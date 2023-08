Το πιο υγιεινό φρούτο που κυκλοφορεί το έχεις ήδη στο ψυγείο

Το κορυφαίο εθνικό ινστιτούτο δημόσιας υγείας στις ΗΠΑ, το CDC (Centers for Disease Control and Prevention -Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων) αξιολόγησε 47 φρούτα και τα λαχανικά, για να βρει ποιο είναι το πιο υγιεινό.

Το σύστημα ταξινόμησης αφορούσε την περιεκτικότητα τους σε 17 κατάλληλα θρεπτικά συστατικά, ανά μερίδα 100 θερμίδων. Το Powerhouse fruits and vegetables (PFV) περιέχει τρόφιμα που σχετίζονται περισσότερο με μειωμένο κίνδυνο χρόνιων ασθενειών.

Είναι αυτά με υψηλή θρεπτική πυκνότητα και τις χαμηλές θερμίδες.

Το καλύτερο λαχανικό για την υγεία σου (σε σίδερο, ριβοφλαβίνη, νιασίνη, φολικό, βιταμίνη B6, B12, X70-90 και K) αποδείχθηκε πως είναι το κάρδαμο.

Έχεις διαβάσει ήδη στο NEWS 24/7 πως αυξάνει το μεταβολισμό και καίει το λίπος.

Το πιπεράτο πράσινο λαχανικό που αναπτύσσεται σε γλυκό νερό ‘έπιασε’ το άριστα (100).

Ακολούθησε το κινέζικο λάχανο με 91.99 και στο Νο3 βρέθηκε το σέσκουλο (89.27). Για την ιστορία, το σπανάκι συγκέντρωσε 86 βαθμούς, το μαρούλι 70.73, το κέιλ 49.07, η κόκκινη πιπεριά 41.26, η ρόκα 37.65, το μπρόκολο 34.89 και το κρεμμύδι 27.35.

Σε ό,τι αφορά τα φρούτα, την κορυφή κατέκτησε η ντομάτα. Που είναι σε παγκόσμια έλλειψη.

Είναι γεμάτη με αντιοξειδωτικά, τα οποία λειτουργούν ως ‘υπερήρωας’ στο σώμα μας, βοηθώντας στην αποτροπή των ελεύθερων ριζών που είναι γνωστό ότι προκαλούν οξειδωτικό στρες και μπορούν να παίξουν ρόλο στην ανάπτυξη καρκίνου, διαβήτη, καρδιακών και άλλων χρόνιων παθήσεων.

Έχει λίγες θερμίδες και παρόμοιο διατροφικό προφίλ με λαχανικά, ενώ διαθέτει υψηλή περιεκτικότητα σε λυκοπένιο (βλ. αντιοξειδωτική ουσία), που της δίνει το κόκκινο χρώμα. Όσο πιο ώριμη είναι μια ντομάτα, τόσο περισσότερο λυκοπένιο έχει. Αυτό ενισχύεται εν τω μεταξύ, και από το μαγείρεμα.

Η ουσία αυτή βοηθά στην πρόληψη της στεφανιαίας νόσου, του γαστρικού καρκίνου, του καρκίνου του προστάτη και της εγκεφαλοαγγειακής νόσου, που επηρεάζουν τη ροή του αίματος στον εγκέφαλό σας, όπως εγκεφαλικά επεισόδια ή ανευρύσματα εγκεφάλου.

Για την καλύτερη απορρόφηση του λυκοπενίου, πρέπει να συνδυάζουμε την ντομάτα με υγιή λίπη. Για παράδειγμα, το ελαιόλαδο.

Οι ντομάτες είναι πλούσιες και σε βιταμίνες Α και C, οι οποίες καταπολεμούν τις φλεγμονές στο σώμα. Η C είναι επίσης, σημαντική για το σχηματισμό αιμοφόρων αγγείων, μυών και τμημάτων των οστών μας και η Α στην υγεία των ματιών και την ανάπτυξη.

Εξαιρετικές βαθμολογίες, συγκέντρωσαν και τα λεμόνια (βιταμίνη C, φολικό οξύ, κάλιο, πηκτίνη), τα πορτοκάλια (βιταμίνη C, υδατάνθρακες, φυτικές ίνες, ασβέστιο, μαγνήσιο, κάλιο) και οι φράουλες (υδατάνθρακες, φυτικές ίνες, ασβέστιο, μαγνήσιο, κάλιο, βιταμίνη C, B-6, A, K, θειαμίνη, ριβοφλαβίνη, νιασίνη, φυλλικό οξύ).

Όλα έχουν πολλά αντιοξειδωτικά.

