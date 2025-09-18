Τραμπ: Ο Τζίμι Κίμελ απολύθηκε γιατί δεν είχε ταλέντο και έκανε χαμηλή τηλεθέαση

O Ντόναλντ Τραμπ απάντησε για την αναστολή προβολής της εκπομπή Jimmy Kimmel Live! και την απομάκρυνση του παρουσιαστή από τον σταθμό.

Για την αιτία πίσω από το “κόψιμο” της εκπομπής Jimmy Kimmel Live! κλήθηκε να απαντήσει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ισχυρίστηκε ότι ο Jimmy Kimmel απολύθηκε «επειδή έκανε χαμηλή τηλεθέαση» και λόγω «έλλειψης ταλέντου».

Υπενθυμίζεται ότι σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ είχε γράψει: «Συγχαρητήρια στο ABC που είχε το θάρρος να κάνει αυτό που έπρεπε να γίνει. Ο Kimmel δεν έχει ΤΙΠΟΤΑ σε ταλέντο, και ακόμη χειρότερα νούμερα τηλεθέασης κι από τον Colbert. Αυτό αφήνει μόνο τους Jimmy και Seth, δύο απόλυτους χαμένους, στο ψεύτικο NBC. Τα νούμερά τους είναι επίσης απαίσια. Κάν’ το NBC!!!».

Ο Τραμπ εδώ και χρόνια επιτίθεται στα μεγάλα δίκτυα, κατηγορώντας τα για προκατάληψη εις βάρος του. Παράλληλα, έχει στοχοποιήσει και τους Jimmy Fallon και Seth Meyers, χαρακτηρίζοντάς τους «αποτυχημένους με χαμηλά νούμερα».

Η απόφαση για την απομάκρυνση του Kimmel προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις. Η Δημοκρατική επίτροπος της FCC, Άννα Γκόμεζ, κατηγόρησε την κυβέρνηση Τραμπ ότι εργαλειοποιεί την κρατική εξουσία για να φιμώσει νόμιμη έκφραση, αναφέροντας σε ανάρτησή της στο Χ (πρώην Twitter): «Ένα αδικαιολόγητο περιστατικό βίας από έναν διαταραγμένο άνθρωπο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για ευρύτερη λογοκρισία».

Η εκπομπή του Kimmel δεν είναι η μόνη που βρέθηκε στο στόχαστρο. Το καλοκαίρι, το CBS ανακοίνωσε την ακύρωση του Late Show with Stephen Colbert, γεγονός που προκάλεσε μαζικές αντιδράσεις και κατηγορίες ότι η απόφαση συνδέεται με τη συγχώνευση της Paramount με τη Skydance. Η κυβέρνηση Τραμπ ενέκρινε τη συγχώνευση μόλις μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση του Colbert, με τον Τραμπ να δηλώνει «ενθουσιασμένος που ο Colbert απολύθηκε».