Τραμπ: “Μίλησα με Πούτιν, κανονίζουμε συνάντηση με Ζελένσκι και τριμερή”

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ξεκινούν διευθετήσεις για μια συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του Ζελένσκι και έπειτα για τριμερή.

Ανάρτηση στο Truth Social πραγματοποίησε μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας προς Τρίτη (ώρα Ελλάδας) ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγο προτού ανακοινωθεί επίσημα από τον Λευκό Οίκο πως οι συναντήσεις και οι συνομιλίες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες ολοκληρώθηκαν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως είχε “μια πολύ καλή συνάντηση με διακεκριμένους προσκεκλημένους” και πως “κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήσαμε τις Εγγυήσεις Ασφάλειας για την Ουκρανία”.

Έπειτα, περιέγραψε στη δημοσίευσή του τα πιθανά επόμενα βήματα, επιβεβαιώνοντας, επίσης, πως μίλησε τηλεφωνικά με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως βάσει της τηλεφωνικής του επικοινωνίας με τον Ρώσο πρόεδρο, ξεκινούν οι διευθετήσεις για μια συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του Ζελένσκι, ενώ στη συνέχεια θα οργανωθεί μια τριμερής συνάντηση μεταξύ Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι.

“Τηλεφώνησα στον Πρόεδρο Πούτιν και άρχισα τις διευθετήσεις για μια συνάντηση, σε μια τοποθεσία που θα καθοριστεί, μεταξύ του Προέδρου Πούτιν και του Προέδρου Ζελένσκι. Αφού πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση, θα έχουμε μια τριμερή σύνοδο, η οποία θα αποτελείται από τους δύο Προέδρους και εμένα” δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ολόκληρη η ανάρτηση Τραμπ

“Είχα μια πολύ καλή συνάντηση με διακεκριμένους προσκεκλημένους, τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Volodymyr Zelenskyy, τον Πρόεδρο της Γαλλίας Emmanuel Macron, τον Πρόεδρο της Φινλανδίας Alexander Stubb, την Πρωθυπουργό της Ιταλίας Giorgia Meloni, τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Keir Starmer, τον Καγκελάριο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Friedrich Merz, την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Mark Rutte, στον Λευκό Οίκο, η οποία ολοκληρώθηκε με μια περαιτέρω συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήσαμε τις Εγγυήσεις Ασφάλειας για την Ουκρανία, οι οποίες Εγγυήσεις θα παρέχονται από τις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, με συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Όλοι είναι πολύ χαρούμενοι για την πιθανότητα ΕΙΡΗΝΗΣ για τη Ρωσία/Ουκρανία.

Μετά το πέρας των συναντήσεων, τηλεφώνησα στον Πρόεδρο Πούτιν και άρχισα τις διευθετήσεις για μια συνάντηση, σε μια τοποθεσία που θα καθοριστεί, μεταξύ του Προέδρου Πούτιν και του Προέδρου Ζελένσκι. Αφού πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση, θα έχουμε μια τριμερή σύνοδο, η οποία θα αποτελείται από τους δύο Προέδρους και εμένα. Και πάλι, αυτό ήταν ένα πολύ καλό, πρώτο βήμα για έναν πόλεμο που διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια. Ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρουμπιο και ο Ειδικός Απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, συντονίζονται με τη Ρωσία και την Ουκρανία.

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!”