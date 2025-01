Τραμπ: Έδωσε χάρη σε καταδικασμένους “ακτιβιστές” κατά των αμβλώσεων

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να υπογράφει διατάγματα που δίνουν το στίγμα των προθέσεών του για την επόμενη τετραετία.

Όχι ότι δεν το περιμέναμε, αλλά όταν συμβαίνει κάτι, είναι πάντα περισσότερο σοκαριστικό από την αναμονή του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Παρασκευή διάταγμα με το οποίο δίνεται χάρη σε συνολικά 23 “ακτιβιστές” κατά των αμβλώσεων οι οποίοι είχαν καταδικαστεί γιατί, μεταξύ άλλων, είχαν σταματήσει την πρόσβαση πολιτών σε κλινικές αμβλώσεων.

Μιλώντας για το συγκεκριμένο διάταγμα, ο Τραμπ ήταν απόλυτος: “Δεν έπρεπε να διωχθούν. Πολλοί από αυτούς ήταν ηλικιωμένοι. Άρα είναι για μένα μεγάλη τιμή να υπογράψω το συγκεκριμένο διάταγμα” τόνισε χαρακτηριστικά.

Μια από τις “ακτιβίστριες” είναι η Λόρεν Χάντι η οποία το 2020 ήταν επικεφαλής ομάδας που εισέβαλλε σε κλινική αναπαραγωγής στην Ουάσιγκτον και εμπόδισε την είσοδο σε ασθενείς και προσωπικό. Στα επεισόδια που ακολούθησαν τραυματίστηκε μία νοσοκόμα.

Όπως αναφέρει το BBC, η Χάντι δικάστηκε και κρίθηκε ένοχη τον Μάιο του 2024.

Ως γνωστόν ο Τραμπ είναι κατά του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση και υποδέχθηκε ιδιαίτερα θετικά τη σοκαριστική δικαστική απόφαση του 2022 με την οποία το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έδωσε τέλος στην προστασία της άμβλωσης σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Οι υποστηρικτές των δικαιωμάτων των αμβλώσεων έχουν καταδικάσει την απόφαση του Τραμπ να δώσει χάρη σε 23 ακτιβιστές κατά των αμβλώσεων.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ στην προεκλογική εκστρατεία του, προσπάθησε να το κάνει και με τους δύο τρόπους – καυχιόταν για τον ρόλο του στην ανατροπή της απόφασης του Roe v Wade, ενώ έλεγε ότι δεν επρόκειτο να λάβει μέτρα για την άμβλωση», φέρεται να είπε ο Ryan Stitzlein από την αμερικανική οργάνωση Reproductive Freedom for All από το Associated Press.

«Ποτέ δεν πιστέψαμε ότι αυτό ήταν αλήθεια και αυτό μας δείχνει ότι είχαμε δίκιο», πρόσθεσε.