Τσάρλι Κερκ: Ποιος είναι ο συντηρητικός ακτιβιστής που πυροβόλησαν στη Γιούτα

Το προφιλ του συντηρητικού ακτιβιστή και ένθερμου υποστηρικτή του Τραμπ, Τσάρλι Κερκ, ο οποίος δέχθηκε πυροβολισμό κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (10/09) στις ΗΠΑ, όταν ο συντηρητικός σχολιαστής και ιδρυτής της οργάνωσης Turning Point USA, Τσάρλι Κερκ, δέχθηκε πυροβολισμούς σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Utah Valley στο Όρεμ της Γιούτα.

Η επίθεση συνέβη κατά τη διάρκεια της περιοδείας του με τίτλο American Comeback Tour. Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν τον Κερκ να μιλάει μπροστά από μεγάλο πλήθος όταν δέχεται πυροβολισμό – ακολουθεί πανικός με τους παριστάμενους να αποχωρούν έντρομοι.

Όπως αναφέρει το BBC, o 31χρονος Κερκ έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια σε μία από τις πιο επιδραστικές νεανικές συντηρητικές φωνές στις ΗΠΑ και έχει καθιερωθεί ως ένθερμος σύμμαχος του προέδρου Τραμπ. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για έναν συντηρητικό σχολιαστή και παρουσιαστή podcast με εκατομμύρια ακολούθους.

Η σχέση με τον Τραμπ και ο ρόλος του στο κίνημα MAGA

Ο Τσάρλι Κερκ και ο Ντόναλντ Τραμπ (AP Photo/Phelan M. Ebenhack, File)

Είναι πιο γνωστός ως ο ιδρυτής της Turning Point USA, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που σκοπό έχει να διαδώσει συντηρητικές ιδέες σε φοιτητές στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ. Έχει 5,2 εκατομμύρια ακολούθους στο X και 7,3 εκατομμύρια ακολούθους στο TikTok.

Ο Κερκ και η ομάδα των νεαρών συντηρητικών ακολούθων του μεσουρανούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα podcast, και η ικανότητά του Κερκ να συγκεντρώνει πλήθη στις ομιλίες του του έδωσε σημαντικό ρόλο στο κίνημα MAGA του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Turning Point υποστήριξε με κάθε μέσο τον Τραμπ κατά τις τελευταίες προεδρικές εκλογές. Ο Κερκ έχει μιλήσει σε συνέδρια του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και πέρυσι ο Τραμπ ανταπέδωσε την χάρη δίνοντας έναν μεγάλο λόγο σε συνέδριο της Turning Point στην Αριζόνα.

Η πολιτική του Κερκ επικεντρώνεται στη θρησκεία και την οικογένεια, με τον ίδιο να θεωρείται το μέλλον της συντηρητικής ακτιβιστικής σκηνής στις ΗΠΑ.

Οι εκδηλώσεις του έχουν επανειλημμένα προκαλέσει αντιδράσεις και διαμαρτυρίες από φοιτητικές οργανώσεις που αντιτίθενται στις απόψεις του.