Ξεσπά ο βουλευτής που διέκοψε την ομιλία Τραμπ στην Κνεσέτ – “Πρόκειται για μια ψεύτικη γιορτή”

Ο Αϊμάν Όντεχ, ένας από τους δύο βουλευτές που απομακρύνθηκαν από την Κνεσέτ επειδή διέκοψαν την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας την αναγνώριση της Παλαιστίνης, μίλησε στο Reuters, χαρακτηρίζοντας τη συνεδρίαση «ψεύτικη γιορτή».

«Πρόκειται για μια ψεύτικη γιορτή, μια γιορτή ψευτών που ουσιαστικά λένε ψέματα στους εαυτούς τους. Είναι άνθρωποι που δεν κέρδισαν τον πόλεμο» είπε.

Και συνέχισε: «Μιλάμε για την πιο ακροδεξιά κυβέρνηση στην ιστορία του Ισραήλ, που εκμεταλλεύτηκε την 7η Οκτωβρίου, μαζί με τον Τραμπ που νομιμοποίησε τον εκτοπισμό, για να αλλάξουν την παλαιστινιακή πραγματικότητα. Και στο τέλος, ο πόλεμος τελείωσε και παραμένουν 7,5 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι και 7,5 εκατομμύρια Εβραίοι σε αυτή τη γη. Γι’ αυτό κατασκευάζουν μια ψεύτικη νίκη – λένε ψέματα στους εαυτούς τους. Ήθελα να πω την αλήθεια: δεν υπάρχει ειρήνη, δεν υπάρχει σταθερότητα, δεν υπάρχει ασφάλεια χωρίς αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους και της κυριαρχίας του».

Ο Όντεχ αναγνώρισε ότι δεν τρέφει εμπιστοσύνη στον Τραμπ ή στη διαδικασία, αλλά υπογράμμισε ότι η κατάπαυση του πυρός και η ανταλλαγή ομήρων πρέπει να στηριχθούν:

«Ξέρω ότι ο Τραμπ είναι προκατειλημμένος και ότι υπάρχουν πολλές παγίδες στο σχέδιο. Όμως ο τερματισμός του πολέμου και η συμφωνία ανταλλαγής – οφείλουμε να τη στηρίξουμε για ανθρωπιστικούς λόγους, για τον λαό της Γάζας, και για πολιτικούς λόγους – για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος που τροφοδότησε την άκρα δεξιά. Δεν νίκησαν την παλαιστινιακή υπόθεση. Η παλαιστινιακή υπόθεση έγινε σύμβολο ελευθερίας σε ολόκληρο τον κόσμο και δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την αλήθεια. Πρέπει να αναγνωριστεί το Παλαιστινιακό Κράτος και να τερματιστεί η κατοχή».