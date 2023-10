Βίντεο – ντοκουμέντο: Οι τελευταίες στιγμές του Tupac πριν τη δολοφονία του

Στη δημοσιότητα έδωσαν οι αρχές των ΗΠΑ άγνωστο μέχρι σήμερα υλικό που αποτυπώνει τις τελευταίες στιγμές του ράπερ Tupac Shakur λίγο πριν πέσει νεκρός από πυροβολισμούς το 1996.

Λίγα 24ωρα μετά τη σύλληψη του Ντουέιν “Κέφι Ντι” Ντέιβις για τη δολοφονία του Tupac Shakur, πριν από σχεδόν 30 χρόνια, οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα άγνωστο μέχρι σήμερα υλικό που δείχνει τον ράπερ λίγα λεπτά πριν πέσει νεκρός από πυροβολισμούς στο Λας Βέγκας.

Το υλικό, στο οποίο περιλαμβάνονται και φωτογραφίες από το γεμάτο σφαίρες αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο ράπερ το μοιραίο βράδυ της 7ης Σεπτεμβρίου 1996 που έπεσε νεκρός ενώ επέστρεφε από έναν αγώνα μποξ, παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα στο σώμα ενόρκων που απήγγειλε κατηγορίες στον 60χρονο συλληφθέντα, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας.

Οι εισαγγελείς ανακοίνωσαν το κατηγορητήριο την Παρασκευή (29/09), αφού η αστυνομία του Λας Βέγκας συνέλαβε τον Ντέιβις κοντά στο σπίτι του στο Χέντερσον της Νεβάδα.

Στο βίντεο φαίνεται ο Tupac και ο συνιδρυτής της Death Row Records Marion “Suge” Knight να φεύγουν από το ξενοδοχείο MGM Grand μετά από καυγά με μέλη των South Side Compton Crips – στους οποίους περιλαμβάνονταν ο Ντέιβις και ο ανιψιός του, Orlando “Baby Lane” Anderson.

Στις φωτογραφίες που περιήλθαν στην κατοχή του πρακτορείου απεικονίζεται επίσης η γεμάτη σφαίρες BMW του Knight στην οποία επέβαινε ο Tupac, όταν σταμάτησε σε κόκκινο φανάρι στη συμβολή των οδών Flamingo Road και Koval Lane και μία λευκή Cadillac σταμάτησε δίπλα.

Δείτε τις εικόνες στο 0:48:

Ο δράστης άνοιξε πυρ και γάζωσε το αυτοκίνητο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, τραυματίζοντας τον Tupac, ο οποίος δέχθηκε τέσσερις σφαίρες, εκ των οποίων οι δύο στο στήθος.

Όπως αναφέρουν επίσης αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, στους ενόρκους παρουσιάστηκαν και τέσσερις φωτογραφίες από τη νεκροψία του ράπερ, συμπεριλαμβανομένης και μιας κοντινής εικόνας ενός τραύματος από σφαίρα.

Τι οδήγησε τις αρχές στη σύλληψή του 60χρονου

Ο Greg Kading, συνταξιούχος ντετέκτιβ της αστυνομίας του Λος Άντζελες, ο οποίος πέρασε χρόνια ερευνώντας τη δολοφονία του Tupac, δήλωσε στο Associated Press ότι δεν εκπλήσσεται από τη σύλληψη του κ. Ντέιβις. “Όλοι οι άλλοι άμεσοι εμπλεκόμενοι ως συνωμότες ή συμμετέχοντες είναι νεκροί”, δήλωσε ο κ. Kading, χαρακτηρίζοντας τον κ. Ντέιβις “τον τελευταίο άνθρωπο που στέκεται όρθιος” στην υπόθεση, όπως σημειώνει το BBC. Στο δικαστήριο, ο εισαγγελέας Marc DiaGiacomo περιέγραψε τον Ντέιβις – πρώην ηγέτη της συμμορίας Crips του South Side Compton – ως τον “επί τόπου διοικητή” που “διέταξε τον θάνατο” του Tupac.

Σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, ο αστυνομικός Τζέισον Γιόχανσον δήλωσε ότι η επιμονή της αστυνομίας στην έρευνα “τελικά απέδωσε καρπούς”, προτού εξηγήσει τι οδήγησε στην ανακάλυψη.

