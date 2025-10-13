Τραμπ στην Κνεσέτ: “Η εποχή του τρόμου τελείωσε – Απονείμετε χάρη στον Νετανιάχου”

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ολοκλήρωσε την ομιλία του στο ισραηλινό κοινοβούλιο, μια παρέμβαση που διήρκεσε πάνω από μία ώρα και ήταν γεμάτη εγκώμια προς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τους δεσμούς ΗΠΑ – Ισραήλ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έγινε δεκτός με παρατεταμένο χειροκρότημα και επευφημίες καθώς εισήλθε στην αίθουσα της Κνέσετ, λίγο πριν ξεκινήσει την ομιλία του προς τα μέλη του ισραηλινού κοινοβουλίου, που διήρκησε πάνω από μία ώρα και ήταν γεμάτη εγκώμια προς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τους δεσμούς ΗΠΑ – Ισραήλ.

Κατά την επίσημη υποδοχή του ως «ο καλύτερος φίλος του Ισραήλ», ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για ένα «νέο ξημέρωμα ειρήνης στη Μέση Ανατολή», την ώρα που οι τελευταίοι όμηροι επέστρεφαν στις οικογένειές τους στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και ανταλλαγής κρατουμένων που διαμεσολάβησε η Ουάσινγκτον.

«Η κατάπαυση του πυρός δεν είναι μόνο το τέλος ενός πολέμου, αλλά το τέλος μιας εποχής τρόμου και θανάτου», είπε ξεκινώντας την ομιλία του ο Αμερικανός πρόεδρος. Και συνέχισε, χρησιμοποιώντας μια φράση που έχουν χρησιμοποιήσει και άλλοι πρόεδροι πριν από αυτόν: «Αυτό είναι το ιστορικό ξημέρωμα μιας νέας Μέσης Ανατολής».

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε: «Μετά από δύο εφιαλτικά χρόνια στο σκοτάδι και την αιχμαλωσία, 20 θαρραλέοι όμηροι επιστρέφουν στη δοξασμένη αγκαλιά των οικογενειών τους. Άλλες 28 πολύτιμες ζωές επιστρέφουν στη γη του Ισραήλ για να αναπαυθούν για πάντα σε αυτόν τον ιερό τόπο».

«Τα όπλα έχουν σιγήσει», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η περιοχή βρίσκεται πλέον «σε ειρήνη» και εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτή η ειρήνη «θα διαρκέσει στην αιωνιότητα».

“Δεν είναι εύκολος, αλλά αυτό τον κάνει σπουδαίο”

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος εξήρε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, λέγοντας: «θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε έναν άνθρωπο εξαιρετικού θάρρους και πατριωτισμού, του οποίου η συνεργασία συνέβαλε καθοριστικά για να γίνει αυτή η ιστορική ημέρα πραγματικότητα. Ξέρετε για ποιον μιλάω – είναι μόνο ένας: ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου», δήλωσε ο Τραμπ, καλώντας τον Ισραηλινό ηγέτη να σηκωθεί μέσα σε χειροκροτήματα.

Και πρόσθεσε με εμφανώς ειρωνικό τόνο, προκαλώντας γέλια στην αίθουσα: «Και δεν είναι εύκολος, θέλω να το πω αυτό. Δεν είναι ο πιο εύκολος άνθρωπος να συνεργαστείς μαζί του – αλλά αυτό είναι που τον κάνει σπουδαίο».

Ντόναλντ Τραμπ - Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Κνεσέτ Evan Vucci/AP Photo

Επεισόδιο κατά την ομιλία Τραμπ στην Κνεσέτ

Η ομιλία του Τραμπ στην Κνεσέτ διακόπηκε για λίγο, όταν βουλευτής διαμαρτυρήθηκε, ζητώντας, όπως έγινε γνωστό να αναγνωριστεί το κράτος της Παλαιστίνης.

Οι υπεύθυνοι ασφαλείας έσπευσαν να τον απομακρύνουν από το κοινοβούλιο με τον Αμερικανό πρόεδρο να σχολιάζει “αυτό ήταν πολύ αποτελεσματικό”.

Ο Αϊμάν Οντέχ κατήγγειλε την κυβέρνηση Νετανιάχου για «εγκλήματα στη Γάζα» και δήλωσε ότι μόνο ο τερματισμός της κατοχής και η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους μπορούν να φέρουν ειρήνη και ασφάλεια.

