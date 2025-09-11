Τσάρλι Κερκ: Βίντεο – σοκ από τη δολοφονία του υποστηρικτή του Τραμπ

Βίντεο δείχνει τον Τσάρλι Κερκ να μιλά στο πλήθος σε εξωτερικό χώρο πανεπιστημίου, όταν ακούγεται ένας δυνατός θόρυβος που μοιάζει με πυροβολισμό, εκείνος κινεί για λίγο το χέρι του προς τον λαιμό του και πέφτει από την καρέκλα του αιμόφυρτος.

Νεκρός από πυροβολισμούς έπεσε ο ακροδεξιός influencer και σχολιαστής Τσάρλι Κερκ, σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλεϊ στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο εκπρόσωπος του πανεπιστημίου, ο Κερκ έκανε μία παρουσίαση όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί. Χτυπήθηκε, μεταφέρθηκε από την ομάδα ασφαλείας του μακριά από τις εγκαταστάσεις στο νοσοκομείο και λίγο αργότερα έχασε τη μάχη με τη ζωή.

Ο 31χρονος υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ ήταν μία από τις πλέον προβεβλημένες φωνές της αμερικανικής Δεξιάς, αποκτώντας εκατομμύρια ακολούθους μέσα από την καθημερινή ραδιοφωνική του εκπομπή αλλά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η φήμη του εκτοξεύθηκε κυρίως χάρη στις εκδηλώσεις που διοργάνωνε σε πανεπιστημιουπόλεις, όπου συχνά συζητούσε με φοιτητές.

Τα τελευταία χρόνια είχε αναπτύξει στενή σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο και τον συνόδευε τακτικά στο Μαρ-α-Λάγκο.

Η δολοφονική επίθεση

Σε εικόνες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την εκδήλωση, ο Τσάρλι Κερκ φαίνεται να κάθεται σε ένα κιόσκι και να απευθύνεται σε ένα πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο Πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλεϊ.

Κάποια στιγμή, κάποιος από το κοινό ακούγεται να ρωτάει τον Κερκ για τις μαζικές δολοφονίες στις ΗΠΑ. «Ξέρεις πόσοι δράστες μαζικών πυροβολισμών υπήρξαν στην Αμερική τα τελευταία 10 χρόνια;».

Κρατώντας ένα μικρόφωνο, ο Κερκ απαντά: «Υπολογίζοντας ή όχι τη βία των συμμοριών;»

Τότε, ακούγεται ένας δυνατός πυροβολισμός και ο Κερκ φαίνεται να τραντάζεται προς τα πίσω, ενώ διακρίνεται να αιμορραγεί στον λαιμό.

Άλλα βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν κόσμο να τρέχει πανικόβλητος μετά τον πυροβολισμό.

Αφέθηκε ελεύθερος ένας ύποπτος

Η εκπρόσωπος του πανεπιστημίου, Ελεν Τρέινορ, δήλωσε ότι ο Κερκ πυροβολήθηκε περίπου 20 λεπτά αφότου είχε ξεκινήσει την ομιλία του. Σύμφωνα με την ίδια, ο δράστης πυροβόλησε από το κτίριο Losee Center, σε απόσταση περίπου 180 μέτρων.

Για την υπόθεση είχε αρχικά συλληφθεί ένας άνδρας, ωστόσο η αστυνομία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το συγκεκριμένο άτομο δεν ήταν ο δράστης.

«Το άτομο που βρισκόταν υπό κράτηση αφέθηκε ελεύθερο μετά από ανάκριση από τις αρχές επιβολής του νόμου. Η έρευνά μας συνεχίζεται και θα συνεχίσουμε να δημοσιεύουμε πληροφορίες για λόγους διαφάνειας» δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ.

Όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, σε εξέλιξη βρίσκεται ανθρωποκυνηγητό πόρτα-πόρτα για τον εντοπισμό του δράστη.

Ο Τραμπ κατηγορεί τη «ριζοσπαστική αριστερά» για τη δολοφονία του Κερκ

Σε ομιλία του από το Οβάλ Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι η κυβέρνησή του θα «εντοπίσει όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη θηριωδία και σε άλλες πολιτικές βιαιότητες». Δήλωσε, δε, πως «η πολιτική βία της ριζοσπαστικής αριστεράς έχει πληγώσει πάρα πολλούς αθώους ανθρώπους».

«Για χρόνια, αυτοί που ανήκουν στη ριζοσπαστική αριστερά έχουν συγκρίνει υπέροχους Αμερικανούς, όπως τον Charlie, με ναζί και τους χειρότερους μαζικούς δολοφόνους και εγκληματίες του κόσμου. Αυτή η ρητορική είναι άμεσα υπεύθυνη για την τρομοκρατία που βλέπουμε στη χώρα μας σήμερα και πρέπει να σταματήσει αμέσως.

