια απειλή. Ωστόσο, δεν είχε καταρρίψει τίποτα μέχρι στιγμής. Το πρόσφατο περιστατικό με τα drones αποτελεί αχαρτογράφητη περιοχή για την Πολωνία.

Όπως μεταδίδει το BBC, οι κάτοικοι της Πολωνίας έλαβαν τα ακόλουθα SMS στα κινητά τους τηλέφωνα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάρριψης.

«Προσοχή! Λόγω της επιχείρησης εξουδετέρωσης αντικειμένων που έχουν παραβιάσει τα σύνορα της Πολωνικής Δημοκρατίας, ενημερώστε τις υπηρεσίες για τα drones και τις τοποθεσίες όπου πέφτουν. Μην τα πλησιάζετε».

Η προειδοποίηση στάλθηκε από τον λογαριασμό της υπηρεσίας δημόσιας ασφάλειας της πολωνικής κυβέρνησης Alert RCB.

Επτά βασικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε