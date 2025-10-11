Τραμπ για Γάζα: Σπουδαία συμφωνία για όλους – Τη Δευτέρα απελευθερώνονται οι όμηροι

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε το ταξίδι του στη Μέση Ανατολή και είπε ότι οι όμηροι, που κρατούνται στη Γάζα, θα απελευθερωθούν τη Δευτέρα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε ότι οι όμηροι, που κρατούνται στη Γάζα αναμένεται να απελευθερωθούν τη Δευτέρα, μετά την ολοκλήρωση της μερικής αποχώρησης των IDF, στο πλαίσιο εφαρμογής της πρώτης φάσης της συμφωνίας για το τέλος του πολέμου στη Γάζα. Το ίδιο επιβεβαίωσε και υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στο προγραμματισμένο ταξίδι του στη Μέση Ανατολή, το οποίο θα ξεκινήσει από το Ισραήλ και όχι από την Αίγυπτο όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.

“Είναι μια σπουδαία συμφωνία για το Ισραήλ και είναι μια σπουδαία συμφωνία για όλους. Tη Δευτέρα οι όμηροι επιστρέφουν. Θα πάω στο Ισραήλ, θα μιλήσω στην Κνεσέτ νωρίς και μετά θα πάω και στην Αίγυπτο. Όλοι θέλουν να πετύχει αυτή η συμφωνία”, είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος από το Οβάλ γραφείο.

Χαμάς: Η ανταλλαγή ομήρων – κρατουμένων θα αρχίσει τη Δευτέρα

Υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η απελευθέρωση των 48 ομήρων, κυρίως Ισραηλινών, που κρατούνται στη Γάζα, θα αρχίσει το πρωί της Δευτέρας.

“Βάσει της συμφωνίας που υπογράφηκε, η ανταλλαγή κρατουμένων αναμένεται να αρχίσει το πρωί της Δευτέρας, όπως είναι συμφωνημένο, και δεν υπάρχει καμιά νέα εξέλιξη στο θέμα αυτό”, δήλωσε ο Οσάμα Χαμντάν.

Έπειτα από αυτό, το Ισραήλ πρέπει να αποφυλακίσει περίπου 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους, σύμφωνα με τους όρους της πρώτης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που υπέγραψαν οι δύο πλευρές, με την μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Σε συγκέντρωση για την απελευθέρωση των ομήρων Γουίτκοφ και Κούσνερ

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ παρέστησαν απόψε στο Τελ Αβίβ σε συγκέντρωση που οργανώθηκε από τις οικογένειες των ομήρων πριν από την απελευθέρωσή τους.

Ο Γουίτκοφ δήλωσε απευθυνόμενος κατευθείαν στους Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στη Γάζα: “Επιστρέφετε στο σπίτι σας”.

Οι δηλώσεις του, που ακούστηκαν στην Πλατεία Ομήρων, προκάλεσαν χειροκροτήματα από χιλιάδες ανθρώπους. Στη συνέχεια, απευθυνόμενος στις οικογένειες των ομήρων, πρόσθεσε: “Το θάρρος σας έχει συγκινήσει τον κόσμο”.

Ο Στιβ Γουίτκοφ AP

“Η συγκίνησή μου είναι τεράστια, δεν υπάρχουν λόγια να την περιγράψω, και μαζί με μένα, μαζί με εμάς, με όλο το Ισραήλ που θέλει τους ομήρους στο σπίτι τους και περιμένει να τους δει όλους να επιστρέφουν”, δήλωσε απευθυνόμενη στο πλήθος η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, η μητέρα του 25χρονου ομήρου Μάταν Ζανγκάουκερ.