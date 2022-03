Tom Parker: Πέθανε ο 33χρονος τραγουδιστής των "The Wanted"

Βυθισμένη στο πένθος είναι η μουσική βιομηχανία, μετά την είδηση θανάτου του Tom Parker, τραγουδιστή του συγκροτήματος "The Wanted".

Το συγκρότημα γνωστοποίησε τη δυσάρεστη είδηση μέσω ανάρτησης στο Instagram, στην οποία αναφέρουν τα εξής: "Ο Max, ο Jay, ο Siva, ο Nathan και όλη η οικογένεια των «Τhe Wanted» είναι συντετριμμένη από την τραγική και πρόωρη απώλεια του Τομ Πάρκερ, ο οποίος έφυγε ειρηνικά από τη ζωή σήμερα το μεσημέρι, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και τους συναδέλφους του στο συγκρότημα.

ADVERTISING

Ο Τομ ήταν ένας καταπληκτικός σύζυγος και πατέρας. Ήταν ο αδελφός μας. Οι λέξεις δεν μπορούν να εκφράσουν την απώλεια και τη θλίψη που νιώθουμε. Θα είναι πάντα και για πάντα στις καρδιές μας".

Πριν από ενάμιση χρόνο και συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο του 2020, ο τραγουδιστής είχε ανακοινώσει στους θαυμαστές του ότι διαγνώσθηκε με όγκο στον εγκέφαλο, μη χειρουργήσιμο.

Μιλώντας στο περιοδικό ΟΚ! είχε αναφέρει τότε πως "θα είμαι εδώ και θα το παλέψω".

Έτσι κι έκανε, αφού υποβλήθηκε σε χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες, ωστόσο δεν τα κατάφερε.

Ο Tom Parker έγινε ευρέως γνωστός στις αρχές της δεκαετίας του 2010 με τα τραγούδια "All Time Low" και "Glad You Came", που γνώρισαν μεγάλη επιτυχία.

Ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Κέλσι Χάρντγουικ από το 2018 και μαζί είχαν αποκτήσει δύο παιδιά.