Είπε ότι ο Ορλάντο Άντερσον, ο ανιψιός του υπόπτου, και ο Shakur είχαν εμπλακεί σε καυγά σε καζίνο λίγο πριν ο ράπερ πυροβοληθεί στις 7 Σεπτεμβρίου 1996. Πέθανε στο νοσοκομείο λίγες ημέρες αργότερα.

Ο κ. Γιόχανσον έδειξε στους δημοσιογράφους υλικό από κάμερα ασφαλείας του ξενοδοχείου που δείχνει τον Άντερσον να δέχεται ξυλοδαρμό από τον Tupac και τον Suge Knight, επικεφαλής της Death Row Records. Είπε ότι αυτό οδήγησε τελικά στον πυροβολισμό στον Tupac ως αντίποινα για τον καβγά, ενώ περίμενε στο αυτοκίνητό του σε κόκκινο φανάρι.

Ο αξιωματικός πρόσθεσε ότι ήταν εμφανές από νωρίς ότι επρόκειτο για έγκλημα που σχετιζόταν με συμμορία και ότι η υπόθεση είχε επανεξεταστεί πολλές φορές. Αλλά μόλις το 2018, όταν ήρθαν στο φως νέες πληροφορίες, η υπόθεση “αναζωπυρώθηκε”.

Ο κ. Γιόχανσον ανέφερε επίσης τις παραδοχές του ίδιου του Ντέιβις σε μέσα ενημέρωσης ότι βρισκόταν στο όχημα από το οποίο έπεσαν οι πυροβολισμοί.

Στην ίδια συνέντευξη Τύπου, εμφανώς συγκινημένος, ο σερίφης Kevin McMahill δήλωσε ότι “εδώ και 27 χρόνια η οικογένεια του Tupac Shakur περιμένει τη δικαιοσύνη”.

“Υπήρξαν πολλοί άνθρωποι που δεν πίστευαν ότι η δολοφονία του Tupac Shakur ήταν σημαντική για αυτό το αστυνομικό τμήμα. Είμαι εδώ για να σας πω: αυτό απλά δεν ίσχυε”.

“Στόχος μας στο LVMPD ήταν πάντα να θέσουμε τους… υπεύθυνους για τη βίαιη δολοφονία του Tupac προ των ευθυνών τους”, πρόσθεσε ο σερίφης.

Το χρονικό της δολοφονίας

Το τελευταίο κεφάλαιο της σύντομης ζωής του γράφτηκε ενώ o ράπερ κατευθυνόταν με φίλους του σε ένα κλαμπ, αφού παρακολούθησε τον αγώνα του Μάικ Τάισον με τον Μπρους Σέλντον στο Λας Βέγκας.

Ο γνωστός ράπερ δολοφονήθηκε ενώ καθόταν μέσα σε ένα μαύρο αυτοκίνητο με τον Marion “Suge” Knight, επικεφαλής της Death Row Records. Ενώ η μαύρη BMW στην οποία επέβαινε ήταν σταματημένη σε ένα φανάρι, μια λευκή Cadillac πλησίασε και ένας ένοπλος πυροβόλησε τουλάχιστον εννέα φορές, στοχεύοντας στη θέση του συνοδηγού, όπου καθόταν ο Shakur . Ο τραγουδιστής δέχτηκε τέσσερις σφαίρες. Ο οδηγός του, Marion “Suge” Knight, χτυπήθηκε στο κεφάλι από ένα θραύσμα και τραυματίστηκε ελαφρά.

Ο Tupac Shakur μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο αφού δέχτηκε πολλούς πυροβολισμούς, όπου πέθανε μια εβδομάδα αργότερα.

Μέχρι τώρα δεν είχαν γίνει ποτέ συλλήψεις για τη δολοφονία του, ενώ η αστυνομία του Λας Βέγκας είχε πει στο παρελθόν ότι η έρευνα σταμάτησε γρήγορα επειδή οι μάρτυρες αρνήθηκαν να συνεργαστούν.

Ο Tupac είχε πουλήσει περισσότερους από 75 εκατομμύρια δίσκους. Ήταν γνωστός κυρίως για τους βίαιους, μισογυνικούς στίχους του που περιέγραφαν τη ζωή στο γκέτο. Το άλμπουμ All Eyez on Me, που κυκλοφόρησε λίγο μετά τον θάνατό του, περιέγραφε τις δικές του παρανομίες. Τα τελευταία διόμισι χρόνια της ζωής του πέρασε μεγάλο διάστημα στα δικαστήρια, στη φυλακή ή σε νοσοκομεία.