Τραμπ και φον ντερ Λάινεν μίλησαν για τις παραβιάσεις του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου
Στα υπόψιν του Ντόναλντ Τραμπ έθεσε το ζήτημα των παραβιάσεων του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου η Ούρσουλα φον ντερ Λάινεν.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συζήτησε την Τρίτη με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τις επανειλημμένες παραβιάσεις του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία και συμφώνησαν ότι είναι αναγκαίο να περιοριστούν τα έσοδα της Μόσχας από τον τομέα της ενέργειας.

Η φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι έθεσε στον Τραμπ το θέμα «των προκλήσεων του Κρεμλίνου, ιδίως των τακτικών παραβιάσεων του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου», στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι είναι ανάγκη να μειωθούν γρήγορα τα έσοδα της Ρωσίας από τα ορυκτά καύσιμα, ώστε να ασκηθεί πίεση στη Μόσχα. Η φον ντερ Λάιεν υπενθύμισε ότι η ΕΕ ανακοίνωσε πρόσφατα τα σχέδιά της για να επιταχυνθούν οι προσπάθειές της προς αυτήν την κατεύθυνση.

