Τραμπ: Αεροσκάφος που παραβιάζει τον εναέριο χώρο χώρας του ΝΑΤΟ θα πρέπει να καταρρίπτεται

Ο Τραμπ υποστήριξε πως οι χώρες του ΝΑΤΟ θα πρέπει να καταρρίπτουν αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο τους. Να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία ζητά ο Ζελένσκι.

Συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ είχε ο Ουκρανός ομόλογός του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη την Τρίτη (23/09).

Πρόκειται για την τέταρτη συνάντηση των δύο ηγετών από τότε που ο Τραμπ επανήλθε στην εξουσία τον Ιανουάριο και πραγματοποιείται εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας, ενώ οι προσπάθειες για εκεχειρία φαίνεται να έχουν «παγώσει».

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους πριν από τη συνάντηση, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε θετικά ερωτώμενος αν οι χώρες του ΝΑΤΟ θα έπρεπε να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη, εφόσον εισέρχονταν στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ, λίγο αφότου κράτη μέλη του ΝΑΤΟ καταδίκασαν τη Μόσχα επειδή παραβίασε τον εναέριο χώρο της Εσθονίας.

«Ναι, το στηρίζω», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους σε ερώτηση εάν θα στήριζε την κίνηση αυτή.

«Έχουμε μεγάλο σεβασμό για τον αγώνα που δίνει η Ουκρανία. Είναι πραγματικά εκπληκτικός», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Έχουμε πολλές συναντήσεις προγραμματισμένες για σήμερα που θα συνεχιστούν μέχρι αργά το βράδυ, αλλά αυτή είναι μια σημαντική συνάντηση».

Επιπλέον, όπως ο ίδιος σημείωσε, σχεδιάζει να τηλεφωνήσει στον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν προκειμένου να τον προτρέψει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας να πιέσει συμμάχους του ΝΑΤΟ να διακόψουν τους ενεργειακούς δεσμούς τους με τη Μόσχα.

«Είναι φίλος μου. Δεν του έχω μιλήσει, όμως νιώθω πως εάν το έκανα, ενδεχομένως θα σταματούσε και νομίζω πως θα το κάνω αυτό», σημείωσε ο Τραμπ.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν εξακολουθεί να εμπιστεύεται τον Πούτιν, ο Τραμπ απάντησε: «Θα σας το πω σε περίπου έναν μήνα».

Ο Ουκρανός πρόεδρος μίλησε για τις εξελίξεις στο πεδίο της μάχης, αναφέροντας ότι τα ουκρανικά στρατεύματα προχώρησαν περίπου 360 χιλιόμετρα (223 μίλια) τις τελευταίες εβδομάδες και προκάλεσαν απώλειες στις ρωσικές δυνάμεις.

«Χάρη στους στρατιώτες μας, έχουμε αυτή τη δυνατότητα, αυτή την ευκαιρία, και θα συνεχίσουμε μέχρι η Ρωσία να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο Ζελένσκι. Κάλεσε σε περισσότερη διεθνή πίεση, προσθέτοντας: «Χρειαζόμαστε περισσότερη πίεση και περισσότερες κυρώσεις».

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε πως θα ενημερώσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τις εξελίξεις στο μέτωπο και είπε ότι θα συζητήσουν το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας.

Ο ίδιος επισήμανε πως επιζητά την άσκηση μεγαλύτερης πίεσης εκ μέρους της Δύσης σε βάρος της Ρωσίας και ότι θα συζητήσει πώς θα αποτρέψει Ευρωπαίους από το να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και αέριο.

“Η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει τα εδάφη της με τη στήριξη Ευρώπης – ΝΑΤΟ”

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social μετά τη συνάντηση που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ έγραψε ότι θα συνεχίσει να εφοδιάζει με όπλα το ΝΑΤΟ «ώστε το ΝΑΤΟ να κάνει ό,τι θέλει με αυτά».

Η Ουκρανία θα μπορούσε όχι μόνο να ανακτήσει τα εδάφη της αλλά «ίσως να πάει και ακόμη παραπέρα», πρόσθεσε.

«Πάνε τώρα τρεισήμισι χρόνια που η Ρωσία διεξάγει χωρίς σαφή κατεύθυνση έναν πόλεμο που μια Πραγματική Στρατιωτική Δύναμη θα τον είχε κερδίσει σε λιγότερο από μία εβδομάδα» υποστήριξε ο Τραμπ, εκτιμώντας ότι η χώρα του Βλαντίμιρ Πούτιν «μοιάζει πολύ με χάρτινη τίγρη».

«Ο Πούτιν και η Ρωσία είναι σε ΣΟΒΑΡΗ οικονομική κρίση και τώρα είναι η ώρα για να δράσει η Ουκρανία», συνέχισε η ανάρτηση.

«Με τον καιρό, με υπομονή και την οικονομική υποστήριξη της Ευρώπης και, ιδίως, του ΝΑΤΟ, τα αρχικά Σύνορα από τα οποία ξεκίνησε αυτός ο Πόλεμος, είναι μια εφικτή δυνατότητα», υποστήριξε.

Ο Τραμπ πίστευε ότι η καλή προσωπική σχέση του με τον Πούτιν θα βοηθούσε στον τερματισμό του πολέμου, ωστόσο σήμερα παραδέχτηκε ότι αυτή η σχέση φαίνεται πως «δεν σήμαινε τίποτα».