Η απομάκρυνση βουλευτή που διαμαρτυρήθηκε κατά την ομιλία Τραμπ Evan Vucci/AP Photo

Μάλιστα, αμέσως μετά το περιστατικό, ο βουλευτής ανέβασε στο Twitter φωτογραφία του, στην οποία κρατάει το χαρτί με το σύνθημα για την Παλαιστίνη. “Με έδιωξαν από την ολομέλεια μόνο και μόνο επειδή έθεσα το απλούστερο αίτημα, ένα αίτημα με το οποίο συμφωνεί ολόκληρη η διεθνής κοινότητα: Να αναγνωριστεί το παλαιστινιακό κράτος” έγραψε στην ανάρτησή του.

Ο Τραμπ ζήτησε από τον Ισραηλινό πρόεδρο να δώσει “χάρη” στον Νετανιάχου

Ο Τραμπ μίλησε ξανά για τη «φιλία» ΗΠΑ-Ισραήλ, υπενθυμίζοντας στα μέλη της Κνεσέτ ότι το 2018 μετέφερε την αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ.

Στη συνέχεια κάλεσε τον Πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, να δώσει στον Μπενιαμίν Νετανιάχου «μια χάρη», αναγνωρίζοντας -όπως είπε- την ηγεσία του κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα.

«Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους προέδρους σε περίοδο πολέμου. Και πού να δίνουμε σημασία σε πούρα και σαμπάνιες. Ποιος νοιάζεται; Αρκετές αντιπαραθέσεις για σήμερα, έτσι;» είπε χαρακτηριστικά.

O Μπενιαμίν Νετανιάχου, βρίσκεται αντιμέτωπος με πολυετή δίκη για υποθέσεις διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένης της δωροδοκίας.

«Έχω μια ιδέα», είπε ο Τραμπ κοιτώντας τον Χέρτσογκ. «Γιατί δεν του δίνεις μια χάρη;» είπε χαρακτηριστικά.

Τον Ιούνιο, ο Τραμπ είχε ζητήσει να «μπει στο αρχείο» η υπόθεση, χαρακτηρίζοντάς την «κυνήγι μαγισσών», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση του Νετανιάχου, που τον κατηγόρησε ότι επιχειρεί να βάλει χέρι στη δικαιοσύνη του Ισραήλ.

Chip Somodevilla/Pool via AP

Επιθέσεις σε Μπάιντεν και Ομπάμα

Καθώς η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στην Κνεσέτ άρχισε να αποκτά χαρακτηριστικά προεκλογικής καμπάνιας, ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε την κυβέρνηση Μπάιντεν ότι «δεν αξιοποίησε τις Συμφωνίες του Αβραάμ» – έναν ισχυρισμό που πολλοί ήδη αμφισβητούν.

Παράλληλα, επέκρινε τον Μπαράκ Ομπάμα για την υπογραφή της πυρηνικής συμφωνίας με το Ιράν, χωρίς να αναφέρει ότι η Τεχεράνη συμμορφωνόταν σε μεγάλο βαθμό με τους όρους της συμφωνίας όταν ο ίδιος αποχώρησε από αυτή το 2018.

Απευθυνόμενος στο Ιράν, είπε: «Όταν είστε έτοιμοι, είμαστε κι εμείς έτοιμοι να διαπραγματευτούμε».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ομιλίας του, επέμεινε στην πεποίθησή του ότι τα κράτη λειτουργούν βάσει οικονομικού συμφέροντος, ιδιαίτερα τα κράτη του Κόλπου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ από την ομιλία του στο ΚΝΕΣΕΤ AP Photo Evelyn Hockstein

“Αν δεν είχα βομβαρδίσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, δεν θα απελευθερώνονταν οι όμηροι”

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η απελευθέρωση των ομήρων από τη Γάζα δεν θα είχε επιτευχθεί εάν ο ίδιος δεν είχε καταστρέψει τις τρεις κύριες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, όπως ανέφερε. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, τα αραβικά κράτη δεν θα ρίσκαραν να πιέσουν τη Χαμάς, την οποία χαρακτήρισε «πληρεξούσιο του Ιράν», εάν δεν είχε προηγηθεί αυτό το πλήγμα.

«Αφαιρέσαμε ένα μεγάλο σύννεφο από τη Μέση Ανατολή και από πάνω από το Ισραήλ», είπε, απορρίπτοντας τις εκτιμήσεις ότι η Τεχεράνη θα επιχειρήσει να επανεκκινήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα.

