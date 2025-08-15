Τραμπ πριν την συνάντηση με Πούτιν: “Υψηλό διακύβευμα” – Η αμερικανική αποστολή

Τραμπ πριν την συνάντηση με Πούτιν: “Υψηλό διακύβευμα” – Η αμερικανική αποστολήΔιαβάζεται σε 1'
Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν αναχωρήσει για τη συνάντηση με τον Πούτιν στην Αλάσκα. Ανακοινώθηκε η αποστολή που θα τον συνοδεύσει.
- 15 Αυγούστου 2025 14:22
Ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Truth Social πραγματοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγα λεπτά προτού αναχωρήσει για την Αλάσκα, όπου θα λάβει χώρα η συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.
“Υψηλό διακύβευμα” έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.
Την ίδια στιγμή, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την αμερικανική αποστολή που θα συνοδεύσει τον Τραμπ.
Αυτή αποτελείται από τους:
- Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο
- Υπουργός Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών, Χάουαρντ Λούτνικ
- Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ
- Διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ
Η συνάντηση κορυφής του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν θα γίνει στις 11:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδος) σήμερα στο Άνκορατζ, στην Αλάσκα.