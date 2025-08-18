Τραμπ: “Έλυσα 6 πολέμους σε 6 μήνες – Θα τα καταφέρω, όπως πάντα”

Ενόψει της πολυαναμενόμενης συνάντησης για την Ουκρανία, ο Τραμπ λέει πως είναι “μεγάλη τιμή” που υποδέχεται Ευρωπαίους ηγέτες, ενώ εκτοξεύει “πυρά” κατά της κυβέρνησης Μπάιντεν και αμερικανικών ΜΜΕ

Διαδοχικές αναρτήσεις πραγματοποιεί στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες πριν τις κρίσιμες διαβουλεύσεις μεταξύ του αμερικανού προέδρου, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και μια σειρά από Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο.

Στην τελευταία του ανάρτηση, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον της κυβέρνησης Μπάιντεν, κατηγορώντας τον Αμερικανό πρόεδρο ότι η σύγκρουση Ρωσίας – Ουκρανίας είναι «δικός του πόλεμος» και όχι δικός του.

Ο πρώην πρόεδρος υποστήριξε ότι μέσα σε έξι μήνες έχει «τερματίσει έξι πολέμους», ακόμη και έναν που θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε πυρηνική καταστροφή. Ωστόσο, όπως σημείωσε, αναγκάζεται να ακούει «ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα», όπως η Wall Street Journal, να του ασκούν κριτική για τις θέσεις του στο ουκρανικό ζήτημα.

«Αν ήμουν εγώ πρόεδρος, αυτός ο πόλεμος δεν θα είχε ποτέ ξεκινήσει. Ξέρω ακριβώς τι κάνω και δεν χρειάζομαι τις συμβουλές από ανθρώπους που απέτυχαν να σταματήσουν αυτές τις συγκρούσεις εδώ και χρόνια», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας τους επικριτές του «ανόητους» που κάνουν την κατάσταση ακόμη πιο δύσκολη.

Ο Τραμπ, κλείνοντας την ανάρτησή του, εμφανίστηκε βέβαιος ότι θα βρει λύση: «Παρά τους ζηλόφθονους και αδύναμους επικριτές μου, θα τα καταφέρω – όπως πάντα».

Σε προηγούμενη ανάρτησή του, είχε χαρακτηρίσει «μεγάλη τιμή» που υποδέχεται Ευρωπαίους ηγέτες, σχολιάζοντας: «Ας δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα».

«Μια σημαντική ημέρα στον Λευκό Οίκο. Δεν είχαμε ποτέ τόσους πολλούς Ευρωπαίους Ηγέτες εδώ την ίδια στιγμή. Μια μεγάλη τιμή για την Αμερική!!», έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Τραμπ είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί αρχικά με τον Ζελένσκι και κατόπιν με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Φινλανδίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, λίγες ημέρες μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος είχε παραστεί στη συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι τον Φεβρουάριο, η οποία είχε καταλήξει σε μια σφοδρή αντιπαράθεση, θα συμμετάσχει επίσης στις αποψινές συνομιλίες, είπε μια πηγή με γνώση του θέματος.