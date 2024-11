Χιόνισε στην έρημο της Σαουδικής Αραβίας – Εντυπωσιακές εικόνες

Οι χιονοπτώσεις στα ορεινά της Σαουδικής Αραβίας δημιούργησαν ένα σπάνιο τοπίο στην έρημο Αλ-Τζαουφ. Η ανάρτηση Κολυδά για το φαινόμενο.

Ένα σπάνιο φαινόμενο σημειώθηκε στη Σαουδική Αραβία και συγκεκριμένα στην έρημο Αλ-Τζαουφ, καθώς η περιοχή «ντύθηκε στα λευκά». Η υπηρεσία μετεωρολογίας της χώρας είχε προειδοποιήσει για θυελλώδεις ανέμους, βροχοπτώσεις και χαλάζι που έδωσαν τελικά τη θέση του στο χιόνι δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό τοπίο.

Το φαινόμενο προκάλεσε παγκόσμιο ενδιαφέρον με φωτογραφίες και βίντεο από τη χιονισμένη Αλ-Τζαουφ κυκλοφορούν ευρέως στο διαδίκτυο. Σημειώνεται πως οι βροχοπτώσεις έχουν «εμπλουτίσει» τις πηγές νερού, δίνοντας ζωή στις κοιλάδες και προαναγγέλλοντας τον ερχομό του χειμώνα.

AP

Η περιοχή είναι γνωστή για τα εποχιακά αγριολούλουδά της, με λεβάντες, χρυσάνθεμα και διάφορα αρωματικά φυτά να προσδίδουν μια ξεχωριστεί ομορφιά στο τοπίο της Αλ-Τζαουφ κατά τους πιο ζεστούς μήνες.

Σε ανάρτησή του για την χιονισμένη Αλ-Τζαουφ, ο διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, ανέφερε:

«Για να δείτε μια “άσπρη μέρα” επισκεφτείτε τις …”πίστες”(!) του Al-Jawf στην έρημο της Σαουδικής Αραβίας.

Μπορεί πολλοί να εξεπλάγησαν για την καταγραφή χιονιού στην περιοχή αυτή που βρίσκεται στα βόρεια της Σαουδικής Αραβίας, όμως υπάρχουν αρκετά βουνά εκεί και ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής : Jabal Naeej (Naeej mountain), is located northeast of Qurayyat, and it is approximately 1023 meters high.

Laila Mountain is located to the northeast of Tabarjal, and its height is approximately 897 meters. Jabal Al-Hossan (Al-Hossan mountain), is located north of Qurayyat, is approximately 689 meters high».