«Η διοίκησή μου θα βρει όλους εκείνους που συνέβαλαν σε αυτή την αποτρόπαια πράξη, καθώς και σε άλλες πολιτικές πράξεις βίας, περιλαμβανομένων των οργανώσεων που τις χρηματοδοτούν και τις υποστηρίζουν, καθώς και αυτών που επιτίθενται στους δικαστές, τους αξιωματούχους της αστυνομίας και όλους όσοι φροντίζουν για την τάξη στη χώρα μας».

Ακολούθως, παρουσίασε έναν κατάλογο περιστατικών που χαρακτήρισε «πολιτική βία της ριζοσπαστικής αριστεράς», περιλαμβάνοντας την απόπειρα δολοφονίας του ίδιου πέρυσι, τη δολοφονία του CEO της United Healthcare, Brian Thompson, τη δολοφονία του Ρεπουμπλικάνου βουλευτή Steve Scalise το 2017 και τα όσα χαρακτήρισε «επιθέσεις σε πράκτορες της ICE».

Εντυπωσιακό είναι ότι ο κατάλογος του προέδρου δεν περιλάμβανε περιστατικά βίας κατά Δημοκρατών, όπως η δολοφονία της Melissa Hortman, βουλεύτριας της Μινεσότα, και του συζύγου της, καθώς και ο πυροβολισμός άλλου Δημοκρατικού βουλευτή και της συζύγου του τον Ιούνιο, από άνδρα που είχε φτιάξει κατάλογο με 45 εκλεγμένους αξιωματούχους — όλους Δημοκρατικούς.

Αποφάσισε, επίσης, να παραλείψει την επίθεση στον σύζυγο της πρώην προέδρου της Βουλής, Nancy Pelosi, καθώς και τις απειλές για τη ζωή του πρώην αντιπροέδρου, Μάικ Πενς, από υποστηρικτές του Τραμπ που χτύπησαν αστυνομικούς την 6η Ιανουαρίου 2021.

Όταν ο Κερκ δήλωνε ότι οι θάνατοι από όπλα είναι ένα κόστος που αξίζει

Η δολοφονία του Κερκ, ο οποίος ήταν ένθερμος υποστηρικτής της Δεύτερης Τροπολογίας, έχει αναζωπυρώσει την πολιτική συζήτηση για την οπλοκατοχή.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθώς πολλοί υποστηρικτές πενθούσαν, οι υπέρμαχοι του ελέγχου των όπλων επισήμαναν δηλώσεις που είχε κάνει ο Κερκ, σε εκδήλωση του 2023.

«Η Δεύτερη Τροπολογία δεν αφορά το κυνήγι. Αγαπώ το κυνήγι. Η Δεύτερη Τροπολογία δεν αφορά ούτε την προσωπική άμυνα. Αυτό είναι σημαντικό. Η Δεύτερη Τροπολογία υπάρχει, θεός φυλάξοι, ώστε να μπορείτε να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας ενάντια σε μια τυραννική κυβέρνηση» είχε πει ο Κερκ.

«Το να έχεις ένοπλους πολίτες έχει ένα τίμημα, και αυτό είναι μέρος της ελευθερίας. Πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς ότι δεν πρόκειται να μηδενίσουμε τους θανάτους από όπλα. Δεν θα συμβεί».

«Δεν θα ζήσετε ποτέ σε μια κοινωνία όπου θα έχει ένοπλους πολίτες και δεν θα έχει ούτε έναν θάνατο από όπλο. Αυτό είναι ανοησία» είχε προσθέσει, για να καταλήξει: «Αλλά πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο. Νομίζω ότι αξίζει να πληρώνουμε το κόστος, δυστυχώς, κάποιων θανάτων από όπλα κάθε χρόνο, ώστε να μπορούμε να έχουμε τη Δεύτερη Τροπολογία για να προστατεύσουμε τα υπόλοιπα δικαιώματα που μας δόθηκαν από τον Θεό. Αυτό είναι μια συνετή συμφωνία. Είναι λογικό».

Αξίζει να σημειωθεί πως, η εν λόγω τροπολογία, η οποία ψηφίσθηκε την 15η Δεκεμβρίου του μακρινού 1791, ορίζει ότι «δεν μπορεί να παραβιαστεί το δικαίωμα του λαού να κατέχει και να φέρει όπλα», δεδομένου ότι «η καλά οργανωμένη εθνοφυλακή είναι απαραίτητη για την ασφάλεια ενός ελεύθερου κράτους». Η διευρυμένη ερμηνεία της (ώστε «λαός» να θεωρηθεί κάθε Αμερικανός πολίτης ατομικά) υπηρετεί την κουλτούρα των όπλων, τη διαβόητη gun culture.