«Το τελευταίο πράγμα που θέλουν είναι να αρχίσουν πάλι να σκάβουν τρύπες σε βουνά που μόλις ανατινάχθηκαν. Δεν το κάνουν. Θέλουν να επιβιώσουν», πρόσθεσε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι είναι ανοικτός σε διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Μάλιστα, ο Τραμπ μίλησε εκτενώς για το Ιράν, προκαλώντας έκπληξη στους Ισραηλινούς βουλευτές όταν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ειρηνευτικής συμφωνίας με την Τεχεράνη.

«Ξέρετε τι θα ήταν σπουδαίο; Αν μπορούσαμε να κάνουμε μια ειρηνευτική συμφωνία μαζί τους», είπε. Και απευθύνθηκε απευθείας στην αίθουσα: «Θα ήσασταν χαρούμενοι με αυτό; Δεν θα ήταν ωραίο; Γιατί πιστεύω ότι το θέλουν. Πιστεύω ότι έχουν κουραστεί.»

Η συγκεκριμένη αναφορά δεν προκάλεσε ιδιαίτερο ενθουσιασμό στο ακροατήριο.

“Θα δαπανήσουμε τεράστια ποσά για την ανοικοδόμηση της Γάζας”

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σκοπεύει να αποτελέσει «εταίρο» στην προσπάθεια ανοικοδόμησης της Γάζας και δεσμεύτηκε για τη διάθεση «τεράστιων χρηματικών πόρων».

«Η απόλυτη προτεραιότητα των κατοίκων της Γάζας πρέπει να είναι η αποκατάσταση της σταθερότητας, της ασφάλειας, της αξιοπρέπειας και της οικονομικής ανάπτυξης, ώστε να μπορέσουν επιτέλους να έχουν τη καλύτερη ζωή που πραγματικά αξίζουν τα παιδιά τους», είπε.

Και πρόσθεσε: «Μετά από δεκαετίες φρίκης, σκοπεύω να είμαι εταίρος σε αυτή την προσπάθεια. Όλοι θέλουν να συμμετάσχουν. Το λέμε “συμβούλιο ειρήνης”. Μαζί με άλλα έθνη, θα διαθέσουμε τεράστια ποσά για την ανοικοδόμηση της Γάζας».

“Ο κόσμος αγαπά ξανά το Ισραήλ”

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ισραήλ έχει “επιστρέψει δυναμικά” στη διεθνή σκηνή, δηλώνοντας ότι «πολύ περισσότερος κόσμος συμπαθεί το Ισραήλ σήμερα σε σχέση με πέντε εβδομάδες πριν».

«Είχατε αρχίσει να συναντάτε δυσπιστία στον κόσμο. Και στο τέλος, ο κόσμος είναι αυτός που κερδίζει – δεν μπορείς να τα βάλεις με τον κόσμο», είπε.

Συνεχίζοντας, απευθύνθηκε στον Νετανιάχου: «Αν συνεχίζατε άλλες τρεις, τέσσερις χρονιές πολεμώντας, θα δημιουργούταν μια πολύ άσχημη εικόνα για το Ισραήλ. Το timing τώρα είναι ιδιοφυές. Του είπα: “Μπίμπι, θα σε θυμούνται πολύ περισσότερο για αυτή την απόφαση παρά αν συνέχιζες σκοτώνοντας”».

Και κατέληξε: «Θέλω να σε συγχαρώ που είχες το θάρρος να πεις ‘ως εδώ’. Ο κόσμος αγαπά ξανά το Ισραήλ».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Ντόναλντ Τραμπ ύψωσε τον τόνο, παρουσιάζοντας τη σχέση ΗΠΑ – Ισραήλ ως ιστορική, σχεδόν αδιάρρηκτη συμμαχία: «Από την πρώτη κιόλας ημέρα που ιδρύθηκε το σύγχρονο κράτος του Ισραήλ, σταθήκαμε ο ένας δίπλα στον άλλο – στα εύκολα και στα δύσκολα, στις ήττες και στις νίκες, στη δόξα και στον πόνο».

«Χτίσαμε βιομηχανίες μαζί, κάναμε ανακαλύψεις μαζί, αντιμετωπίσαμε το κακό μαζί και πολεμήσαμε μαζί – και ίσως το πιο όμορφο απ’ όλα, φέραμε την ειρήνη μαζί. Και αυτή την εβδομάδα, κόντρα σε όλες τις πιθανότητες, καταφέραμε το αδύνατο και φέραμε τους ομήρους πίσω».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ολοκλήρωσε την ομιλία του μέσα σε παρατεταμένα χειροκροτήματα: «Αγαπώ το Ισραήλ. Είμαι μαζί σας μέχρι τέλους».