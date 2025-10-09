Τουρκία: Προσήχθησαν δεκάδες τραγουδιστές και ηθοποιοί για ναρκωτικά – Ανάμεσά τους και η Χαντισέ

Η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ερευνά δεκάδες προσωπικότητες της showbiz για χρήση ναρκωτικών, μεταξύ των οποίων και τη Χαντισέ.

Το Γραφείο του Εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε έρευνα σε βάρος αρκετών γνωστών προσωπικοτήτων της τουρκικής showbiz για φερόμενη χρήση ναρκωτικών ή διεγερτικών ουσιών. Μεταξύ αυτών που ερευνώνται είναι και η δημοφιλής τραγουδίστρια Χαντίσε Ατζίκγκοζ, η οποία έγινε ευρέως γνωστή το 2009, όταν συμμετείχε στο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, εκπροσωπόντας την Τουρκία με το τραγούδι “Düm Tek Tek”.

Σύμφωνα με την Daily Sabah, στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης οι: Ιρέμ Ντερίτσι, Κουμπιλάι Άκα, Καν Γιλντιρίμ, Μπεράκ Τιουζουνάτατς, Ντουγκού Οζασλάν, Ντεμέτ Εβγκαρ, Μερίτς Αράλ, Οζγκέ Οζπιρίντσι, Φέιζα Αλτούν, Ντερίν Ταλού, Ντερέν Ταλού, Ζινέτ Σάλι, Μπιρτζέ Ακαλάι, Ντιλάν Πολάτ, Ενγκίν Πολάτ, Μετίν Ακντουλγκερ και Τζερέν Μορέι.

Η έρευνα διεξάγεται από το Τμήμα Λαθρεμπορίου, Ναρκωτικών και Οικονομικών Εγκλημάτων του Γραφείου του Εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης. Οι αρχές δήλωσαν ότι η έρευνα επικεντρώνεται στον προσδιορισμό του κατά πόσο οι ύποπτοι χρησιμοποίησαν ελεγχόμενες ουσίες και αν μια τέτοια χρήση παραβιάζει την τουρκική νομοθεσία.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας, οι ύποπτοι προσήχθησαν στο Διοικητήριο της Επαρχιακής Χωροφυλακής της Κωνσταντινούπολης για να δώσουν καταθέσεις και δείγματα αίματος. Οι αξιωματούχοι τόνισαν ότι δεν έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης και όλα τα άτομα αφέθηκαν ελεύθερα μετά την ολοκλήρωση των διαδικαστικών απαιτήσεων.

Η υπόθεση έχει προσελκύσει το δημόσιο ενδιαφέρον λόγω της προβολής των εμπλεκόμενων προσώπων. Νομικοί εμπειρογνώμονες σημείωσαν ότι περαιτέρω εξετάσεις και στοιχεία θα είναι κρίσιμα για την τελική εκτίμηση των αποτελεσμάτων. Το γραφείο του εισαγγελέα επιβεβαίωσε ότι η έρευνα συνεχίζεται και δεσμεύτηκε για ενημερώσεις καθώς θα προκύπτουν νέες εξελίξεις.