Τραγωδία στον Νιαγάρα: Ανατροπή λεωφορείου με πολλούς νεκρούς και τραυματίες

Πολλοί θάνατοι και τραυματισμοί, συμπεριλαμβανομένων και παιδιών, αναφέρθηκαν την Παρασκευή, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, από ανατροπή τουριστικού λεωφορείου στους καταρράκτες του Νιαγάρα.

Τουριστικό λεωφορείο ξέφυγε από την πορεία του και ανατράπηκε σε έναν μεγάλο αυτοκινητόδρομο, δυτικά της Νέας Υόρκης, στους καταρράκτες του Νιαγάρα, και υπάρχουν πολλοί νεκροί και τραυματίες, μεταξύ των οποίων και παιδιά, ανέφερε η πολιτειακή αστυνομία.

Ένας αστυνομικός είπε σε δημοσιογράφους που έσπευσαν στο σημείο του δυστυχήματος ότι ορισμένοι επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια και ότι η επιχείρηση διάσωσης είναι σε εξέλιξη.

«Υπάρχουν πολλοί σοβαρά τραυματίες και, όπως μόλις ανακοίνωσε η αστυνομία, πολλοί νεκροί», ανέφερε στην πλατφόρμα Χ ο Μαρκ Πόλονκαρτς, αξιωματούχος της κομητείας Ήρι.

Κάποιοι από τους επιβάτες εκτινάχθηκαν από το όχημα όταν ανατράπηκε.

Στο λεωφορείο επέβαιναν περίπου 50 άτομα και ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκεται ένα παιδί. Οι επιβάτες του λεωφορείου ήταν τουρίστες από Ινδία, Κίνα και Φιλιππίνες.

Η αστυνομία είναι σε επαφή με την εταιρεία στην οποία ανήκει το λεωφορείο. Η αστυνομία αναφέρει ότι αρκετοί μάρτυρες είδαν το λεωφορείο να χάνει τον έλεγχο προτού περάσει στην άλλη λωρίδα κυκλοφορίας και ανατραπεί.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον Διαπολιτειακό 90, που αποτελεί τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Νέας Υόρκης, στο Πέμπροουκ, περίπου 40 χιλιόμετρα ανατολικά του Μπάφαλο.

Ελικόπτερα, ασθενοφόρα και δυνάμεις της αστυνομίας κατέκλυσαν το σημείο του δυστυχήματος, όπου το λεωφορείο εθεάθη στο πλάι με πολλούς ανθρώπους συγκεντρωμένους γύρω του. Τα θύματα μεταφέρονται στο Νοσοκομείο Strong Memorial στο Ρότσεστερ της Νέας Υόρκης. Συγκεκριμένα, επτά άτομα έχουν μεταφερθεί σε κέντρο τραυμάτων και τουλάχιστον τέσσερα έχουν μεταφερθεί με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, μεταδίδει το BBC.

Το υπουργείο Μεταφορών της πολιτείας προσπαθεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να βγουν από τον διαπολιτειακό αυτοκινητόδρομο, καθώς κάποιοι παραμένουν εγκλωβισμένοι λόγω του περιστατικού, γράφει το CNN.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χότσουλ, χαρακτήρισε το δυστύχημα ως «τραγικό» και δήλωσε ότι οι πρώτοι ανταποκριτές «εργάζονται για τη διάσωση και την παροχή βοήθειας σε όλους τους εμπλεκόμενους» σε μια ανάρτηση στο X.