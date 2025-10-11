“Κρανίου τόπος” η Γάζα – Βίντεο από drone αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής

Περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι επέστρεψαν στο βόρειο τμήμα της Γάζας μετά την κατάπαυση του πυρός, αντικρίζοντας την απόλυτη καταστροφή. Σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για την ανταλλαγή ισραηλινών ομήρων και φυλακισμένων Παλαιστίνιων.

Δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι επέστρεψαν το Σάββατο (11/10) στις γειτονιές τους στη Γάζα, περνώντας μέσα από δρόμους καλυμμένους με σκόνη, καθώς οι μπουλντόζες έσκαβαν στα ερείπια που άφησαν πίσω τους οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί, διαλύοντας τα πάντα εδώ και δύο χρόνια.

Η Πολιτική Άμυνα της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα πως περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι επέστρεψαν στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα μετά την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ, μία ημέρα πριν, στις 12.00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας.

«Περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι (…) έφθασαν στη Γάζα από χθες έως τώρα», δήλωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ, ο εκπρόσωπος Τύπου αυτής της οργάνωσης διάσωσης που υπάγεται στην παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς.

Βίντεο από drone καταγράφει το μέγεθος της καταστροφής που έχει υποστεί η Γάζα, η οποία έχει μετατραπεί σε μια απέραντη περιοχή με ερείπια:

Όπως ανακοίνωσε νωρίτερα, έχει ανακτήσει τα σώματα 150 Παλαιστινίων από την έναρξη της εκεχειρίας, ενώ 9.500 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Το βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα έχει υποστεί σαρωτική καταστροφή έπειτα από δύο χρόνια πολέμου και οι συνθήκες εκεί παραμένουν επικίνδυνες, είτε λόγω των διαλυμένων κτιρίων, είτε λόγω της ύπαρξης εκρηκτικών μηχανισμών που δεν έχουν πυροδοτηθεί.

Αξιωματούχοι στη Γάζα ανέφεραν ότι 5.000 δημόσιες επιχειρήσεις έχουν πραγματοποιηθεί από την ενεργοποίηση της εκεχειρίας την Παρασκευή, περιλαμβανομένων προσπαθειών για την αποκατάσταση της υποδομής ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και για την ενίσχυση των κατεστραμμένων κτηρίων. Περίπου 1.200 ιατρικές και υγειονομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν, όπως η θεραπεία των τραυματιών και η παρακολούθηση των ατόμων που υπέστησαν τραυματισμούς, όπως ανέφερε το Al Jazeera, επικαλούμενο το γραφείο τύπου της κυβέρνησης της Γάζας.

Επιπλέον, ο ισραηλινός στρατός απηύθυνε χθες προειδοποίηση προς τον πληθυσμό στη Λωρίδα της Γάζας και κάλεσε τους πολίτες να μην προσεγγίζουν ισραηλινά στρατεύματα που παραμένουν στον θύλακα.

Οργανώσεις ετοιμάζονται για την είσοδο επιπλέον ανθρωπιστικής βοήθειας

Οργανώσεις βοήθειας ετοιμάζονται να επεκτείνουν τις ανθρωπιστικές αποστολές τους, με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων (WFP) και το Νορβηγικό Συμβούλιο Προσφύγων (NRC) να δηλώνουν ότι είναι έτοιμοι να αυξήσουν τις αποστολές βοήθειας.

Φορτηγά που μετέφεραν κιβώτια βοήθειας του WFP έφτασαν στη Χαν Γιούνις και ξεκίνησε η διανομή τους στους Παλαιστίνιους. Ένας αξιωματούχος του ΟΗΕ που μίλησε στο AP με την προϋπόθεση της ανωνυμίας ανέφερε ότι ο ΟΗΕ έλαβε το πράσινο φως από το Ισραήλ για να ξεκινήσει την αποστολή αυξημένης βοήθειας στη Γάζα από την Κυριακή.

Η Unicef και οι εταίροι της καλούν το Ισραήλ να ανοίξει περισσότερα περάσματα και να επιτρέψει τη ροή βοήθειας προς τη Γάζα με μεγαλύτερη ελευθερία. Μιλώντας από το κεντρικό τμήμα της Γάζας, η εκπρόσωπος της Unicef, Tess Ingram, δήλωσε: «Μόνη της η εκεχειρία δεν αρκεί… πρέπει επίσης να διασφαλιστεί μια εκτίναξη της ανθρωπιστικής βοήθειας που να αρχίσει να αντιμετωπίζει την τεράστια καταστροφή που έχει προκληθεί τα τελευταία δύο χρόνια.»

