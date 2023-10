Το βιβλίο που πρότεινε μέσω του TikTok ο σύζυγος του Στέφανου Κασσελάκη, Τάιλερ ΜακΜπεθ

Ο ψυχολόγος/νοσηλευτής Τάιλερ ΜακΜπεθ εμφανίστηκε στο λογαριασμό που έχει στο TikTok η κλινική στην οποία εργαζόταν πριν την εγκατάσταση στην Ελλάδα, για να προτείνει ένα βιβλίο «στους γκέι και τους bisexual άνδρες».

To Μaze Sexual & Reproductive Health είναι κλινική που δημιούργησε στη Νέα Υόρκη ο ουρολόγος και χειρουργός, Michael A Werner το 1994, για τη θεραπεία ευρέως φάσματος θεμάτων σεξουαλικής υγείας.

Το τελευταίο βίντεο που ανήρτησε ο καταρτισμένος γιατρός επί της σεξουαλικής δυσλειτουργίας, της ανδρικής υπογονιμότητας και της μικροχειρουργικής στο λογαριασμό της κλινικής στο TikTok απαντούσε στην ερώτηση «οι άνδρες που δεν έχουν παιδιά και έχουν κάνει βαζεκτομή, το έχουν μετανιώσει;».

Πριν πέντε ημέρες, ο ίδιος λογαριασμός είχε ποστάρει αυτό.

Ο σύζυγος του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη, Τάιλερ ΜακΜπεθ εμφανίζεται να προτείνει ένα καλό βιβλίο που μπορεί να βελτιώσει ζωές. Όπως λέει «το αγαπημένο μου βιβλίο για τους γκέι και τους bisexual έχει τίτλο «10 smart things gay men can do to improve their lives» (10 έξυπνα πράγματα που μπορούν να κάνουν οι γκέι άνδρες για να βελτιώσουν τις ζωές τους).

Όπως εξηγεί είναι ευανάγνωστο, καλογραμμένο και προσιτό.

Σε ό,τι αφορά τη σχέση του με το Maze, ο Τάιλερ ΜακΜπεθ αναφέρεται ακόμα ως μέλος της ομάδας του.

Για την ακρίβεια, κάτω από το όνομα του μπορείτε να διαβάσετε τα εξής:

«Ο Tyler McBeth είναι γιατρός νοσηλευτικής πρακτικής – οικογενειακός νοσηλευτής. Απέκτησε το πτυχίο του στην Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο του Μισισιπή και στη συνέχεια απέκτησε το πτυχίο Bachelor και το διδακτορικό του πτυχίο νοσηλευτικής από το Samford University.

Πριν ενταχθεί στο Maze, απέκτησε πενταετή εμπειρία με εξειδίκευση στη νευροχειρουργική κρίσιμη φροντίδα στο Ochsner Medical Center στη Νέα Ορλεάνη και στο New York University Langone Health στη Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και των μεταπτυχιακών σπουδών του, ανέπτυξε ένα πάθος για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία των ανδρών.

Φέρνει σημαντική εμπειρία και ένα αποδεδειγμένο ποικίλο σύνολο δεξιοτήτων από τα χρόνια του στην εντατική φροντίδα.

Είναι ενθουσιασμένος που το συνδυάζει με την τεχνογνωσία που προσφέρει το MAZE για να κάνει τη διαφορά στην ποιότητα ζωής κάθε ασθενούς».