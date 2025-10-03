Το shutdown είναι για τον Τραμπ ακόμα μία ευκαιρία για “ανεξέλεγκτη εξουσία”

Ένας ακόμα τρόπος να συγκεντρώσει όλες τις εξουσίες στα χέρια του και να “βγάλει από τη μέση” ό,τι και όποιον τον εμποδίζει φαίνεται ότι είναι το shutdown στις ΗΠΑ.

Την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου οι ΗΠΑ μπήκαν και επισήμως σε καθεστώς παύσης λειτουργίας της κυβέρνησης, το λεγόμενο shutdown, για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν επτά χρόνια, καθώς Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι δεν κατέληξαν σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση στο Κογκρέσο.

Εκτός από τις προφανείς οικονομικές συνέπειες του shutdown, όπως αναφέρει το Axios, για τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, είναι μία “άνευ προηγουμένου ευκαιρία” να επιβάλλει την παρουσία του στο Οβάλ Γραφείο και ένα ακόμα σκαλοπάτι που επιταχύνει την επίτευξη του σκοπού του για “ανεξέλεγκτη εξουσία”.

Πολλοί Δημοκρατικοί θεωρούν το shutdown ως αναγκαίο κακό για να σταματήσουν — ή τουλάχιστον να επιβραδύνουν — την καταπάτηση των δημοκρατικών κανόνων και των ανεξάρτητων θεσμών από τον Τραμπ. Μέχρι στιγμής, η αδιέξοδη κατάσταση ενισχύει τη θέση του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε συνάντηση με τον επικεφαλής του προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου, Ρας Βάουτ, για να συζητήσουν ποιες “υπηρεσίες των Δημοκρατικών” θα υποστούν περικοπές, παρουσιάζοντας το shutdown ως ευκαιρία να μειωθεί το ομοσπονδιακό προσωπικό που ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρεί “εχθρό”.

Για τον Βάουτ, το shutdown αντιπροσωπεύει μια μοναδική ευκαιρία: μια ζωντανή δοκιμή θεωριών που έχει επεξεργαστεί για χρόνια σχετικά με τον τρόπο αποδυνάμωσης του Κογκρέσου, την εξάλειψη της γραφειοκρατίας και τη συγκέντρωση εξουσίας στα χέρια του προέδρου.

Ήδη, ο Βάουτ ανακοίνωσε την ακύρωση κονδυλίων περίπου 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων για έργα καθαρής ενέργειας σε 16 πολιτείες που ψήφισαν Καμάλα Χάρις το 2024 και έχουν Δημοκρατικούς γερουσιαστές.

Επίσης, “πάγωσε” 18 δισεκατομμύρια δολάρια σε έργα υποδομών στη Νέα Υόρκη, μια ξεκάθαρη πρόκληση προς τους Δημοκρατικούς ηγέτες Τσακ Σούμερ και Χακίμ Τζέφρις.

Νομικές προκλήσεις είναι αναπόφευκτες, καθώς το Κογκρέσο ελέγχει τα δημόσια κονδύλια, και ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει -σε προσωπικό επίπεδο- ότι τα σχέδια του Βάουτ για μαζικές απολύσεις εν μέσω του shutdown μπορεί να είναι επικίνδυνες.

Όλα τα ανοιχτά μέτωπα του Τραμπ

Το shutdown αποτελεί μόνο ένα μέτωπο στη συνολική εκστρατεία του Τραμπ για συγκέντρωση όλων των εξουσιών στα χέρια του.

Στρατός: Σε μια πρωτοφανή κομματική ομιλία αυτήν την εβδομάδα, ο Τραμπ διέταξε περισσότερους από 800 στρατηγούς και ναυάρχους να προετοιμαστούν για “πόλεμο” εναντίον εσωτερικών “εχθρών”, προτρέποντάς τους να αντιμετωπίσουν τις πόλεις των ΗΠΑ ως “πεδία μάχης”.

Ακαδημαϊκά: Η διοίκηση ζητά από τα πανεπιστήμια να υπογράψουν μια “συμφωνία” δέκα σημείων που εξασφαλίζει προνομιακή πρόσβαση σε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση, εάν τα ιδρύματα δεσμευτούν να ικανοποιήσουν όλα τα αιτήματα του Τραμπ, όπως “πάγωμα” στα δίδακτρα, περιορισμούς στην ταυτότητα φύλου και μείωση στον αριθμό των διεθνών φοιτητών.

Πολιτικοί εχθροί: Μετά τη δημόσια πίεση του Τραμπ προς τη Γενική Εισαγγελέα Πάμπον Μπόντι να ασκήσει διώξεις εναντίον πολιτικών του εχθρών, το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατηγόρησε τον πρώην διευθυντή του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ. Άλλοι αντίπαλοι του Τραμπ, όπως η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς και ο γερουσιαστής Άνταμ Σιφ, βρίσκονται υπό έρευνα.

Στο στόχαστρο Οργανώσεις: Ο διευθυντής του FBI, Κας Πάτελ κατηγόρησε την εβραϊκή οργάνωση προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Anti-Defamation League, ότι “λειτουργεί ως τρομοκρατική οργάνωση”, αφού ακτιβιστές του MAGA ανακάλυψαν ότι η οργάνωση Turning Point USA του Τσάρλι Κερκ εμφανιζόταν σε ένα πλέον καταργηθέν “Γλωσσάρι εξτρεμισμού και μίσους”. Ο Τραμπ ζήτησε επίσης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να ερευνήσει το Open Society Foundations του Τζορτζ Σόρος μετά τη δολοφονία του Κερκ.

Πολυεθνικές: Ο Τραμπ απαίτησε την περασμένη εβδομάδα από τη Microsoft να απολύσει την επικεφαλής παγκόσμιων υποθέσεων Λίζα Μονακό λόγω της θητείας της στην κυβέρνηση Μπάιντεν, δείχνοντας ότι ακόμη και οι εταιρείες-κολοσσοί δεν εξαιρούνται από πολιτικά αντίποινα. Είχε προηγουμένως ζητήσει την παραίτηση του CEO της Intel λόγω υποτιθέμενων δεσμών με την Κίνα, αλλά υποχώρησε αφότου η αμερικανική κυβέρνηση απέκτησε μερίδιο 10% στην εταιρεία.

Μετά από αίτημα σχολιασμού στο γραφείο Τύπου του Λευκού Οίκου, το Axios έλαβε αυτόματη απάντηση που προειδοποιεί για καθυστερήσεις “λόγω ελλείψεων προσωπικού” εξαιτίας του shutdown, που “επέβαλαν οι Δημοκρατικοί”.

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Αμπιγκεϊλ Τζάκσον, δήλωσε στο Axios: “Κάθε διακοπή χρηματοδότησης, όπως αυτή που προκάλεσαν οι Δημοκρατικοί, αναγκάζει δυστυχώς τη Διοίκηση να πάρει δύσκολες αποφάσεις για να διατηρήσει τη λειτουργία των υποχρεωτικών κυβερνητικών λειτουργιών”.

Εν κατακλείδι, με ή χωρίς shutdown, ο Τραμπ καθ’ όλη τη θητεία του, οδεύει προς μεθοδική κατάργηση της ανεξαρτησίας θεσμών που κάποτε λειτουργούσαν ως έλεγχος στην εκτελεστική εξουσία.