Το Ισραήλ μεταφέρει τους Παλαιστίνιους κρατούμενους σε δύο φυλακές

Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χαμάς προετοιμάζονται για την απελευθέρωση των ομήρων και των φυλακισμένων Παλαιστινίων. Το Ισραήλ έχει αρχίσει να μεταφέρει Παλαιστίνιους κρατούμενους σε δύο φυλακές πριν από την απελευθέρωσή τους στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα, σύμφωνα με την υπηρεσία φυλακών.

Χιλιάδες υπάλληλοι, συμπεριλαμβανομένων των σωφρονιστικών υπαλλήλων, «εργάστηκαν όλη τη νύχτα προκειμένου να υλοποιήσουν την απόφαση της κυβέρνησης: ‘Το πλαίσιο για την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων’», ανέφερε η ανακοίνωση.

Εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στις γειτονιές τους στη Γάζα AP Photo/Abdel Kareem Hana

Χαμάς: “Εκτός συζήτησης” ο αφοπλισμός μας

Ο αφοπλισμός της Χαμάς, στην οποία προσβλέπει το σχέδιο 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ, είναι “εκτός συζήτησης”, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ηγετικό στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

“Η προτεινόμενη παράδοση των όπλων είναι εκτός συζήτησης και δεν είναι διαπραγματεύσιμη”, δήλωσε το ηγετικό στέλεχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Στη δεύτερη φάση αυτού του σχεδίου 20 σημείων, που αποτελεί το επίκεντρο διαφωνιών μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, περιλαμβάνεται ο αφοπλισμός του ισλαμιστικού κινήματος, η εξορία των μαχητών του και η συνέχιση της σταδιακής αποχώρησης του Ισραήλ από τη Γάζα.

AP

Η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει μια Σύνοδο για τη Γάζα

Στο διπλωματικό πεδίο, το υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου ανακοίνωσε πως σχεδιάζει να φιλοξενήσει μια διεθνή Σύνοδο για τη Γάζα, μετά την εφαρμογή της εκεχειρίας.

Της Συνόδου, που θα διεξαχθεί στο αιγυπτιακό θέρετρο στην Ερυθρά Θάλασσα, Σαρμ ελ Σέιχ, θα συμπροεδρεύσουν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, ανακοίνωσε σήμερα το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντέλ-Άτι και ο Αμερικανός ομόλογός του Μάρκο Ρούμπιο συζήτησαν σε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη τα σχέδια για τη Σύνοδο και τη συμμετοχή άλλων χωρών, πρόσθεσε το υπουργείο στην ανακοίνωση. Δεν δόθηκαν καμία συγκεκριμένη ημερομηνία της συνάντησης ή επιπλέον λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν.

Ευρωπαίοι και Άραβες ηγέτες αναμένεται να παραστούν στη Σύνοδο, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Στην Αίγυπτο την Δευτέρα ο Μακρόν

Λίγο αργότερα, το Ελιζέ ανακοίνωσε ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα μεταβεί τη Δευτέρα 13 τους μηνός στην Αίγυπτο για να υπογραμμίσει την “υποστήριξή του στην εφαρμογή της συμφωνίας που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα” μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Ο Μακρόν θα συζητήσει, με την ευκαιρία αυτή, “με τους εταίρους του για τα επόμενα στάδια της εφαρμογής του ειρηνευτικού σχεδίου”, εξήγησε η γαλλική προεδρία, χωρίς να διευκρινίσει εάν θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μακρόν θα επαναλάβει επίσης τη δέσμευση της Γαλλίας στη λύση των δύο κρατών ως βάση για διαρκή ειρήνη, ασφάλεια και ανοικοδόμηση στην περιοχή, σύμφωνα με το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Υπενθυμίζεται ότι ο αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να επισκεφθεί την Δευτέρα το Ισραήλ και να εκφωνήσει ομιλία στην Κνεσέτ, το ισραηλινό κοινοβούλιο, ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που θα το κάνει μετά τον Τζορτ Ου. Μπους το 2008.