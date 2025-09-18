Τραμπ – Στάρμερ: Υπέγραψαν ιστορική συμφωνία και αντάλλαξαν φιλοφρονήσεις

Τραμπ και Στάρμερ εγκωμίασαν τη μακροχρόνια «μοναδική φιλία» ανάμεσα στις δύο χώρες και παρουσίασαν σειρά συμφωνιών που ενισχύουν την τεχνολογική και οικονομική συνεργασία. Τι είπαν για Παλαιστίνη και Ουκρανία.

Κοινή συνέντευξη Τύπου παραχώρησαν μετά την υπογραφή των επιχειρηματικών συμφωνιών ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Κιρ Στάρμερ. Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου καλωσόρισε τον πρόεδρο των ΗΠΑ στο Chequers για να γιορτάσουν τον «μοναδικό δεσμό» μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ηνωμένων Πολιτειών.

Συνεχίζοντας, επεσήμανε ότι η τεχνολογική συνεργασία που συμφωνήθηκε μεταξύ των δύο χωρών «έχει τη δύναμη να αλλάξει ζωές» και ανέφερε ότι οι επενδύσεις θα μας κάνουν «πλουσιότερους και πιο ελεύθερους» και ότι αποτελούν ένδειξη της αποφασιστικότητας των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου να κερδίσουν μαζί αυτόν τον αγώνα.

«Φέρνουμε μαζί μας και τις επιχειρήσεις», πρόσθεσε , σημειώνοντας ότι ο επιχειρηματικός κόσμος έχει ανταποκριθεί με νέες συμφωνίες και επενδύσεις.

«Σήμερα έχουμε προχωρήσει πολύ πέρα από αυτό», σημειώνει, με τη νέα τους συμφωνία να «επιβεβαιώνει το καθεστώς μας ως τους πρώτους εταίρους στην επιστήμη και την τεχνολογία, έτοιμοι να καθορίσουμε μαζί αυτόν τον αιώνα, όπως κάναμε και τον προηγούμενο».

Ο Στάρμερ δηλώνει ότι ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ «διαμορφώνουν αυτόν τον δεσμό για μια νέα εποχή, τα θεμελιώδη στοιχεία δεν έχουν αλλάξει».

Προσθέτει ότι η ασφάλεια παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος της ειδικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών.

«Τώρα, καθώς αυξάνουμε τις αμυντικές δαπάνες, πρόκειται να άρουμε τα εμπόδια για την κοινή εργασία σε νέες τεχνολογίες άμυνας», λέει.

Ο Στάρμερ σημειώνει ότι οι δύο χώρες είναι ενωμένες στην άμυνα και την ασφάλεια, αλλά και στην «επιδίωξη της ειρήνης».

Συμπληρώνει ότι συνεργάζονται για να τερματίσουν την ανθρωπιστική καταστροφή στη Μέση Ανατολή και, τελικά, να φέρουν ειρήνη σε Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους.

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Στάρμερ δηλώνει ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει δείξει το αληθινό του πρόσωπο, με τον κόσμο να βλέπει «ακόμη περισσότερη αιματοχυσία».

Ο πρωθυπουργός αναφέρει ότι οι ενέργειες του Πούτιν δεν είναι ενέργειες κάποιου που επιθυμεί την ειρήνη, προσθέτοντας ότι απαιτείται πίεση προς τον Ρώσο ηγέτη.

Ο Στάρμερ επεσήμανε επίσης ότι ο Τραμπ θα υποστηρίξει την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

AP Evan Vucci

Από πλευράς του ο Τραμπ δήλωσε ότι τόσο εκείνος όσο και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ είναι ευγνώμονες για την επίσημη επίσκεψη και ευχαριστούν «απέραντα» για τη φιλοξενία που τους παρείχαν στο Chequers και στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Ο Τραμπ αναφέρει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ έχουν κάνει «περισσότερο καλό σε αυτόν τον πλανήτη από οποιεσδήποτε δύο χώρες στην ιστορία της ανθρωπότητας», προσθέτοντας ότι ήταν φίλοι και «θα είναι πάντα φίλοι».

Αυτός ο δεσμός, προσθέτει ο Τραμπ, είναι ο λόγος που το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν η πρώτη χώρα με την οποία οι ΗΠΑ σύναψαν μια «ιστορική εμπορική συμφωνία».

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε επίσης ότι κατάφερε να «λύσει» επτά πολέμους που ήταν «άλυτοι» και «δεν μπορούσαν να διαπραγματευτούν» από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του.

