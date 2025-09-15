Βρετανικά μαχητικά ενισχύουν την αποστολή του ΝΑΤΟ στην Πολωνία

Αποστολές αεράμυνας πάνω από την Πολωνίας θα πραγματοποιήσουν μαχητικά αεροσκάφη της Βρετανικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Μαχητικά αεροσκάφη της Βρετανικής Πολεμικής Αεροπορίας θα πραγματοποιούν αποστολές αεράμυνας πάνω από την Πολωνία για την αντιμετώπιση εναέριων απειλών, συμπεριλαμβανομένων drones από τη Ρωσία, στο πλαίσιο της αποστολής «Eastern Sentry» του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε η βρετανική κυβέρνηση τη Δευτέρα.

Η ανακοίνωση έγινε μετά τις ρωσικές παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου με drones την περασμένη εβδομάδα.

Τα αεροσκάφη Typhoon της RAF θα επιχειρούν μαζί με συμμαχικές δυνάμεις από τη Δανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, ενισχύοντας την άμυνα και την αποτροπή του ΝΑΤΟ στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας.

Σύμφωνα με το Λονδίνο, οι αποστολές αναμένεται να ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες.