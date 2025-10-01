Τζέι Ντι Βανς: Αποδίδει το shutdown στα “γελοία αιτήματα της αντιπολίτευσης”

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, κρίνει “γελοία” τα αιτήματα της αντιπολίτευσης, σχολιάζοντας το shutdown.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, σε μια σπάνια εμφάνιση στην ενημέρωση των δημοσιογράφων του Λευκού Οίκου, διαβεβαίωσε σήμερα πως η δημοσιονομική παράλυση, που μόλις ξεκίνησε, οφείλεται σε «γελοία» αιτήματα της αντιπολίτευσης των Δημοκρατικών.

Οι Δημοκρατικοί «έθεσαν την ομοσπονδιακή κυβέρνηση σε αναστολή, διότι εμείς δεν θέλουμε να αφιερώσουμε δισεκατομμύρια δολάρια σε ιατρικές δαπάνες για τους μετανάστες χωρίς νόμιμα έγγραφα», συμπλήρωσε ο ίδιος, κάτι που η αντιπολίτευση διαψεύδει.