Μετά την υπόσχεση του ΝΑΤΟ να δαπανά το 5% του ΑΕΠ του για την άμυνα ο Τραμπ είπε ότι πίστευε πως ο πόλεμος στην Ουκρανία θα ήταν ο πιο εύκολος να τερματιστεί, χάρη στη σχέση του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ωστόσο, μιλώντας τον Ρώσο πρόεδρο πρόσθεσε: «Με έχει απογοητεύσει».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε τέλος ότι εργάζονται σκληρά για τον πόλεμο στη Γάζα, ο οποίος, όπως λέει, θα λυθεί «σωστά». Πρόσθεσε ότι ελπίζει να κάνει το ίδιο και στην Ουκρανία.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης ο Στάρμερ απάντησε το ζήτημα αυτό «χρειάζεται να εξεταστεί» ενώ ο Τραμπ σημείωσε μόνο πως θέλει να δει τους ομήρους που κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα να απελευθερώνονται «αμέσως».

O πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμε δήλωσε πως εκείνος και ο Ντόναλντ Τραμπ «συμφωνούν απόλυτα» στην ανάγκη ενός ισραηλινο-παλαιστινιακού ειρηνευτικού οδικού χάρτη, ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως διαφωνεί με χώρες που αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη ως ένα κράτος.

«Συμφωνούμε απόλυτα στην ανάγκη για ειρήνη και για έναν οδικό χάρτη, διότι η κατάσταση στη Γάζα είναι αφόρητη», είπε ο Στάρμερ σε δημοσιογράφους, μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών.

Ερωτηθείς σχετικά με χώρες που αναγνωρίζουν ένα παλαιστινιακό κράτος, ο Τραμπ απάντησε: «Διαφωνώ με τον πρωθυπουργό (Στάρμερ) σε αυτό, μία από τις λίγες διαφωνίες μας, στην πραγματικότητα».

Επιχειρηματική συμφωνία ΗΠΑ – Ην. Βασιλείου “με δισεκατομμύρια να ρέουν”

Νωρίτερα Τραμπ και Στάρμερ υπέγραψαν μια σειρά από νέες συμφωνίες που ενισχύουν τη συνεργασία Ηνωμένου Βασιλείου – Ηνωμένων Πολιτειών.

Και οι δύο ηγέτες εξήραν τη «ειδική σχέση» και τον «άθραυστο δεσμό» ανάμεσα στις δύο χώρες, κάνοντας λόγο για «μια όμορφη κληρονομιά» που σήμερα γίνεται ισχυρότερη από ποτέ. Ο Στάρμερ σημείωσε ότι οι ΗΠΑ αποτελούν τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο του Ηνωμένου Βασιλείου, με τις δύο οικονομίες να στηρίζουν πάνω από 2,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Υποδέχθηκε τους παρευρισκόμενους επιχειρηματίες, τους οποίους αποκάλεσε «τους εκλεκτούς του βρετανικού και αμερικανικού επιχειρηματικού κόσμου», και τόνισε ότι «υπάρχουν πολλά να γιορτάσουμε σε αυτήν την ιδιαίτερη σχέση».

AP Evan Vucci

Ο Βρετανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι υπεγράφη μια «πρωτοποριακή» τεχνολογική συμφωνία – η λεγόμενη Tech Prosperity Deal – που, όπως είπε, αποτελεί «σχέδιο για να κερδίσουμε μαζί αυτήν τη νέα εποχή». Τόνισε ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη συμφωνία του είδους της στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου «με διαφορά», με δισεκατομμύρια να ρέουν «και προς τις δύο πλευρές του Ατλαντικού». Η συμφωνία αυτή, σύμφωνα με τον Στάρμερ, θα οδηγήσει σε κοσμογονικές επενδύσεις που θα βελτιώσουν τη ζωή χιλιάδων εργαζομένων.

Αναφερόμενος στο ζήτημα των δασμών, ο Τραμπ υπενθύμισε ότι οι ΗΠΑ είχαν επιβάλει αυστηρά μέτρα σε πολλές χώρες νωρίτερα φέτος, με αποτέλεσμα –όπως είπε– η χώρα να εισπράξει «τρισεκατομμύρια δολάρια». Ευχαρίστησε τον Στάρμερ για τη συμφωνία που πέτυχε το Ηνωμένο Βασίλειο ώστε να αποφύγει αυτούς τους υψηλούς δασμούς, χαρακτηρίζοντάς την «δύσκολη διαπραγμάτευση» αλλά «νίκη και για τις δύο πλευρές».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η οικονομία των ΗΠΑ είναι «ενδεχομένως η ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ» και τόνισε ότι «όλες οι επιχειρήσεις θέλουν να βρίσκονται εκεί». Πρόσθεσε ότι οι επενδύσεις φέτος ξεπέρασαν τα 17 τρισεκατομμύρια δολάρια, κάτι που, όπως είπε, δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς την πολιτική των δασμών.

Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, ο Τραμπ ευχαρίστησε τον Στάρμερ για τη «σκληρή δουλειά» του στη διαμόρφωση της νέας συμφωνίας και χαρακτήρισε «τιμή» τη συμμετοχή του. Υπογράμμισε ότι η «πολύτιμη φιλία» Ηνωμένου Βασιλείου – Ηνωμένων Πολιτειών ενδυναμώνεται, σημειώνοντας ότι «δεν υπάρχει πιο φυσική εταιρική σχέση στον κόσμο».