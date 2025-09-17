Βρετανία: Τέσσερις συλλήψεις μετά την προβολή εικόνας του Τραμπ με τον Έπσταϊν στο Κάστρο Ουίνδσορ

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν για την προβολή εικόνας του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζέφρι Έπσταϊν στο Κάστρο Ουίνδσορ, λίγο πριν την άφιξη του προέδρου των ΗΠΑ στη Βρετανία. Η προβολή συνδυάστηκε με τη δημοσιοποίηση μιας επιστολής γενεθλίων που φέρεται να έστειλε ο Τραμπ στον Έπσταϊν.

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν μετά από την προβολή εικόνων του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέφρι Έπσταϊν στο Κάστρο Ουίνδσορ, λίγες ώρες πριν την άφιξη του Αμερικανού προέδρου για την δεύτερη κρατική του επίσκεψη στη Βρετανία, όπου θα φιλοξενηθεί από τον βασιλιά Κάρολο.

Οι διαδηλωτές ανάρτησαν μια τεράστια σημαία με φωτογραφία του Τραμπ και του Έπσταϊν κοντά στο Κάστρο, ενώ αργότερα πρόβαλαν εικόνες των δύο ανδρών σε έναν από τους πύργους του κάστρου.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι τέσσερις συλληφθέντες, ενήλικοι πολίτες, συνελήφθησαν με την κατηγορία της κακόβουλης επικοινωνίας, λόγω της «μη εξουσιοδοτημένης προβολής» εικόνας, την οποία χαρακτήρισαν ως «δημόσιο θέαμα». Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι οι τέσσερις παραμένουν υπό κράτηση.

Την προηγούμενη εβδομάδα, οι Δημοκρατικοί προχώρησαν στη δημοσιοποίηση της επιστολής γενεθλίων που φέρεται να είχε στείλει ο Τραμπ στον Έπσταϊν πριν από πάνω από 20 χρόνια, γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση, αν και ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε την αυθεντικότητα του εγγράφου. Η επιστολή προβλήθηκε επίσης μαζί με φωτογραφίες των θυμάτων του Έπσταϊν και σχετικά ειδησεογραφικά βίντεο.

Η δημοσιοποίηση αυτή έχει φέρει ξανά στο προσκήνιο την υπόθεση του Έπσταϊν, παρά τις προσπάθειες του Τραμπ να αφήσει πίσω το ζήτημα. Ο Τραμπ διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον Έπσταϊν πριν γίνει πρόεδρος, αλλά αποξενώθηκε από τον χρηματοδότη χρόνια πριν τον θάνατό του το 2019 στη φυλακή.

Η επιστολή γενεθλίων περιείχε μια υποτιθέμενη συνομιλία μεταξύ των δύο ανδρών, στην οποία ο Τραμπ αποκαλεί τον Έπσταϊν «φιλαράκι» και εύχεται «κάθε μέρα να είναι άλλη μια υπέροχη μυστική ημέρα».