Τραμπ πριν την συνάντηση με Πούτιν: “Υψηλό διακύβευμα” – Η αμερικανική αποστολή

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν αναχωρήσει για τη συνάντηση με τον Πούτιν στην Αλάσκα. Ανακοινώθηκε η αποστολή που θα τον συνοδεύσει.

Ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Truth Social πραγματοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγα λεπτά προτού αναχωρήσει για την Αλάσκα, όπου θα λάβει χώρα η συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

“Υψηλό διακύβευμα” έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Την ίδια στιγμή, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την αμερικανική αποστολή που θα συνοδεύσει τον Τραμπ.

Αυτή αποτελείται από τους:

Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο

Υπουργός Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών, Χάουαρντ Λούτνικ

Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ

Διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ

Η συνάντηση κορυφής του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν θα γίνει στις 11:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδος) σήμερα στο Άνκορατζ, στην Αλάσκα.